Scopri le migliori offerte iPhone 14 Pro Max Vodafone di novembre o in alternativa come avere iPhone 15 a rate al giusto prezzo con l'operatore in rosso

Vodafone uno degli operatori di telefonia mobile migliori quando si tratta di offerte smartphone incluso. Potete quindi scegliere tra i migliori modelli dei grandi produttori come Apple, Samsung, Xiaomi e altri e acquistarli comodamente a rate al giusto prezzo. Al momento però non è più possibile acquistare iPhone 14 Pro Max con Vodafone. Il gestore ha scelto infatti di sostituirlo con i nuovi iPhone 15, disponibili in tutte le varianti e tagli di memoria.

Le offerte iPhone 15 a rate di Vodafone di novembre 2023

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Vodafone Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 33,99 €/mese per 24 rate

per 24 rate anticipo di 99,99 €

63 € di risparmio 979 € iPhone 15 Plus a partire da 39,99 €/mese per 24 rate

per 24 rate anticipo di 99,99 €

69 € di risparmio 1.129 € iPhone 15 Pro a partire da 39,99 €/mese per 24 rate

per 24 rate anticipo di 199,99 €

79 € di risparmio 1.239 € iPhone 15 Pro Max a partire da 44,99 €/mese per 24 rate

per 24 rate anticipo di 299,99 €

109 € di risparmio 1.489 €

iPhone 14 Pro Max non è più disponibile ma Vodafone permette di acquistare iPhone 15 a rate a un prezzo molto conveniente. Il nuovo modello lanciato a settembre dispone di una scocca più resistente in titanio, processore avanzato A16 Bionic realizzato internamente da Apple, un sistema di fotocamere migliorato con lente da 48 Megapixel e per la prima volta una porta USB Type-C.

Vodafone propone iPhone 15 a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo. La spedizione del telefono è gratuita e verrà completata in pochi giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì). Se poi date in permuta un vecchio telefono con Vodafone Smart Change si può scegliere se ricevere un acconto direttamente sul conto corrente pari alla valutazione fatta dall’operatore o uno sconto fino a 600 euro sulle rate per iPhone 15 Pro.

Potete abbinare lo smartphone a rate a qualsiasi promozione di Vodafone. L’operatore dispone di tariffe per tutti i gusti, comprese offerte 5G per navigare alla massima velocità in tutte le principali città italiani. Potete confrontare gratuitamente le proposte di Vodafone con quelle di altri gestori con il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per trovare la soluzione più conveniente in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potete poi attivarla online con la massima comodità cliccando su tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Tra le tante offerte di Vodafone una delle più interessanti è Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis acquistandola online. Con Smart Pay potete addebitare il rinnovo del piano direttamente su conto corrente o carta di credito e avere gratuitamente tutti i vantaggi di Vodafone Club con sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore. La tariffa però è disponibile solo per chi è già cliente per la rete fissa.

Internet Unlimited I dettagli Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate Costo mensile 24,90 €/mese o 22,90 €/mese per i già clienti mobile o 22,90 €/mese per 24 mesi, poi 27,90, per chi cambia fornitore Luce & Gas con SOStariffe.it Attivazione 39,90 € o gratuita per i già clienti mobile

Chi attiva una SIM mobile con Vodafone può accedere alla sua offerta Internet Casa a un prezzo più vantaggioso. L’operatore dispone di una rete in fibra FTTH (Fiber to the Home) diffusa in tutta Italia per navigare alla massima velocità. La latenza minima, che garantisce una connessione stabile e una comunicazione praticamente istantanea, la rende perfetta per giocare online, lavorare o fruire di contenuti in streaming in altissima qualità senza problemi. In alternativa potete scegliere una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Home) per navigare fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la vostra abitazione e la cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

buono Amazon da 100 euro fino al 16/11/23

Il costo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. L’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura più 5 euro al mese per 24 mesi già inclusi nel canone mensile. Per i già clienti mobile di Vodafone il prezzo della rete fissa senza chiamate incluse è invece di 22,90 euro al mese e l’attivazione è gratis. Con SOStariffe.it potete invece attivare Internet Unlimited in esclusiva a 22,90 euro al mese per 24 mesi, poi 27,90 euro al mese, per chi sceglie di cambiare fornitore per Luce & Gas attraverso il nostro sito. L’attivazione è gratis.

I clienti di Vodafone per fisso e mobile possono poi avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi con l’attivazione di Infinito Insieme. Per il pagamento si può scegliere tra la domiciliazione in bolletta o l’addebito su carta di credito, borsellino o conto corrente.

