Semaforo verde dall’Authority italiana sulle comunicazioni all’ adeguamento dei prezzi all’ingrosso per l’accesso degli operatori Tlc alla rete in rame e fibra di TIM: su le tariffe all'ingrosso per il rame e misto-rame, giù i prezzi per la fibra FTTH . Gli effetti sui consumatori e un focus su come trovare le migliori offerte Internet casa fibra a giugno 2023 su SOStariffe.it .

Il Consiglio AGCOM (l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha approvato la revisione dei prezzi all’ingrosso che gli operatori Tlc dovranno pagare a TIM come “pedaggio” per l’accesso alla sua rete in rame e in fibra.

La decisione dell’Authority italiana si tradurrà in:

un aumento delle tariffe all’ingrosso per la rete in rame e fibra mista rame ( FTTC );

per la rete in rame e fibra mista rame ( ); in una riduzione dei prezzi wholesale per la fibra ottica FTTH, con l’obiettivo di favorire la migrazione a questa tecnologia che oggi offre la maggior velocità di connessione.

La revisione delle tariffe, il cui iter era partito nell’autunno 2022 e su cui era già arrivato il benestare della Commissione europea ad aprile 2023, rappresenta, secondo alcuni analisi del comparto Tlc, una svolta storica: erano dieci anni che l’AGCOM non ritoccava queste tariffe all’insù, perseguendo una politica di mantenimento o riduzione delle tariffe stesse.

I nuovi prezzi all’ingrosso avranno effetto a valere dall’inizio di gennaio 2023. In particolare, l’ok al rialzo dei prezzi per la rete in rame avrà un impatto sul bilancio TIM di oltre 50 milioni di maggiori ricavi, oltre a una rivalutazione della propria rete.

Prezzi all’ingrosso giù per la fibra FTTH, su per la rete mista rame FTTC

Se l’AGCOM ha detto “sì” al rialzo dei prezzi all’ingrosso per la rete in rame e fibra-rame (FFTC, acronimo di Fiber-To-The-Cabinet), l’Authority italiana sulle comunicazioni ha contestualmente abbassato le tariffe per la rete FTTH (acronimo di Fiber-To-The-Home, ovvero il cavo che resta in fibra fino all’ingresso dell’appartamento dell’utente).

Questa tecnologia è infatti considerata, nel mercato attuale, quella in grado di offrire la maggiore velocità di connessione e le migliori prestazioni di connessione. Una soluzione per avere Internet a casa che è sempre più ambita dalle famiglie italiane e sempre più diffusa, da Nord a Sud del Paese, con Molise, Piemonte e Puglia a guidare la classifica delle regioni in cui la FTTH galoppa.

La decisione dell’AGCOM di abbattere i costi della fibra va proprio nella direzione di favorire la realizzazione e la migrazione alle infrastrutture di nuova generazione come la fibra ottica FTTH affinché diventino sempre più accessibili.

Se, da una parte, i consumatori si augurano che il minor costo del “pedaggio” che gli operatori Tlc devono pagare a TIM per l’accesso alla sua rete in fibra si traduca in un nuovo abbassamento dei prezzi delle offerte Internet fibra casa, gli operatori alternativi a TIM sono scettici: a loro avviso, come riportato sulla testata giornalista online Corcom, l’aumento delle tariffe del rame genererebbe cassa per TIM con esborsi a carico degli Olo (Other Licensed Operator) senza favorire la migrazione, anche perché sul 60% del territorio nazionale non esiste la doppia infrastruttura rame-fibra.

Come trovare le offerte Internet fibra casa più vantaggiose di Giugno 2023

Connessione stabile e performante, navigazione senza limiti, streaming in alta definizione, download e upload veloci. E prezzi competitivi. Sono i principali requisiti che i consumatori cercano quando si trovano a valutare differenti soluzioni per attivare Internet a casa.

Per avere sempre il polso sulle opzioni per navigare da rete fissa, uno strumento indispensabile è il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa. Quest’ultimo, gratuito e semplice da utilizzare, permette ai consumatori di confrontare le opzioni Internet casa fibra attivabili a giugno 2023 a e individuare quella maggiormente “cucita” sulle proprie abitudini di navigazione, possibilità di spesa e velocità di connessione nel comune di residenza.

