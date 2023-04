Non ci sono più dubbi: le offerte fibra ottica diventano sempre più diffuse e gli utenti italiani possono accedere con sempre più semplicità alla banda ultra-larga, sfruttando la tecnologia FTTH con costi ridotti. I dati dell'ultimo Osservatorio sulle Comunicazioni di AGCOM confermano, ancora una volta questo trend, ribadendo quanto già evidenziato dall'Osservatorio SOStariffe.it e dal recente report di FTTH Council Europe . Oggi, infatti, accedere alla fibra ottica in Italia è più semplice.

Attivare una delle offerte fibra ottica disponibili sul mercato è ora molto più facile: un numero sempre maggiori di operatori propone tariffe che consentono di sfruttare la fibra FTTH e la copertura di questa tecnologia è in costante crescita. Questo dato è emerso chiaramente da una recente indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it ed è stato ribadito di recente dal report di FTTH Council Europe che ha evidenziato come la copertura della FTTH abbia superato la media UE.

Un’ulteriore conferma in merito alla disponibilità della fibra ottica emerge dal nuovo Osservatorio sulle Comunicazioni di AGCOM. I dati forniti dall’Autorità, infatti, confermano una crescita record per gli accessi ad Internet tramite FTTH. Si tratta di un elemento che conferma come la fibra sia sempre più diffusa e accessibile per gli utenti finali. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito ai numeri forniti da AGCOM sulla fibra ottica in Italia.

Offerte fibra ottica in Italia: più accessi ad Internet tramite FTTH, ecco i dati AGCOM di Aprile 2023

I NUMERI DI AGCOM SULLA FIBRA OTTICA IN ITALIA 1. Il 17,7% delle connessioni di rete fissa dei clienti domestici avviene tramite FTTH 2. La fibra FTTH è cresciuta di +3,9 punti su base annua 3. Oggi ci sono 3,47 milioni di connessioni in FTTH nelle case italiane Si tratta di una crescita del +30,7%

I numeri forniti da AGCOM chiariscono la crescita della fibra ottica FTTH in Italia. Nel corso di un anno (dicembre 2021 – dicembre 2022), infatti, la FTTH ha registrato una crescita della quota di diffusione di +4,2 punti percentuale, passando da 13,2% a 17,5%. Si tratta di un dato superiore rispetto a quello registrato nel confronto dell’anno precedente (dicembre 2020 – dicembre 2021) in cui la quota della FTTH è passata da 9,3% a 13,2%, registrando un incremento di +3,9 punti.

Si avvicina il sorpasso della fibra ottica FTTH all’ADSL. La rete in rame registra ora il 22% degli accessi ad Internet, in calo di 5,3 punti rispetto ai dati dello scorso anno. A guidare il mercato c’è ancora la fibra mista FTTC che registra una quota del 51,7%, in leggera crescita rispetto all’anno precedente (+0,7 punti). Cresce anche la FWA, tecnologica che copre l’8,9% degli accessi ad Internet (+0,4 punti). Il grafico qui di sotto (fonte AGCOM) mostra l’evoluzione degli accessi ad Internet in base alla tecnologia di connessione.

Complessivamente, gli accessi ad Internet tramite fibra ottica FTTH sono ora 3,47 milioni in Italia. La crescita su base annua è del +30,9%. Si tratta di una crescita significativa che conferma come oggi sia molto più facile per gli utenti poter accedere alla fibra ottica, attivando un’offerta specifica, grazie ad una copertura in costante crescita. Rispetto all’anno scorso, un gran numero di famiglie italiane può oggi accedere ad Internet con una tecnologia migliore.

Il grafico qui di sotto, sempre parte dei dati dell’Osservatorio AGCOM, mostra la suddivisione degli accessi per operatori.

Le migliori offerte fibra ottica di Aprile 2023

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Fiber Evolution Base di Beactive Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit 15 euro al mese per 6 mesi, poi 22 euro al mese Illumia Wifi Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit 19,99 euro al mese per 12 mesi, poi 26,99 euro al mese Internet Unlimited di Vodafone Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit

linea telefonica con chiamate illimitate 22,90 euro al mese per clienti Vodafone mobile oppure 24,90 euro al mese Super Fibra di WINDTRE Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit

linea telefonica con chiamate illimitate 22,99 euro al mese per clienti WINDTRE mobile oppure 26,99 euro al mese PosteCasa Ultraveloce Start Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit 23,90 euro al mese TIM Fibra Base Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit

linea telefonica 25,90 euro al mese Fastweb Casa Light Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit

linea telefonica 26,95 euro al mese

La maggiore diffusione della fibra ottica FTTH si traduce in un numero maggiore di offerte. Per individuare la tariffa più vantaggiosa del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, da cui si può accedere rapidamente ad una panoramica completa delle migliori tariffe disponibili in questo momento, andando così a scegliere le opzioni più vantaggiose. Di seguito, andremo a vedere una selezione delle offerte più interessanti.

Una prima opzione è rappresentata da Fiber Evolution Base di Beactive. L’offerta in questione include:

connessione illimitata tramite rete FTTH fino a 1 Gigabit in download

modem Wi-Fi gratis

Il costo dell’offerta è di 15 euro al mese per 6 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 22 euro al mese. È previsto un contributo di attivazione di 25 euro.



Da valutare c’è anche Illumia Wifi. L’offerta proposta dall’operatore include:

connessione illimitata tramite rete FTTH fino a 1 Gigabit in download

modem Wi-Fi gratis per 12 mesi, invece di 2,99 euro al mese

Il canone è di 19,99 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova a 26,99 euro al mese, senza vincoli di permanenza. È previsto un contributo di attivazione di 39,90 euro



Vodafone propone l’offerta fibra Internet Unlimited, accessibile anche tramite fibra mista FTTC o ADSL, in base alla copertura. La promozione include:

linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite FTTH fino a 2,5 Gigabit in download

modem Wi-Fi gratis

Internet Unlimited presenta un costo di 24,90 euro al mese con attivazione gratuita. Per i già clienti Vodafone di rete mobile, invece, il costo è di 22,90 euro al mese.



WINDTRE mette a disposizione Super Fibra (accessibile anche tramite FTTC). L’offerta include:

linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite FTTH fino a 2,5 Gigabit in download

un anno di Amazon Prime gratis (dal valore di 49,99 euro)

Super Fibra prevede un costo di 26,99 euro al mese che viene ridotto a 22,99 euro al mese per i già clienti WINDTRE di rete mobile (che ottengono Giga illimitati senza costi aggiuntivi attivando l’offerta fibra). Il modem Wi-Fi è incluso nel canone mentre l’attivazione è di 39,99 euro una tantum.



Da valutare c’è anche l’offerta di Poste che propone PosteCasa Ultraveloce Start (accessibile anche tramite FTTC) con

connessione illimitata tramite FTTH fino a 2,5 Gigabit in download

modem Wi-Fi gratis

PosteCasa Ultraveloce Start presenta un costo di 23,90 euro al mese con attivazione di 39 euro.



TIM, invece, mette a disposizione due offerte:

TIM Fibra Base con Internet illimitato tramite fibra FTTH al costo di 25,90 euro al mese

con Internet illimitato tramite fibra FTTH al costo di TIM WiFi Power Smart che aggiunge la linea fissa con chiamate illimitate e il modem Wi-Fi al costo di 29,90 euro al mese

Per attivare una delle offerte è disponibile il link qui di sotto.



Tra le offerte da considerare c’è anche Fastweb Casa Light che presenta:

connessione illimitata tramite FTTH fino a 2,5 Gigabit in download

linea telefonica

modem Wi-Fi gratis

Il costo dell’offerta proposta da Fastweb è pari a 26,95 euro al mese con attivazione gratuita. C’è anche la possibilità di abbinare una SIM Fastweb a partire da 7,95 euro al mese.

