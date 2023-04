Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 958,80 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 873,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 963,26 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Sono i single a pagare il prezzo più alto del caro vita: secondo una rilevazione di Coldiretti datata febbraio 2023, sono oltre 8,4 milioni gli italiani che per vivere da soli devono far fronte a un costo della vita che, in media, è più alto del 90% rispetto a quello pro capite di una famiglia tipo di 3 persone.

A incidere maggiormente, secondo Coldiretti, è la spesa media per alimentari e bevande (298 euro al mese). Eppure, anche i costi per l’abitazione (che sia di proprietà o in affitto) drenano ingenti risorse dai budget dei single (+156%) e in questo capitolo sono incluse anche le spese per le bollette della luce. Ecco perché, nell’ottica di far quadrare i bilanci, gli italiani che vivono soli sono a caccia di offerte per illuminare casa che possano aiutarli a tenere a bada le fatture mensili.

Per raggiungere la destinazione convenienza, anche i single possono fare affidamento sul comparatore di SOStariffe.it per offerte luce. Si tratta di uno strumento (gratuito) che consente di setacciare le offerte proposte dai fornitori energetici del Mercato Libero e trovare l’offerta giusta da attivare per ridurre al minimo il costo dell’energia, che resta la voce più cospicua della fattura (ecco come leggere la bolletta della luce):

Le migliori offerte luce del Mercato Libero per i single ad Aprile 2023

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE COSTO MENSILE 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,1493 €/kWh 44,55 euro 2 NeN Luce Special 48 0,2180 €/kWh 46,20 euro 3 Argos Luce Variabile 0,1483 €/kWh 46,88 euro 4 Pulsee Luce Relax Index 0,1363 €/kWh 50,04 euro

Setacciando le offerte nel comparatore di SOStariffe.it abbiamo individuato le quattro soluzioni luce più economiche di aprile 2023 per una persona che viva sola e che consumi una media di 1.400 kWh di energia elettrica in un anno.

I lettori di SOStariffe.it che siano single e non conoscano il proprio fabbisogno energetico annuale, possono recuperare questa informazione grazie al tool integrato nel comparatore di SOStariffe.it, accessibile cliccando sul widget qui sotto:

Energia alla Fonte di wekiwi

wekiwi, il brand digitale del gruppo Tremagi, propone una tariffa luce in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it. Tra gli aspetti che rendono questa promozione vantaggiosa per un single ci sono:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; costo fisso mensile pari a 90 euro all’anno a copertura dei costi di commercializzazione (la spesa mensile è di soli 7,5 euro);

bonus di benvenuto di 30 euro con attivazione dell’offerta combinata luce + gas con wekiwi e previo inserimento del codice “SOSW22”. Lo sconto sarà applicato in bolletta al termine del primo anno di fornitura;

di 30 euro con attivazione dell’offerta combinata luce + gas con wekiwi e previo inserimento del codice “SOSW22”. Lo sconto sarà applicato in bolletta al termine del primo anno di fornitura; sistema di fatturazione basato sulla “ carica mensile “: è il cliente a scegliere l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali;

“: è il cliente a scegliere l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali; tariffa monoraria : il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo . Si tratta di una soluzione vantaggiosa per chi vive solo (come i pensionati) e trascorre in casa la maggior parte della giornata;

: il costo dell’energia è . Si tratta di una soluzione vantaggiosa per chi vive solo (come i pensionati) e trascorre in casa la maggior parte della giornata; riduzione del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi; energia verde inclusa nel prezzo.

I single che scegliessero questa soluzione luce spenderebbero 44,55 euro al mese. Per maggiori dettagli, clicca sul pulsante verde di seguito:

Luce Special 48 di NeN

La soluzione luce messa a punto da NeN (anche in questo caso in esclusiva con SOStariffe.it) è vantaggiosa in quanto blocca il prezzo dell’energia elettrica per un anno, garantendo così a chi vive solo uno scudo di protezione contro eventuali nuovi rialzi dei prezzi della materia prima. Ecco l’identikit della promozione:

prezzo fisso e bloccato per 12 mesi: 0,2180 €/kWh ;

; contributo fisso annuale per costi di commercializzazione e vendita: 96 euro (8 euro al mese);

bonus di benvenuto di 48 euro in bolletta per i nuovi clienti;

di in bolletta per i nuovi clienti; gestione online della fornitura tramite l’app NeN ;

; sistema di fatturazione con rata fissa mensile stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi;

stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi; tariffa monoraria: si paga l’energia allo stesso prezzo indipendentemente dalla fascia oraria in cui è utilizzata;

dalla fascia oraria in cui è utilizzata; energia italiana 100% verde.

Affidandosi a Luce Special 48, un single spenderebbe 46,20 euro al mese. Ulteriori informazioni sono consultabili al link di seguito:

Luce Variabile di Argos

Argos è tra i fornitori di energia elettrica più vantaggiosi di aprile 2023 per un single grazie alla seguente esclusiva web:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,012 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 6,67 euro al mese di contributo fisso per spese di commercializzazione (80 euro all’anno in totale);

di contributo fisso per spese di commercializzazione (80 euro all’anno in totale); opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria : la seconda è vantaggiosa per quei single che vivono la casa in prevalenza la sera e nei weekend in quanto l’elettricità costa meno;

: la seconda è vantaggiosa per quei single che vivono la casa in prevalenza la sera e nei weekend in quanto l’elettricità costa meno; possibilità di scelta dell’opzione Energia Verde (prodotta al 100% da impianti alimentati da fonti rinnovabili) a pagamento.

Il single che volesse attivare questa offerta di Argos dovrebbe preventivare bollette della luce dall’importo di 46,88 euro al mese . Clicca sul pulsante verde qui sotto per saperne di più:

Luce Relax Index di Pulsee

Di seguito la carta d’identità dell’offerta Pulsee, la energy company 100% digital e paperless:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza costi extra ;

; contributo fisso mensile di 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese, sconto del 20%), per una spesa di 144 euro all’anno;

(anziché 15 euro al mese, sconto del 20%), per una spesa di 144 euro all’anno; possibilità di personalizzare l’offerta con l’opzione Cost Sharing (a 1,50 euro in più al mese): i coinquilini di un appartamento si vedranno recapitare bollette dagli importi già suddivisi;

(a 1,50 euro in più al mese): i coinquilini di un appartamento si vedranno recapitare bollette dagli importi già suddivisi; energia proveniente da fonti rinnovabili inclusa.

Scegliendo Luce Relax Index, i single si vedrebbero recapitare fatture di 50,04 euro al mese. Per una panoramica dell’offerta, è possibile visitare il sito del fornitore cliccando sul pulsante verde di seguito:

