Cresce la copertura della fibra ottica FTTH in Italia . Si tratta di un trend oramai chiaro e definito che trova ulteriore conferma da l nuovo report di FTTH Council Europe diffuso in queste ore. Il nostro Paese, infatti, ha raggiunto la media europea per quanto riguarda la copertura della FTTH, registrando un notevole passo in avanti rispetto alla precedente rilevazione. Accedere alla fibra ottica diventa ancora più semplice oltre che più economico, grazie a tante nuove offerte su cui puntare. Ecco i dettagli.

Continua la crescita della fibra ottica FTTH che ha registrato un notevole incremento della copertura nel corso degli ultimi anni. Una prima conferma era già arrivata nel corso delle ultime settimane: l’ultima indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it, infatti, ha fotografato nel dettagliato la crescita della fibra FTTH in Italia, evidenziando come una quota sempre maggiore di utenti che si affidano alla comparazione online è oggi in grado di attivare un’offerta fibra ottica.

Un’ulteriore conferma in merito alla crescente diffusione della fibra FTTH in Italia arriva dal report di FTTH Council Europe, associazione composta da imprese europee che puntano ad accelerare la diffusione della fibra ottica su tutto il territorio europeo. Secondo i dati aggiornati allo scorso settembre 2022, infatti, in Italia si è registrato un importante passo in avanti della copertura FTTH che ora ha raggiunto la media europea. Ecco i numeri.

Cresce la copertura della fibra ottica FTTH in Italia: i dati diffusi ad Aprile 2023

I NUMERI DELLA DIFFUSIONE DELLA FIBRA FTTH IN ITALIA 1. 14,6 milioni di unità immobiliari raggiunte dalla FTTH 2. +2,1 milioni di unità immobiliari raggiunte negli ultimi 12 mesi 3. 55,3% di copertura, più della media UE

Secondo quanto rivelato dal nuovo report di FTTH Council Europe, in Italia sono 14,6 milioni le unità immobiliari raggiunte dalla fibra FTTH (o dalla FTTB ovvero la fibra che arriva all’edificio e non fino all’abitazione del cliente finale). Si tratta di un dato molto importante che pone il nostro Paese al quarto posto assoluto per numero di unità immobiliari raggiunte dalla FTTH alle spalle di Francia, Regno Unito e Spagna e davanti alla Germania. Rispetto alla precedente rilevazione si registra un passo in avanti significativo con 2,1 milioni di unità immobiliari in più raggiunte dalla banda ultra-larga.

Gli ultimi dati confermano una percentuale di diffusione della fibra molto alta: l’Italia ha raggiunto una copertura del 55,5% di unità immobiliari connesse tramite FTTH/FTTB. Si tratta di un dato in linea (anzi, leggermente superiore) rispetto alla media UE 27 + 1 (overo contando anche il Regno Unito) che risulta essere pari al 55,3%. La rilevazione effettuata nei 12 mesi precedenti, invece, vedeva l’Italia indietro rispetto alla media europea, con una copertura del 47,7% contro una media di 48,5%. In un anno, il nostro Paese ha fatto registrare una crescita di quasi 8 punti percentuale.

Oggi è più facile passare alla fibra ottica FTTH: ecco le migliori offerte di Aprile 2023

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Fiber Evolution Base di Beactive Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit 15 euro al mese per 6 mesi, poi 22 euro al mese Illumia Wifi Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit 19,99 euro al mese per 12 mesi, poi 26,99 euro al mese Internet Unlimited di Vodafone Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit 22,90 euro al mese per clienti Vodafone mobile oppure 24,90 euro al mese Super Fibra di WINDTRE Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit 22,99 euro al mese per clienti WINDTRE mobile oppure 26,99 euro al mese PosteCasa Ultraveloce Start Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit 23,90 euro al mese

La crescita della fibra ottica in Italia si traduce in una maggiore possibilità per gli utenti di accedere alla banda ultra-larga oltre che in un aumento delle offerte con prezzi competitivi. Per individuare subito l’offerta giusta è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica. Di seguito, invece, andremo a proporvi una Top 5 delle offerte più interessanti del momento che consentono di accedere alla fibra ottica a meno di 25 euro al mese.

Partiamo da Fiber Evolution Base di Beactive. L’offerta proposta dall’operatore garantisce la possibilità di sfruttare la fibra ottica FTTH con una connessione illimitata fino a 1 Gigabit. Il costo è di 15 euro al mese per i primi 6 mesi. Terminato il periodo promozionale, invece, l’offerta si rinnoverà al costo di 22 euro al mese. Il contributo di attivazione è di 25 euro mentre il modem Wi-Fi è incluso senza costi aggiuntivi per tutti i nuovi clienti.

Attiva l’offerta di Beactive »

Da valutare anche l’offerta di Illumia Wifi. L’operatore propone una connessione illimitata tramite FTTH fino a 1 Gigabit in download al costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, invece, l’offerta si rinnoverà al costo di 26,99 euro al mese, senza alcun vincolo per il cliente. Il contributo di attivazione è di 39,99 euro ma viene azzerato per tutti i clienti Illumia luce e gas.

Attiva Illumia Wifi »

Vodafone, invece, propone Internet Unlimited. Il piano in abbonamento proposto dall’operatore presenta la possibilità di sfruttare la fibra ottica FTTH con velocità massima di 2,5 Gigabit in download. L’offerta presenta un costo di 24,90 euro al mese ma per i già clienti Vodafone di rete mobile è possibile beneficiare di uno sconto aggiuntivo che porta il canone fino a 22,90 euro al mese. Attivazione e modem Wi-Fi sono gratis.

Attiva l’offerta fibra di Vodafone »

Da valutare è anche l’offerta di WINDTRE che propone Super Fibra con linea telefonica e connessione illimitata tramite rete FTTH fino a 2,5 Gigabit. L’offerta in questione, che include anche un anno di Amazon Prime gratis, presenta un costo di 26,99 euro al mese con attivazione di 39,99 euro e modem incluso. Da notare, però, che per i già clienti WINDTRE di rete mobile è disponibile uno sconto che porta il canone a 22,99 euro al mese.

Attiva Super Fibra di WINDTRE »

Molto interessante anche l’offerta PosteCasa Ultraveloce Start. In questo caso, per gli utenti c’è una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Gigabit. L’offerta è disponibile con un costo di 23,90 euro al mese e con un contributo di attivazione di 39,90 euro una tantum. Per tutti i clienti che scelgono l’offerta di Poste, inoltre, è incluso il modem Wi-Fi.

Attiva l’offerta fibra di Poste »

