La migliore offerta Internet casa è quella che garantisce un segnale stabile e veloce. In questo senso è fondamentale la copertura dell’operatore, che potete verificare gratis con SOStariffe.it. Bisogna poi considerare le proprie specifiche esigenze e abitudini di consumo. Ad esempio, se avete bisogno anche del telefono fisso o se fruite spesso di contenuti in streaming in altra qualità e giocate online.

In linea di massima la migliore offerta Internet casa è quella che prevede una connessione in fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home). Con questa tecnologia si può navigare da 1/2,5 Gbps fino a 10 Gbps in download ma la copertura è ridotta rispetto ad altre tipologie di connessione. La migliore alternativa è la fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet), che consente di arrivare fino a 300 Mbps in download in base alla distanza delle propria abitazione dalla cabina stradale.

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica o vivete in un piccolo Comune potete attivare un’offerta FWA (Fixed Wireless Access) per navigare sulla fibra misto radio. Queste reti grazie a un ponte radio sulle frequenza del 4G consente infatti di garantire una copertura più ampia.

Qual è la migliore offerta Internet casa? Le tariffe più convenienti di aprile 2023

Le migliori offerte Internet casa Navigazione Chiamate Costo mensile 1 FiberEvolution Full di Beactive fino a 1 Gbps in FTTH illimitate 15 euro per 6 mesi 2 Fastweb Casa Light fino a 1 Gbps in Ultra FWA non incluse 22,95 euro 3 PosteCasa Ultraveloce Start di PosteMobile fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 23,90 euro 4 Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 24,90 euro o 22,90 euro per i già clienti mobile 5 Linkem 5G Senza Limiti fino a 1 Gbps in FWA+ non incluse 24,90 euro 6 IliadBox di Iliad fino a 5 Gbps in FTTH EPON illimitate 24,99 euro o 19,99 euro con offerta mobile da 9,99 euro e pagamento automatico 7 Premium Base di TIM fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 25,90 euro 8 PosteCasa Ultraveloce di PosteMobile fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 26,90 euro 9 Fastweb Casa Light fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 26,95 euro 10 Super Fibra di WindTre fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 26,99 euro o 22,99 euro per i già clienti mobile 11 TIM Wi-Fi Power Smart fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro 12 Sky Wi-Fi fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 29,90 euro 13 Fastweb Casa fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 29,95 euro

Si diceva che non esiste una migliore offerta Internet casa in assoluto in quanto la convenienza di una tariffa dipende da come e in che quantità si naviga. Anche la quantità di dispositivi connessi che si utilizzano ogni è un fattore da considerare. Di seguito abbiamo raccolto le offerte Internet casa più economiche e interessanti dei principali operatori.

Con FiberEvolution Full di Beactive potete navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla rete FTTH e avere inclusi anche chiamate illimitate (20 cent di scatto alla risposta), un modem AVM Fritz!Bx 7530 e assistenza con presa in carico entro 24 ore a 15 euro al mese per 6 mesi, poi 24 euro al mese. L’attivazione è di 25 euro.

Attiva FiberEvolution Full di Beactive »

Con Fastweb Casa Light d Fastweb potete navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download sulla rete Ultra FWA e avete inclusi un modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata con installazione dell’antenna a 22,95 euro al mese senza vincoli. L’operatore consente di provare tutte le sue offerte fisso per 30 giorni, scaduti i quali potete decidere se continuare o recedere senza costi aggiuntivi e ottenendo il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese. In ogni tariffa avete poi inclusi i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy.

Attiva Fastweb Casa Light FWA»

Con PosteCasa Ultraveloce Start di PosteMobile potete navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla rete FTTH e avere incluso anche un modem Wi-Fi a 23,90 euro al mese, invece di 27,90 euro. Attivazione, consegna e installazione a 39 euro in promozione, invece di 99 euro.

Attiva PosteCasa Ultraveloce Start »

Con Linkem 5G Senza Limiti di Linkem potete navigare fino a 1 Gbps in download sulla rete FWA+ e avere inclusi un apparato MyLink Box da interno o esterno in base alla copertura a 24,90 euro al mese. Aggiungendo 2 euro al mese potete avere l’opzione Parla & Naviga con chiamate illimitate tramite la tecnologia VoIP.

Attiva Linkem 5G Senza Limiti »

Con Internet Unlimited di Vodafone potete navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH e avere inclusi chiamate illimitate (solo acquistandola online) e modem con Wi-Fi Optimizer a 24,90 euro al mese senza vincoli. E’ inclusa anche l’attivazione dal costo di 5 euro al mese per 24 rate.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Se siete già clienti di Vodafone per la telefonia mobile potete avere questa offerta a 22,90 euro al mese senza le chiamate incluse.

Attiva Internet Unlimited per già clienti mobile »

Con IliadBox di Iliad potete navigare senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON e avere inclusi anche chiamate illimitate, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito a 24,99 euro al mese per sempre. Potete aggiungere anche fino a quattro Wi-Fi Extender per potenziare il segnare wireless a 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee a 2,99 euro al mese.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Se siete già clienti di Iliad per la telefonia mobile con un’offerta da 9,99 euro al mese e pagamento automatico avrete la fibra ottica a 19,99 euro al mese per sempre. Per avere lo sconto sulla rete fissa oggi potete attivare Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni. La SIM costa 9,99 euro mentre l’attivazione è gratuita. Iliad include anche 10 GB per la navigazione in roaming in Ue.

Attiva Giga 150 di Iliad »

Con Premium Base di TIM potete navigare fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in oltre 1.500 Comuni e avere inclusi chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione a 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Potete aggiungere anche un modem TIM Hub+ a 240 euro, che si possono rateizzare su 12-24-36-48 mesi. In alternativa con TIM Wi-Fi Power Smart al costo di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online avrete inclusi anche chiamate illimitate (solo acquistandola online), modem TIM Hub+, TIM Safe Web Plus e in regalo un anno di assistenza imprevisti TIM Protezione Casa. L’attivazione è di 29,90 euro.

Se siete già clienti di TIM per la telefonia mobile potete avere TIM Wi-Fi Power Smart a 24,90 euro al mese con domiciliazione e conti online con l’attivazione di TIM Unica Power a 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Con questa promozione avrete anche Giga illimitati su mobile per tutte le SIM della famiglia e anche altri vantaggi come 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime.

Attiva una delle offerte fibra di TIM »

Con PosteCasa Ultraveloce di PosteMobile potete navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla rete FTTH e avere inclusi un modem Wi-Fi e una chiavetta USB con Giga illimitati per navigare in mobilità a 26,90 euro al mese, invece di 30,90 euro. Attivazione, consegna e installazione a 49 euro in promozione, invece di 99 euro.

Attiva PosteCasa Ultraveloce »

Con Super Fibra di WindTre potete navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH e avere inclusi chiamate illimitate, modem con supporto al Wi-Fi 6, Giga illimitati per tutte le SIM dello stesso operatore della famiglia e 12 mesi di Amazon Prime a 26,99 euro al mese. Se siete già clienti di WindTre per la telefonia mobile potete avere questa offerta a 22,99 euro al mese senza le chiamate incluse. L’attivazione per entrambe le versioni è di 19,99 euro.

Scopri l’offerta fibra di WindTre »

Con Fastweb Casa Light potete navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH e avete inclusi chiamate a consumo (16 cent al minuto + 16 cent di scatto alla risposta), un modem FASTGate e attivazione a 26,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Casa Light »

Alle offerte per la fibra ottica di Fastweb potete aggiungere un Wi-Fi Extender a 4 euro al mese o l’opzione Plus, che al costo di 3 euro al mese prevede Assistenza Plus e FastwebUP Plus per poter scegliere tra:

un film in streaming su CHILI

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento a Corriere.it per accedere senza limiti a tutti gli articoli

un mese di abbonamento a Fitprime Smart per allenarsi quando e dove si vuole

In alternativa potete aggiungere una SIM mobile potendo scegliere tra:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB per navigare anche in 5G a 7,95 euro al mese. Sono inclusi anche 8 GB per la navigazione in roaming in Ue.

Attiva Fastweb Mobile »

Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB per navigare anche in 5G a 11,95 euro al mese. Sono inclusi anche 10 GB per la navigazione in roaming in Ue.

Attiva Fastweb Mobile Maxi »

Per tutte le offerte mobile di Fastweb l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 10 euro e verrà spedita senza costi aggiuntivi entro 5 giorni lavorativi.

Con Sky Wi-Fi di Sky potete navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download sulla rete FTTH e avere inclusi chiamate a consumo e modem Sky Wi-Fi Hub a 29,90 euro. L’attivazione è gratuita con acquisto online, invece di 49 euro. Potete aggiungere gratuitamente per 18 mesi anche l’opzione Voce Unlimited con chiamate illimitate (poi 5 euro al mese) e due Sky WiFi Spot (poi 3,99 euro al mese). Aggiungendo 9 euro avete inclusi anche Sky Q via Internet per 30 giorni e vedere film, programmi, serie Sky Original e internazionali, documentari e oltre 200 .prime visioni l’anno

Attiva Sky Wi-Fi con Sky Q »

Con Fastweb Casa potete navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e avere inclusi chiamate illimitate, modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata, attivazione e assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa a 29,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Casa »