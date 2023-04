Gli operatori virtuali rappresentano, sempre di più, un punto di riferimento per il mercato di telefonia mobile in Italia . La conferma arriva dagli ultimi dati AGCOM. Il nuovo Osservatorio sulle Comunicazioni, infatti, conferma una crescita della quota di mercato degli operatori MVNO sul mercato italiano. Scegliere uno di questi operatori significa, ad oggi, puntare su di una tariffa completa a meno di 10 euro al mese. Ecco i dettagli completi in merito a quanto rivelato da AGCOM e alle offerte disponibili con gli operatori virtuali ad aprile 2023.

Operatori virtuali ancora in crescita in Italia: ecco le offerte di Aprile 2023

Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Continua la crescita degli operatori virtuali MVNO sul mercato di telefonia mobile in Italia: la conferma arriva dai numeri forniti dal recente Osservatorio sulle Comunicazioni di AGCOM. Nel corso del quarto trimestre del 2023, infatti, i provider virtuali hanno toccato una quota di mercato complessiva del 14,9%, sottraendo clienti agli operatori “storici” come TIM, Vodafone e WINDTRE. Da notare, invece, la continua crescita di Iliad (operatore MNO con rete proprietaria) che registra una forte crescita su base annua.

Cosa sono gli operatori virtuali?

Prima di entrare nel dettaglio dei numeri forniti da AGCOM, è opportuno ricordare brevemente cosa sono gli operatori virtuali MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Rientrano in questa categoria tutti gli operatori che non hanno una rete proprietaria e che, quindi, per fornire servizi ai propri clienti si “appoggiano” sulla rete di un operatore MNO (TIM, WINDTRE, Vodafone e Iliad che però è l’unico provider MNO che non ha accordi con operatori virtuali) previa specifici accordi commerciali stretti tra le parti.

Tra i principali operatori virtuali presenti sul mercato di telefonia mobile in Italia troviamo PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, Optima Mobile, Tiscali Mobile e molti altri ancora. Nella definizione di operatori virtuali, talvolta, vengono inclusi anche gli operatori “semi-virtuali” come Kena Mobile, ho. Mobile e Very Mobile che, però, sono società controllate rispettivamente da TIM, Vodafone e WINDTRE, rappresentando dei brand secondari dei tre operatori.

Continua la crescita degli operatori virtuali in Italia: i dati di Aprile 2023

I NUMERI DEGLI OPERATORI VIRTUALI IN ITALIA 1. La quota di mercato è del 14,9% (considerando le sole SIM Human) 2. La crescita su base annua è di +1 punto percentuale 3. Il primo operatore MVNO in Italia, per quota di mercato, è PosteMobile con il 4,2%

I dati forniti da AGCOM ad aprile 2023 si riferiscono al quarto trimestre del 2023. Secondo quanto riferimento dall’Autorità, nel confronto con dicembre 2021, la quota di mercato degli operatori virtuali è crescita di 1 punto percentuale. Tale crescita riguarda il settore delle SIM Human (considerando anche le SIM M2M, ovvero per i dispositivi IoT, la crescita è di 0,7 punti su base annua). Per gli operatori virtuali c’è ora una quota di mercato complessiva del 14,9%.

In questo market share, è importante sottolineare, non rientrano Kena Mobile e ho. Mobile, brand rispettivamente di TIM e Vodafone (AGCOM non chiarisce se i numeri di Very Mobile, controllata da WINDTRE, siano inclusi o meno nella quota di mercato fornita per gli operatori MVNO). A guidare il settore degli operatori virtuali è PosteMobile con una quota di mercato stabile al 4,2%. Gli altri operatori MVNO, invece, toccano un market share complessivo di 9,3%.

Ecco, invece, il market share dei quattro operatori MNO in Italia (per le SIM Human):

WINDTRE : 25,6% con un calo di 0,9 punti

: 25,6% con un calo di 0,9 punti TIM : 24,7% con un calo di 0,9 punti

: 24,7% con un calo di 0,9 punti Vodafone : 22,6% con un calo di 0,5 punti

: 22,6% con un calo di 0,5 punti Iliad: 12,2% con una crescita di 1,3 punti

Le variazioni si riferiscono ad un confronto con il quarto trimestre del 2021.

Le migliori offerte degli operatori virtuali di Aprile 2023

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO MENSILE Optima Super Mobile minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 60 Mbps 4,95 euro al mese Spusu 70 2000 minuti e 500 SMS

70 GB in 4G 5,98 euro al mese Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS

100 GB in 4G e 5G 7,95 euro al mese Creami WOW 150 di PosteMobile minuti ed SMS illimitati

150GB in 4G 8,99 euro al mese Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati e 100 SMS

300 GB in 4G e 5G 11,95 euro al mese

Le offerte degli operatori virtuali garantiscono notevoli vantaggi, proponendo tanti Giga ad un prezzo molto contenuto. Per un quadro completo in merito alle tariffe disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile che, anche grazie al sistema di filtri di ricerca, permette di individuare facilmente le offerte più vantaggiose in base a quelle che sono le proprie necessità, sia in termini di Giga inclusi che di spesa.

Di seguito vi proponiamo una selezione delle migliori offerte di telefonia mobile degli operatori virtuali di aprile 2023:

Optima Super Mobile

La tariffa Optima Super Mobile viene proposta da Optima Mobile, operatore virtuale su rete Vodafone. Il provider mette a disposizione:

minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 60 Mbps di velocità massima in download

Optima Super Mobile prevede un costo periodico di 4,95 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore.

Attiva Optima Super Mobile »

Spusu 70

Da valutare anche Spusu 70, proposta da Spusu, operatore virtuale su rete WINDTRE. La tariffa in questione include:

2000 minuti e 500 SMS

70 GB in 4G

140 GB di Riserva Dati che si ricarica ogni mese con i minuti, gli SMS e i Giga non utilizzati nel mese precedente

Spusu 70 presenta un costo di 5,98 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,90 euro. La tariffa proposta da Spusu è attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore, con o senza portabilità.

Attiva Spusu 70 »

Fastweb Mobile

L’offerta proposta da Fastweb, operatore virtuale che sfrutta la rete TIM per il 4G e la rete WINDTRE per il 5G, mette a disposizione:

minuti illimitati e 100 SMS

100 GB in 4G e 5G

Il costo dell’offerta proposta da Fastweb è di 7,95 euro al mese con attivazione di 10 euro. L’offerta in questione è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore.

Attiva Fastweb Mobile »

Creami WOW 150 di PosteMobile

PosteMobile, operatore virtuale su rete Vodafone, mette a disposizione dei suoi clienti la tariffa Creami WOW 150. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati

150 GB in 4G

Il costo della tariffa di PosteMobile è di 8,99 euro al mese con 10 euro di attivazione. Possono attivare l’offerta tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero.

Attiva Creami WOW 150 di PosteMobile »

Fastweb Mobile Maxi

Fastweb mette a disposizione dei nuovi utenti anche la tariffa Maxi che presenta:

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB in 4G e 5G

In questo caso, il costo dell’offerta è di 11,95 euro al mese con attivazione di 10 euro. La tariffa è attivabile da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore.

Attiva Fastweb Mobile Maxi »