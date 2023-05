Scopri le migliori offerte per il cambio operatore da TIM a maggio. Puoi avere minuti illimitati e fino a 300 GB in 4G o 200 GB in 5G a meno di 10 euro al mese

TIM è tra gli operatori di telefonia mobile più affidabili sotto vari aspetti. L’azienda conta di una rete veloce e diffusa sul territorio e una ricca scelta di offerte con tanti servizi inclusi. Nonostante ciò non si può affermare che sia il più economico sulla piazza. Con una piccola ricerca si possono trovare infatti promozioni altrettanto valide rispetto a quelle proposte da TIM o addirittura con un rapporto qualità prezzo superiore. Nel cambio operatore da TIM non dovrete poi temere di perdere il numero di telefono. Basta richiedere la portabilità al nuovo gestore per trasferire il contatto sulla SIM entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Cambio operatore da TIM: le 10 migliori offerte di maggio 2023

Offerte degli operatori per i clienti di TIM Minuti, SMS e Giga Prezzo 1 Super 20 di PosteMobile minuti e SMS a consumo + 20 GB in 4G 4 €/mese 2 Super Mobile di Optima Italia minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 €/mese 3 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 €/mese 4 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS + 100 GB in 5G 7,95 €/mese 5 Giga 100 di Iliad minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G 7,99 €/mese 6 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G+ 8,99 €/mese 7 Giga 150 di Iliad minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 €/mese 8 Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati e 100 SMS + 300 GB in 5G 11,95 €/mese 9 Creami Extra WOW 300 di PosteMobile minuti e SMS illimitati + 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 11,99 €/mese 10 Kena 11,99 100GB STAR Promo di Kena Mobile minuti illimitati, 1000 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps (+50 GB con autoricarica) 11,99 €/mese

Scegliere la tariffa giusta per il cambio operatore da TIM può sembrare un’impresa date le tante proposte interessanti sul mercato ma utilizzando il comparatore di SOStariffe.it avrete la certezza di attivare la più economica in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online grazie all’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore per completare l’acquisto con pochi clic.

L’offerta per il cambio operatore da TIM al prezzo più basso è Super 20 di PosteMobile. Si tratta però di un’offerta con chiamate e SMS a consumo ma da costo di appena 4 euro al mese. La promozione quindi prevede telefonate a 18 cent, SMS a 18 cent e 20 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download. Per la SIM servono 10 euro a cui aggiungono altri 10 euro per una prima ricarica. In Ue avete a disposizione 3,64 GB per il roaming.

Attiva Super 20 di PosteMobile »

Seconda posizione per Super Mobile di Optima Italia. Al prezzo di 4,95 euro al mese potrete avere minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download. L’attivazione è di 19,90 euro ma se acquistare la promozione online cala a 9,90 euro. In Ue avete a disposizione tutti i minuti e i Gigabyte inclusi per il roaming.

Attiva Optima Super Mobile »

Medaglia di bronzo Spusu 70 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 5,98 euro al mese per sempre. La SIM costa 9,90 euro ma viene spedita gratuitamente a casa. Se volete potete scegliere di acquistare un’eSIM senza costi aggiuntivi. l’offerta include anche 140 GB di riserva da utilizzare nel momento in cui finisce il traffico dati incluso e il servizio Riserva Dati per trasformare i minuti, SMS e Gigabyte non consumati e accumulati durante il mese in Giga aggiuntivi disponibili a partire dal primo rinnovo e senza scadenza. In Ue avete a disposizione 5,45 GB per il roaming. Spusu poi vi permette di cambiare offerta quando volete data l’assenza di vincoli e costi aggiuntivi.

Attiva Spusu 70 »

L’offerta 5G al prezzo più basso per il cambio operatore da TIM è quella di Fastweb Mobile. L’omonima tariffa prevede minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB per navigare sulle reti di ultima generazione a 7,95 euro al mese. L’attivazione è di 10 euro mentre la SIM viene spedita a casa senza spese aggiuntive entro 5 giorni lavorativi. Sono inclusi anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy che vi permetteranno di ottenere nuove competenze digitali molto richieste oggi dalle aziende. In Ue avete a disposizione 8 GB per il roaming.

Attiva Fastweb Mobile »

Giga 100 di Iliad include minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Non ci sono vincoli e né costi nascosti e potete disattivarla quando volete senza penali. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. In Ue avete a disposizione 8 GB per il roaming.

Attiva Giga 100 di Iliad »

Un’altra proposta interessante di PosteMobile è Creami Extra WOW 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 8,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro a cui si aggiungono 10 euro per una prima ricarica. In Ue avete a disposizione 8,19 GB per il roaming.

Attiva Creami Extra WOW 150 »

Flash 200 è una tariffa di Iliad che, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 15/6/23. Con questa tariffa al costo di 9,99 euro al mese per sempre potete avere minuti e SMS illimitati e 200 GB per navigare in 5G. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. In Ue avete a disposizione 10 GB per il roaming.

Attiva Flash 200 di Iliad »

L’aspetto interessante di questa tariffa è che se scegliere di pagare con pagamento automatico su carta di credito/debito o conto corrente si ha incluso uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. Per tutti coloro che hanno una SIM mobile da 9,99 euro al mese e pagando con addebito automatico il costo della fibra è infatti di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Con IliadBox avete inclusa una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) sulla rete FTTH EPON o fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su quella FTTH GPON. Per verificare la copertura gratis potete utilizzare l’apposito strumento di SOStariffe.it.

IliadBox include anche chiamate illimitate da fisso anche verso 60 destinazioni internazionali, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Potete poi personalizzarla aggiungendo fino a 4 Wi-Fi Extender per potenziare il segnale e portarlo in ogni stanza della casa (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) o la protezione di McAfee contro le principali minacce sul web a 2,99 euro al mese. Il costo per l’installazione è di 39,99 euro.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Una delle offerte per il cambio operatore da TIM con più Giga inclusi è Fastweb Mobile Maxi, che infatti include minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB per navigare anche in 5G. Il prezzo è di 11,95 euro al mese. L’attivazione costa 10 euro ma la SIM viene spedita gratuitamente a casa. Sono inclusi anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy. In Ue con questa offerta avete a disposizione fino 10 GB in roaming.

Attiva Fastweb Mobile Maxi »

Con Creami Extra WOW 300 di PosteMobile avete sempre 300 GB ma con navigazione in 4G+ fino a 300 Mbps in download. L’offerta a 11,99 euro al mese include anche minuti illimitati e SMS illimitati. La SIM costa 10 euro a cui si aggiungono 20 euro per una prima ricarica. In Ue avete a disposizione 10,92 GB per il roaming.

Attiva Creami Extra WOW 300 di Postemobile »

L’ultima offerta da non sottovalutare per chi vuole effettuare il cambio operatore da TIM è Kena 11,99 100GB STAR Promo. L’offerta di Kena Mobile include minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download. Attivando però il sistema di pagamento con ricarica automatica entro il 14/6/23 potete avere altri 50 GB inclusi ogni mese a partire dal successivo rinnovo. Il prezzo è di 11,99 euro al mese mentre attivazione, SIM e spedizione son gratuite. In Ue avete a disposizione 11 GB per navigare in roaming. Kena a chi effettua il cambio operatore da TIM richiede obbligatoriamente la portabilità del numero.

Attiva Kena 11,99 100GB STAR»

Alle offerte di Kena Mobile potete abbinare anche Kena TIMVISION. Al costo di 29,99 euro al mese potrete vedere sul vostro smartphone e altri dispositivi tutta la Serie A fino al 2024 (10 partite su 10 per giornata, di cui 7 in esclusiva), Serie BTK (compresi playoff e playout), Europa League, le migliori partite dalla Conference League, tanti altri sport come gare automobilistiche, MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, boxe, tennis, golf, freccette su Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2 con DAZN e la Champions League (104 partite) su Infinity+. Oltre allo sport su TIMVISION avete a disposizione film e serie TV italiane e internazionali, documentari, cartoni animati e produzioni originali oltre al meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana e il catalogo di Discovery+. E’ prevista la visione condivisa su due dispositivi in contemporanea ma nessuna attivazione. Potete disattivare l’offerta quando volete e senza penali in quanto non ci sono vincoli di permanenza.