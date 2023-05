Attivando Next Energy Sunlight , i consumatori potranno accedere a prezzi contenuti della materia prima, beneficiare di un bonus di 80 euro in bolletta con sottoscrizione dell’offerta dual fuel , oltre a un benefit extra con attivazione della fibra per avere Internet veloce a casa. Ecco l’identikit della soluzione luce e gas proposta da Sorgenia a Maggio 2023.

C’è anche l’offerta Next Energy Sunlight Luce e Gas di Sorgenia nella rosa delle promozioni più convenienti del Mercato Libero a maggio 2023. Grazie ai prezzi all’ingrosso di energia e metano, a uno sconto in bolletta di 80 euro per chi attivi in contemporanea sia la fornitura luce sia quella del gas, oltre a un benefit aggiuntivo di 100 euro con l’ulteriore attivazione della fibra, la soluzione di Sorgenia fa camminare a braccetto la convenienza per le tasche dei consumatori all’ampia gamma dei servizi offerti.

Nei paragrafi che seguono, gli esperti di SOStariffe.it tracciano un identikit della proposta energia e metano firmata da Sorgenia. Cliccando sul pulsante verde qui sotto, invece, è possibile avviare da subito il confronto delle offerte luce e gas a maggio 2023 grazie al comparatore di SOStariffe.it:

L’offerta luce e gas a prezzo variabile di Sorgenia a Maggio 2023

COSA PREVEDE L’OFFERTA 1 Prezzo luce: PUN+ 0,010 €/kWh 2 Prezzo gas: PSV+ 0,200 €/Smc 3 Contributo fisso per spese di commercializzazione: 7,60 €/mese per la fornitura luce

per la fornitura luce 9,50 €/mese per fornitura gas 4 Bonus per offerta dual fuel: 80 euro di sconto in bolletta con sottoscrizione in contemporanea della fornitura luce + gas 5 100 euro di sconto con attivazione della Fibra Sorgenia

Sorgenia, uno degli operatori di riferimento in Italia per la commercializzazione di elettricità e gas, propone a maggio 2023 l’offerta luce e gas Next Energy Sunlight. Si tratta di una soluzione a prezzo indicizzato, che assicura cioè l’accesso ai prezzi all’ingrosso della materia prima (collegati agli indici PUN e PSV) con l’aggiunta di un piccolo contributo al consumo stabilito dal fornitore. Questo significa che i clienti Sorgenia che attiveranno tale offerta si vedranno recapitare bollette di energia e metano sempre in linea con l’andamento del mercato.

Ecco di seguito il costo della materia prima proposto da Sorgenia:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV+ 0,200 €/Smc di contributo al consumo.

L’offerta prevede inoltre un costo fisso (indipendente dal consumo) pari a:

7,60 euro al mese per la fornitura luce (quindi circa 91,2 euro all’anno);

per la fornitura luce (quindi circa 91,2 euro all’anno); 9,50 euro al mese per la fornitura del gas (quindi circa 114 euro all’anno);

Entrambi questi costi fissi, tuttavia, beneficiano di uno sconto fedeltà: sono infatti previste riduzioni progressive fino al 20% per gli anni successivi.

Tra le caratteristiche che rendono competitiva l’offerta Next Energy Sunlight di Sorgenia c’è anche lo sconto di 80 euro in bolletta (distribuito nelle fatture dei primi 12 mesi) con l’attivazione della fornitura dual fuel, cioè la sottoscrizione in contemporanea sia della fornitura luce sia di quella del metano. Non solo: un ulteriore sconto di 100 euro è applicato nel caso di attivazione della fibra Sorgenia, che permette di connettersi a Internet da casa alla massima velocità di navigazione (fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH) al prezzo speciale di 19,90 euro al mese per 12 mesi (anziché 24,90 euro al mese).

I clienti che decidessero di affidarsi a Sorgenia per illuminare e riscaldare casa beneficerebbero anche dei seguenti servizi:

gestione delle forniture in completa autonomia grazie all’ App My Sorgenia ;

; accesso gratuito a Beyond Energy , il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa e ridurre i consumi;

, il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa e ridurre i consumi; possibilità di accumulare sconti aggiuntivi portando amici e conoscenti in Sorgenia : 25 euro per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura;

: 25 euro per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura; sconto del 10% sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app My Next Move di Sorgenia, il tool per sapere sempre dove si trovano le colonnine di ricarica della propria auto elettrica vicino alla propria posizione;

sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app di Sorgenia, il tool per sapere sempre dove si trovano le colonnine di ricarica della propria auto elettrica vicino alla propria posizione; accesso senza costi al programma fedeltà Greeners per premiare le azioni positive dei clienti a tutela del Pianeta;

per premiare le azioni positive dei clienti a tutela del Pianeta; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Per attivare Next Energy Sunlight di Sorgenia per luce e gas è possibile seguire la procedura di sottoscrizione online che può essere avviata dal link qui di sotto. I documenti necessari in fase di sottoscrizione della promozione, che avviene direttamente sul sito di Sorgenia, sono:

i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura;

della fornitura; i dati della fornitura (il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas; entrambi i codici sono disponibili nelle bollette precedenti inviate dall’attuale fornitore).

