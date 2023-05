È il momento giusto per passare a Kena Mobile : per un periodo di tempo limitato, infatti, scegliendo l'offerta Kena 6,99 , è possibile attivare una nuova SIM con primo mese e attivazione gratis . L'offerta in questione è una delle più complete e conveniente del settore di telefonia mobile, garantendo fino a 180 GB ogni mese . C'è anche Kena 7,99 , sempre senza costi iniziali, con un massimo di 200 GB al mese . Ecco i dettagli completi.

Attivare una delle offerte Kena Mobile conviene ancora di più: l’operatore virtuale su rete TIM, infatti, ha rinnovato il suo listino di offerte proponendo una promozione con primo mese e attivazione gratis da non farsi sfuggire. Scegliendo Kena 6,99, tariffa speciale attivabile solo con portabilità da alcuni operatori selezionati, è possibile accedere ad un bundle completo con costi davvero ridotti.

Aggiungendo 1 euro al mese c’è Kena 7,99, sempre con attivazione e primo mese gratis. La nuova promozione è attivabile in esclusiva online, tramite il sito dell’operatore. Queste offerte, per il momento, non hanno una data di scadenza e saranno disponibili per tutto il mese di giugno 2023, salvo ulteriori comunicazioni da parte dell’operatore.

Passa a Kena Mobile: primo mese e attivazione gratis con l’offerta di Giugno 2023

Prende il via una nuova promozione riservata alla tariffa Kena 6,99. L’offerta in questione è ora attivabile con primo mese e attivazione gratis. Per tutti i nuovi clienti che richiedono la promozione c’è la possibilità di sfruttare:

minuti illimitati

1.000 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps in download + 50 GB al mese extra attivando il servizio di Autoricarica per un totale di 180 GB

in roaming in UE ci sono minuti illimitati, 1000 SMS e fino a 7 GB senza costi aggiuntivi

Kena 6,99 presenta un costo di 6,99 euro al mese. Come evidenziato in precedenza, sia l’attivazione che il primo mese sono gratis. Di fatto, quindi, non ci sono spese iniziali (c’è solo una prima ricarica di 1 centesimo). Per attivare quest’offerta è necessario richiedere la portabilità del numero da:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu

L’offerta è attivabile direttamente online, tramite il sito ufficiale Kena Mobile raggiungibile dal link seguente.

Per gli utenti (sempre degli operatori citati in precedenza) che intendono attivare un’offerta con più Giga inclusi ogni mese c’è Kena 7,99. L’offerta in questione riprende le stesse caratteristiche della tariffa precedente ma propone 150 GB ogni mese con, in aggiunta, il bundle da 50 GB extra in caso di attivazione del servizio di Autoricarica per un totale di 200 GB. Il costo è di 7,99 euro al mese e, anche in questo caso, primo mese e attivazione sono gratis.

L’offerta può essere richiesta tramite il sito Kena Mobile qui di seguito.

Le altre offerte Kena Mobile di Giugno 2023

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO MENSILE MODALITA’ DI ATTIVAZIONE Kena 9,99 minuti illimitati

1.000 SMS

230 GB + 50 GB con Autoricarica 9,99 €/mese portabilità da Iliad o da operatori virtuali selezionati Kena Dati minuti e SMS a consumo

300 GB + 50 GB con Autoricarica 11,99 €/mese richiedendo un nuovo numero Kena 11,99 minuti illimitati

1.000 SMS

100 GB + 50 GB con Autoricarica 11,99 €/mese portabilità da qualsiasi operatore Kena 12,99 minuti illimitati

1.000 SMS

150 GB + 50 GB con Autoricarica 12,99 €/mese portabilità da qualsiasi operatore

Kena Mobile propone diverse altre offerte molto interessanti per chi non ha la possibilità di attivare le due tariffe citate in precedenza o per chi vuole più Giga ancora ogni mese. Una di queste è Kena 9,99. Questa tariffa è attivabile sempre con portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale selezionato e include:

minuti illimitati

1.000 SMS

230 GB in 4G fino a 60 Mbps in download + 50 GB al mese extra attivando il servizio di Autoricarica per un totale di 280 GB

in roaming in UE ci sono minuti illimitati, 1000 SMS e fino a 9,5 GB senza costi aggiuntivi

Kena 9,99 presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con attivazione gratuita. L’offerta è disponibile di seguito.

Da valutare, in questo caso con portabilità da qualsiasi operatore, anche Kena 11,99 che include:

minuti illimitati

1.000 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download + 50 GB al mese extra attivando il servizio di Autoricarica per un totale di 150 GB

in roaming in UE ci sono minuti illimitati, 1000 SMS e fino a 11 GB senza costi aggiuntivi

Il costo è di 11,99 euro al mese con attivazione gratuita.

C’è anche Kena 12,99, sempre disponibile con portabilità da qualsiasi operatore. L’offerta include:

minuti illimitati

1.000 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps in download + 50 GB al mese extra attivando il servizio di Autoricarica per un totale di 200 GB

in roaming in UE ci sono minuti illimitati, 1000 SMS e fino a 12 GB senza costi aggiuntivi

L’offerta presenta un costo di 12,99 euro al mese, con attivazione gratuita.

Tra le offerte disponibili c’è anche Kena Dati. Si tratta di una tariffa solo dati che mette a disposizione un bundle mensile di 300 GB (in roaming in UE è possibile utilizzare fino a 13 GB in 4G senza alcun costo aggiuntivo) con la possibilità di utilizzare minuti e SMS a consumo. Anche in questo caso, con l’Autoricarica, ci sono 50 GB extra per un totale di 350 GB. Quest’offerta è disponibile per tutti, attivando un nuovo numero Kena. Il costo è di 11,99 euro al mese e, anche in questo caso, l’attivazione è gratuita.

