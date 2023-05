La multiutility lombarda propone “Noi2”, una soluzione di energia 100% green a costo protetto per 10 anni . Cos’è, come funziona e una fotografia delle alternative luce firmate A2A Energia a maggio 2023 selezionate dal comparatore di SOStariffe.it .

Acceleratore schiacciato sulla sostenibilità, ma con lo sguardo puntato sulla convenienza. Sposa energia 100% “green” e stabilità dei prezzi dell’elettricità l’ultima offerta energia a costo protetto per 10 anni lanciata sul mercato da A2A Energia.

Ribattezzata “Noi2”, l’ultima “nata” in casa A2A deriva il suo nome dalla filosofia che muove il progetto: un’alleanza tra la multiutility lombarda e i suoi clienti per centrare l’obiettivo comune della transizione energetica in Italia.

Ma come funziona questa offerta dalla innovativa struttura di costo ibrida (in parte a prezzo fisso e in parte variabile)? Gli esperti di SOStariffe.it rispondono a questa domanda nel paragrafo che segue, oltre ad accendere i riflettori sulla gamma di offerte luce firmate A2A attivabili a maggio 2023 e confrontabili tramite il comparatore di SOStariffe.it, disponibile cliccando al link di seguito.

Offerta luce “Noi2”: cos’è e come funziona a Maggio 2023

COME SI COMPONE LA SPESA IN BOLLETTA CONDIZIONI TARIFFARIE ENERGIA Prezzo fisso e stabile per 10 anni, per una quota pari al 70% dei consumi degli ultimi 12 mesi 0,119 €/kWh Prezzo variabile in base all’andamento del PUN + un piccolo contributo al consumo, per la quota rimanente dei consumi (circa il 30%) PUN + 0,028 €/kWh Contributo fisso per spese di commercializzazione 114 €/anno

“Noi2” è la nuova offerta luce di A2A a costo protetto per 10 anni che si rivolge esclusivamente a:

clienti domestici che provengano da un altro fornitore del Mercato Libero o vogliano lasciare il Mercato Tutelato;

clienti domestici che possiedano un contatore 2G di nuova generazione, installato e abilitato alla lettura oraria dei consumi;

di nuova generazione, installato e abilitato alla lettura oraria dei consumi; clienti domestici che vogliano utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili, ma non possano installare un impianto fotovoltaico sul tetto o in giardino.

Infatti, attraverso V.I.P (Virtual Innovative Panel), il primo pannello virtuale di A2A, anche i consumatori che non siano in grado di installare un impianto autonomo di produzione presso la propria abitazione, potranno usufruire di energia rinnovabile sia di giorno sia di notte grazie a un mix di fonti – eolica e fotovoltaica prodotta dagli impianti del gruppo A2A.

Una combinazione, spiegano da A2A Energia, che consente di beneficiare di una stabilizzazione nel lungo periodo del costo dei consumi energetici attraverso l’applicazione di un prezzo fisso – quindi protetto dalle oscillazioni di mercato – a una quota pari al 70% dei consumi degli ultimi 12 mesi.

Sottoscrivendo “Noi2” la spesa in bolletta sarà composta dalla combinazione di:

prezzo fisso, bloccato per 10 anni, per determinate soglie fisse mensili (corrispondenti a un quantitativo di energia elettrica pari al 70% dei consumi nell’anno precedente, diviso per 12) legato alla produzione degli impianti dedicati;

(corrispondenti a un quantitativo di energia elettrica pari al 70% dei consumi nell’anno precedente, diviso per 12) legato alla produzione degli impianti dedicati; prezzo all’ingrosso dell’energia (PUN) con l’aggiunta di un piccolo contributo al consumo per la restante parte dei consumi (pari a circa il 30%).

In aggiunta, sarà applicato il corrispettivo fisso per spese di commercializzazione (cifra che è indipendente dai consumi contabilizzati) pari a 114 euro all’anno.

A spiegare i vantaggi di questa offerta è Andrea Cavallini, amministratore delegato di A2A Energia: “Solo l’energia green consente prezzi programmabili e stabili e molte famiglie hanno la volontà, ma non la possibilità, di produrla attraverso propri pannelli fotovoltaici”. Per questo, “grazie a V.I.P., il nostro pannello virtuale, chi lo desidera potrà beneficiare di una fornitura 100% green, messa a disposizione da impianti di produzione di energia rinnovabile del Gruppo A2A. Con Noi2 proponiamo quindi ai clienti un’alleanza basata sulla fiducia reciproca a favore dello sviluppo sostenibile del Paese”.

Tra i benefici legati all’attivazione di questa soluzione luce c’è anche l’opzione della portabilità: in caso di cambio abitazione è possibile mantenere l’offerta alle stesse condizioni fino alla scadenza del contratto. Inoltre, grazie all’App MyA2A, i clienti della utility lombarda possono monitorare giornalmente i propri consumi, aiutandoli così a evitare sprechi e a ottimizzare l’impiego razionale dell’energia nell’arco della giornata. Con un effetto positivo diretto anche sulle spese in bolletta.

Come anticipato poco sopra, l’offerta può essere attivata solo dai clienti domestici che abbiano installato un contatore 2G di nuova generazione: solo con il contatore 2G, infatti, è possibile applicare le fasce “giorno” e “notte” e le relative soglie di consumo a prezzo fisso.

Energia elettrica: le migliori alternative luce firmate A2A a Maggio 2023

NOME DELL’OFFERTA TIPOLOGIA TARIFFARIA CONDIZIONI TARIFFARIE A2A Click Luce Tariffa a prezzo bloccato prezzo fisso per 12 mesi: 0,2190 €/kWh A2A Easy Luce Tariffa a prezzo variabile prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi

I clienti domestici interessati alle offerte luce di A2A a prezzo fisso, ma non intenzionati a bloccare il prezzo dell’energia così a lungo possono sottoscrivere l’offerta A2A Click Luce: grazie a questa soluzione, è possibile bloccare il prezzo dell’energia per 12 mesi, così da mettersi al riparo da eventuali improvvisi rialzi del prezzo della materia prima. Coloro, invece, che preferiscano puntare su una tariffa a prezzo variabile, con accesso al prezzo all’ingrosso dell’energia (collegato al PUN), possono affidarsi alla soluzione A2A Easy Luce.

Due prodotti alternativi che A2A mette a disposizione per soddisfare le esigenze più disparate dei propri clienti. Analizziamoli di seguito.

Click Luce di A2A

Ecco le condizioni tariffarie di questa offerta a prezzo fisso per un anno proposta da A2A e attivabile solo online:

prezzo fisso per 12 mesi: 0,2190 €/kWh ;

; costo fisso mensile per spese di commercializzazione: 9,50 euro al mese (114 euro all’anno);

al mese (114 euro all’anno); possibilità di scelta tra tariffa monoraria o bioraria , in base alle proprie abitudini di consumo;

, in base alle proprie abitudini di consumo; possibilità di attivare la fornitura di luce e gas anche con WhatsApp ;

; energia 100%green.

La spesa stimata per una “famiglia tipo” (che consumi in media 2.700 kWh all’anno) è pari a 85,60 euro al mese in bolletta. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione.

Easy Luce di A2A

Di seguito, la carta d’identità di A2A Easy Luce, la soluzione a prezzo variabile firmata dalla multiutility lombarda, che consente di ricevere bollette sempre in linea con l’andamento del mercato:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 12,50 euro (la spesa complessiva annuale è fissata in 150 euro);

per costi di commercializzazione: (la spesa complessiva annuale è fissata in 150 euro); accesso all’ App MyA2A per avere sempre a portata di mano documenti e storico dei pagamenti relativi alla fornitura;

per avere sempre a portata di mano documenti e storico dei pagamenti relativi alla fornitura; opzione di scelta tra tariffa monoraria o bioraria:

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Optando per la soluzione luce di A2A Energia, la “famiglia tipo” spenderebbe 67,78 euro al mese. Cliccando sul link qui sotto si raggiungerà automaticamente il portale dedicato a questa offerta:

