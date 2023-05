Passa a TIM da Iliad per avere anche minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità con TIM Unica Power . I clienti mobile hanno anche uno sconto sulla rete fissa

Iliad è tra gli operatori di telefonia mobile più crescita da ormai diversi anni a questa parte ma nonostante il suo rapido successo non è esente da difetti. L’operatore low cost, ad esempio, ha ancora qualche problema di linea in alcune zone d’Italia. Chi passa a TIM da Iliad può avere la certezza di navigare su una rete di ultima generazione, veloce, reattiva e soprattutto diffusa in modo capillare sul territorio. TIM poi ai suoi clienti mobile offre la rete fissa a un prezzo più basso.

Per confrontare le offerte dei maggiori operatori e trovare la migliore proposta in base alle vostre specifiche esigenze ed abitudini di consumo potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere una panoramica completa sulle promozioni più convenienti. Fatta la scelta potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Passa a TIM da Iliad: le migliori offerte di giugno 2023

Le offerte TIM per i clienti di Iliad Minuti, SMS e Gigabyte Costo TIM Power Supreme Easy minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis con acquisto online, poi 7,99 €/mese TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis con acquisto online, poi 9,99 €/mese TIM Young minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica 14,99 €/mese

Chi passa da Iliad a TIM può attivare un’offerta dedicata chiamata TIM Power Supreme Easy per avere minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con pagamento su credito residuo) a 7,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online il primo mese e attivazione sono gratis. In Ue avete a disposizione 8 GB per navigare in roaming. A chi l’attiva è richiesta la portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente da TIM entro 3 giorni lavorativi.

Chi passa da Iliad a TIM può anche scegliere tra differenti offerte 5G, disponibili in realtà per i clienti di qualsiasi operatore. Grazie al Vero 5G potrete navigare alla massima velocità in tutte le grandi città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Genova, Bari, Venezia, Catania, Matera. Le prestazioni sono anche fino a dieci volte superiori rispetto al 4G.

Se avete meno di 25 anni potete attivare TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con pagamento su credito residuo) a 9,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che l’acquistano online, però, il primo mese è gratis così come l’attivazione. In Ue avete a disposizione 20 GB per navigare in roaming. Potete poi personalizzare l’offerta aggiungendo una o più delle seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB di backup su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games con più di 200 giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Chi passa a TIM da Iliad ma è già cliente per la rete fissa del primo operatore può invece attivare TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Unica Power, altrimenti avete inclusi solo 5 GB. Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma se si acquista l’offerta online il primo mese e attivazione sono gratis.

TIM Unica Power è la promozione per i clienti fisso e mobile dell’operatore che al costo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, potrete avere numerosi vantaggi come:

Giga illimitati ogni mese per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della rete fissa)

(massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della rete fissa) Due smartphone al prezzo di uno con vincolo di 24 mesi per la parte mobile fino al 31/5/23

con vincolo di 24 mesi per la parte mobile fino al 31/5/23 3 mesi di TIMVISION con Netflix e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 12,99 euro al mese)

e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 12,99 euro al mese) 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese)

e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese) Una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese

Sconto del 15% su una spesa di 99 euro nel negozio online di HP

Con TIM 5G Power Smart avete invece inclusi minuti e SMS illimitati e 50 GB per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 25 GB con pagamento su credito residuo) a 14,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che l’acquistano online, però, il primo mese è gratis così come l’attivazione. In Ue avete a disposizione 14 GB per navigare in roaming.

Per tutte le offerte di TIM la SIM con acquisto online costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Come aggiungere uno smartphone a rate

Chi passa a TIM da Iliad può anche abbinare alla sua nuova offerta l’acquisto di un telefono a rate con consegna gratuita. Le offerte smartphone incluso prevedono un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi ed eventualmente anche un anticipo, che dipende dal modello e dal taglio di memoria che desiderate. Per alcuni dispositivi è possibile anche il ritiro in uno dei punti vendita in tutta Italia che aderiscono all’iniziativa. Con TIM potete acquistare a rate i migliori modelli di marchi come Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO e tanti altri. Ad esempio, sono disponibili iPhone 14 a partire da 28 euro al mese o Samsung Galaxy S23 a partire da 23 euro al mese.

Si può scegliere di pagare anche con un finanziamento TIMFin con vincolo di 30 mesi (TAEG 0,00%, salvo approvazione) o direttamente in bolletta se siete già clienti di rete fissa dell’operatore. E’ previsto solo il pagamento con carta di credito. Non sono invece accettate carte prepagate o di debito anche se abilitate agli acquisti online.

Nel caso in cui non si rispetti il vincolo di permanenza previsto da TIM per il passaggio ad un altro operatore o richiesta di recesso dall’offerta si dovranno comunque corrispondere tutte le rate residue più quella finale. Potete farlo in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento. Entro 14 giorni dalla consegna/ritiro del dispositivo potete esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnare il telefono a TIM insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione senza costi aggiuntivi.

Passa da TIM a Iliad: come avere la rete fissa a un prezzo più vantaggioso

Domande sulla rete fissa di TIM Premium Base TIM WiFi Power Smart Qual è la velocità di navigazione? fino a 1 Gbps in download in FTTH Le chiamate sono incluse? Sì ma sono a consumo Sì e sono illimitate ma solo con acquisto online E’ prevista l’attivazione? E’ inclusa nel prezzo E’ gratuita con acquisto entro il 31/5/23 Quanto costa? 25,90 €/mese 29,90 €/mese o 24,90 €/mese per i già clienti mobile

Chi passa a TIM da Iliad può usufruire anche di un prezzo più favorevole per l’offerta fibra ottica più completa dell’operatore. Con TIM potete navigare fino a 1/2,5 Gbps in download e 300 Mbps/1 Gbps in upload sulla rete FTTH (Fiber to the Home) in oltre 1.500 Comuni in Italia. Grazie alla sua tecnologia il gestore garantisce una latenza massima di 6 ms. Con queste caratteristiche potete lavorare, giocare online o guardare contenuti in streaming in altissima qualità senza difficoltà. In alternativa è disponibile la rete in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza della vostra abitazione dalla cabina stradale. Per verificare gratis la copertura potete utilizzare l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Premium Base al costo di 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online prevede navigazione illimitata sulla rete FTTH/FTTC, chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione. Si può anche aggiungere un modem TIM Hub+ al costo di 240 euro in un’unica soluzione o dividendo la spesa in rate da 12-24-36-48 mesi.

Chi passa a TIM da Iliad per la telefonia mobile può invece attivare TIM WiFi Power Smart al costo di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online, invece di 29,90 euro al mese. L’offerta include navigazione illimitata sulla rete DFTTH/FTTC, chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+ e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi alla rete. L’attivazione è gratuita acquistando l’offerta online entro il 31/5/23, invece di 39,99 euro.

I clienti fisso e mobile di TIM grazie al nuovo servizio TIM Voce Wi-Fi possono poi chiamare o ricevere telefonate gratuitamente anche in assegna di segnale mobile se connessi alla rete Wi-Fi dell’operatore.