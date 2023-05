Offerte in evidenza Conto Key non Svincolabile Tasso netto: 4.50% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto deposito - non svincolabile Tasso netto: 4.30% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA SI conto! DEPOSITO Tasso netto: 4.35% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il conto deposito dell’app Tinaba di Banca Profilo è un investimento sicuro e remunerativo che si contraddistingue in quanto offre un tasso dell’1% più la variazione dell’indice FOI dell’inflazione per la versione Tinaba Start fra gennaio 2023 e gennaio 2024 e un tasso del 2% più la variazione dell’indice FOI dell’inflazione nello stesso arco di tempo per la versione Tinaba Premium. Questa seconda versione la si può ottenere con la sottoscrizione dell’offerta Membership Tinaba Premium (49,99 euro l’anno, ma con sconti a disposizione per abbassarne il costo), che consente di beneficiare di una serie di servizi e benefit aggiuntivi rispetto alla versione base del conto.

Oltre all’offerta di Tinaba, per una panoramica al fine di avere una remunerazione dai propri risparmi, c’è il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it, il tool gratuito e online che mette a confronto le offerte più vantaggiose del mercato bancario a maggio 2023. Per saperne di più clicca sul bottone verde qui sotto:

SCOPRI IL MIGLIOR CONTO DEPOSITO »

Conto deposito di Tinaba: un’offerta vantaggiosa a Maggio 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Conto deposito svincolabile Tinaba con conto Tinaba Start, 12 mesi di vincolo, 1% di rendimento + tasso variabile legato all’indice FOI dell’inflazione

legato all’indice FOI dell’inflazione con conto Tinaba Premium, 12 mesi di vincolo, 2% di rendimento + tasso variabile legato all’indice FOI dell’inflazione

Tinaba propone un conto deposito svincolabile (attivabile entro il 31 maggio 2023) a tasso fisso + tasso variabile legato all’inflazione (indice FOI – l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). In dettaglio:

per i clienti di Tinaba Start, 12 mesi di vincolo, 1% di interesse + tasso variabile legato all’inflazione;

per i clienti di Tinaba Premium, 12 mesi di vincolo, 2% di interesse + tasso variabile legato all’inflazione.

L’offerta del conto deposito a tasso fisso svincolabile invece è così articolata per i clienti di Tinaba Start:

vincolo di 6 mesi, tasso del 1,50%;

vincolo di 12 mesi, tasso del 2%;

vincolo di 18 mesi, tasso del 2,50%;

vincolo di 24 mesi, tasso del 3%.

Mentre la proposta del conto deposito a tasso fisso svincolabile è ripartita in questo modo per i clienti di Tinaba Premium:

vincolo di 6 mesi, tasso del 2,50%;

vincolo di 12 mesi, tasso del 3%;

vincolo di 18 mesi, tasso del 3,50%;

vincolo di 24 mesi, tasso del 4%.

Come detto, Tinaba offre ai suoi clienti un conto deposito svincolabile per far fruttare i propri risparmi e che si caratterizza per:

zero spese di apertura e gestione ;

; imposta di bollo gratuita;

importo minimo di 1.000 euro ;

; possibilità di sottoscrivere più di un conto deposito;

possibilità di svincolare la somma senza penali.

Infine c’è da osservare che il conto deposito di Tinaba è un investimento sicuro, anche perché Banca Profilo aderisce al sistema di garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000 euro.

Per saperne di più sul conto deposito di Tinaba, clicca sul link seguente:

SCOPRI IL CONTO DEPOSITO TINABA »

Conto Tinaba Start e carta: una proposta conveniente a Maggio 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto Tinaba Start e carta conto corrente online gratuito (senza canone e imposta di bollo)

(senza canone e imposta di bollo) carta prepagata circuito Mastercard (virtuale gratuita, versione fisica 7,99 €)

limite di spesa di 250 €/mese

di 250 €/mese prelievo giornaliero massimo di 250 €

carta prepagata collegata ad Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay

ricarica della carta prepagata 2 gratis/mese poi 0,99€ per importi inferiori a 20€

cashback del 10% su tutti gli acquisti

Con l’app Tinaba è possibile aprire il conto corrente a zero spese Tinaba Start, quindi senza nessun canone, né imposta di bollo, né costo di attivazione. Abbinata al conto, c’è la Carta prepagata Tinaba (circuito MasterCard) , la quale è senza costi di gestione per la versione virtuale, mentre la versione fisica ha un costo di 7,99 euro. Altre caratteristiche di questa carta sono:

collegamento con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay;

primi 12 prelievi da ATM in UE gratuiti, poi 2 euro (servizio solo con carta fisica) ;

; pagamenti da qualsiasi POS sempre senza costi;

due ricariche mensili gratuite, poi costo di 0,99 euro per importi inferiore a 20 euro;

cashback del 10% su tutti gli acquisti sia online che in negozio;

su tutti gli acquisti sia online che in negozio; codice PIN e servizio 3D Secure;

limite di spesa di 250 euro al mese e di spendibilità solo in Italia;

prelievo minimo giornaliero di 25 euro e massimo di 250 euro.

Per quanto concerne invece il conto corrente di Tinaba, che è ricaricabile con bonifico bancario, carta di credito, debito e prepagata o ricevendo denaro dai propri contatti, esso include:

codice IBAN con possibilità di accredito dello stipendio o pensione;

bonifici istantanei e ordinari gratuiti in area SEPA;

pagamento di bollo, bollettini, utenze, PagoPA;

compravendita di criptovalute;

ricariche telefoniche.

Per avere maggiori dettagli e informazioni sull’offerta proposta da Tinaba, vai al link qui di seguito:

SCOPRI IL CONTO TINABA START »

Roboadvisor: il servizio d’investimenti digitali di Tinaba

Roboadvisor è un servizio digitale, sicuro e conveniente in cui l’esperienza di Banca Profilo incontra l’innovazione tecnologica di Tinaba. Questo servizio si contraddistingue per:

zero vincoli ;

; commissioni tra lo 0,4% e l’1%. Nessun costo di apertura, negoziazione, performance e chiusura del servizio;

investimenti a partire da 2.000 euro ed è possibile ridurre, aumentare o azzerare la somma quando si vuole;

ed è possibile ridurre, aumentare o azzerare la somma quando si vuole; possibilità di scegliere uno tra gli 8 profili in ETF disponibili (tenendo conto anche dei fattori ESG), diversificando per livello di rischio. Le prime 5 variazioni sono gratis, 10 euro i successivi;

(tenendo conto anche dei fattori ESG), diversificando per livello di rischio. Le prime 5 variazioni sono gratis, 10 euro i successivi; possibilità di controllare i mercati e monitorare l’andamento dei propri investimenti dove e quando si vuole con l’App Tinaba;

con la modalità PAC (Piani di Accumulo Capitale), si può far crescere i propri risparmi con versamenti mensili automatici dal conto Tinaba. L’attivazione di PAC è gratuita e si può impostare l’importo che si preferisce a partire da 50 euro;

(Piani di Accumulo Capitale), si può far crescere i propri risparmi con versamenti mensili automatici dal conto Tinaba. L’attivazione di PAC è gratuita e si può impostare l’importo che si preferisce a partire da 50 euro; possibilità di congelare i rischi con la modalità Parking che “mette in pausa” l’investimento e azzerare rischi e costi di gestione: con un tap l’investimento passa su una linea composta al 100% di liquidità e la volatilità del portafoglio viene bloccata.