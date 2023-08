Ecco chi sono i beneficiari dei bonus luce e gas ad agosto 2023, quali sono i requisiti di accesso, a quanto ammonta lo sconto in bolletta e quali sono i passi da compiere per accedere alle agevolazioni. Tutte le novità su SOStariffe.it e le migliori offerte luce e gas per risparmiare sulle spese di energia e metano.

Bonus luce e gas Agosto 2023: requisiti e richiesta per avere lo sconto in bolletta

Nel 2022, anno delle “fiammate” dei prezzi dei beni energetici e delle bollette alle stelle, sono stati riconosciuti oltre 6,2 milioni di bonus luce e gas per un valore complessivo di oltre 2.162 milioni di euro. È stata ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, a snocciolare i numeri dell’agevolazione statale a sostegno delle famiglie a più basso reddito in difficoltà con il pagamento delle spese di elettricità e metano.

Cifre che dimostrano quanto i bonus luce e gas siano stati (e lo siano tuttora) una scialuppa di salvataggio nello “tsunami” energetico che si è abbattuto sull’Italia e l’Europa intera l’anno scorso. Ecco perché il governo Meloni ne ha prorogato il loro potenziamento sino al 30 settembre 2023. Proprio per l’importanza che rivestono il bonus elettrico e il bonus gas, gli esperti di SOStariffe.it hanno stilato una mappa aggiornata ad agosto 2023 su tali agevolazioni: beneficiari, requisiti di accesso, importi e modalità per ottenerli.

Le famiglie che vogliano trarre il massimo vantaggio dalle agevolazioni statali possono affidarsi alle offerte luce e gas del Mercato Libero, accomunate di solito da un prezzo più basso della materia prima rispetto a quello stabilito da ARERA nel regime di Maggior Tutela. Per confrontare le soluzioni proposte dai gestori energetici del Mercato Libero, è possibile utilizzare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, accessibile cliccando sul link di seguito:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Bonus luce e gas: beneficiari e come ottenere lo sconto ad Agosto 2023

TIPOLOGIA DI BONUS REQUISITI DI ACCESSO Bonus luce e gas per disagio economico Possono beneficiare di questo bonus coloro che: hanno un ISEE non superiore a 15mila euro annui

annui hanno un ISEE non superiore a 30mila euro annui (famiglie numerose)

annui (famiglie numerose) sono titolari di un reddito o pensione di cittadinanza Bonus elettrico per disagio fisico Serve un certificato ASL che attesti, tra l’altro,: la situazione di grave condizione di salute

la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale

Come accennato poco sopra, i bonus sociali luce e gas assicurano uno sconto fisso in bolletta (indipendente dal consumo) ai clienti domestici in condizione di disagio economico e fisico, così da aiutarli a sostenere il pagamento delle spese di energia elettrica e gas. Mentre l’importo del bonus elettrico e gas per disagio economico varia in base all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), il bonus elettrico per disagio fisico è erogato indipendentemente dal reddito.

Ecco, in sintesi, i requisiti da possedere per beneficiare del bonus luce e gas per disagio economico ad agosto 2023:

avere un indicatore ISEE non superiore a 15mila euro annui; Ma con una distinzione: le famiglie con ISEE inferiore a 9.530 euro beneficeranno dell’importo pieno del bonus, mentre quelle con ISEE compreso tra 9.530 euro e 15.000 euro si vedranno riconosciuto uno sconto pari all’80% del totale;

annui; Ma con una distinzione: le famiglie con ISEE inferiore a 9.530 euro beneficeranno dell’importo pieno del bonus, mentre quelle con ISEE compreso tra 9.530 euro e 15.000 euro si vedranno riconosciuto uno sconto pari all’80% del totale; avere un indicatore ISEE non superiore a 30mila euro nel caso di famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico);

nel caso di famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico); essere titolare di un reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.

Questa tipologia di bonus non dovrà essere richiesta: i cittadini o i nuclei familiari che presentano annualmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’accesso a una prestazione sociale agevolata (assegno di maternità, bonus bebè o mensa scolastica) e che abbiano un ISEE valido ed entro la soglia dei 15mila euro (o 30mila per le famiglie numerose), sono automaticamente ammessi al procedimento di riconoscimento dei bonus sociali.

Le famiglie che risulteranno in condizione di disagio economico troveranno, dunque, lo sconto accreditato in bolletta. Una voce specifica segnalerà l’ammontare del bonus e del risparmio grazie al contributo statale.

Chi, invece, voglia ottenere il bonus elettrico per disagio fisico (utilizzo di apparecchiature elettromedicali salvavita) dovrà presentare apposita domanda ai Comuni o ai CAF abilitati. Servirà, tra l’altro, un certificato ASL che attesti:

la situazione di grave condizione di salute;

la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;

il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;

l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.

Bonus luce e gas: a quanto ammonta lo sconto in bolletta ad Agosto 2023

TERZO TRIMESTRE 2023 (1° LUGLIO – 30 SETTEMBRE) IL RISPARMIO IN BOLLETTA Bonus Luce per disagio economico da 50,6 euro a 67,16 euro (importo del bonus al 100%) Bonus Gas per disagio economico da 11,04 euro a 42,32 euro (importo del bonus al 100%) Bonus elettrico per gravi condizioni di salute da 59,80 euro a 210 ,68 euro

Per il terzo trimestre 2023 (1° luglio – 30 settembre 2023) sono in vigore i seguenti importi per i bonus luce e gas. Analizziamoli di seguito.

Il bonus luce per disagio economico, che è erogato in base al numero dei componenti del nucleo familiare, prevede i seguenti importi:

1-2 componenti: 50,6 euro (40,48 euro nel caso in cui il bonus sia ridotto all’80%);

(40,48 euro nel caso in cui il bonus sia ridotto all’80%); 3-4 componenti: 61,64 euro (49,31 euro con bonus ridotto all’80%);

(49,31 euro con bonus ridotto all’80%); oltre 4 componenti: 67,16 euro (53,73 euro con bonus all’80%);

Il bonus gas per disagio economico prevede uno sconto che va da un minimo di 17,48 euro a un massimo di 42,32 euro. Nel caso di importo ridotto all’80%, si riceveranno sconti nella forbice compresa tra 8,83 euro e 33,86 euro. Questo bonus è erogato sulla base di:

il numero di componenti del nucleo familiare;

del nucleo familiare; il tipo di utilizzo del gas naturale in casa;

in casa; la zona climatica dove è ubicata la fornitura;

Il bonus elettrico per disagio fisico, invece, prevede sconti tra un minimo di 59,80 euro e un massimo di 210,68 euro. L’importo effettivo attribuito a ciascun richiedente dipenderà dalla tipologia di apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate, dalla potenza contrattuale e dal tempo giornaliero di utilizzo.