Un' indagine di OpenSignal conferma una delle principali caratteristiche del mercato di telefonia mobile italiano: la velocità di connessione sotto rete mobile crolla di sera . I test effettuati, infatti, evidenziano un calo medio del -21,2% nel confronto tra la fascia oraria 6:00-11:59 e la fascia oraria 18:00-23:59 . Il calo non è omogeneo in tutta Italia, con alcune città dove si registra una riduzione più marcata della velocità. Non mancano anche differenze tra i vari operatori di telefonia mobile.

Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le reti per usare Internet mobile in Italia registrano un calo netto della velocità in download nelle ore serali. La conferma arriva da un’indagine di Open Signal che ha analizzato le prestazioni della rete mobile in Italia, in varie città e considerando separatamente gli operatori, nelle fasce orarie 6:00-11:59 e 18:00-23:59. Il risultato è un calo netto delle prestazioni: la velocità in download registra, in media, un calo del -21,2%.

Prima di entrare nei dettagli dell’indagine, ricordiamo che è sempre possibile ridurre il costo della tariffa mobile andando anche a incrementare i Giga disponibili. Tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, accessibile dal link qui di sotto, è possibile accedere a offerte con minuti, SMS e Giga inclusi a partire da 4,95 euro al mese. La tariffa scelta potrà poi essere attivata online tramite il sito dell’operatore.

Scopri le migliori offerte mobile da 4,95 €/mese »

Ecco i risultati dell’indagine di Open Signal:

Telefonia mobile: la sera la velocità di connessione cala, ecco i dati di Open Signal per l’Italia

3 COSE DA SAPERE SULL’INDAGINE DI OPEN SIGNAL 1. La sera la connessione mobile registra un calo del -21,2% della velocità di connessione in download 2. Il calo varia da operatore a operatore: la riduzione più marcata è della rete TIM 3. Palermo è la città che fa registrare il calo più marcato con un -23,2%

Lo studio di Open Signal si articola in due parti. La prima riguarda un’analisi complessiva del fenomeno del calo della velocità della connessione di rete mobile in Italia durante le ore serali. La congestione delle reti comporta una riduzione delle prestazioni che, in media, tocca il -21,2% ma con differenze significative tra i vari operatori di telefonia mobile attivi in Italia. Il calo è comunque generalizzato e nessun operatore riesce a evitarlo.

La seconda parte, invece, è un’analisi locale. Lo studio, infatti, tiene conto del calo delle prestazioni della rete mobile per alcune delle principali città italiane. In questo modo, è possibile evidenziare quali sono le città che fanno segnare un calo maggiore e quali, invece, quelle che fanno segnare un calo inferiore. I dati evidenziano differenze significative tra le città (con oltre 10 punti percentuali di differenza tra le città). Vediamo, punto per punto, i risultati.

Le reti mobili sono più lente del 21,2% di sera

La prima parte dello studio di Open Signal si concentra sulle prestazioni della rete mobile in Italia, nel confronto tra le due fasce orarie considerate in precedenza. Il dato medio è chiaro: la mattina si registra una velocità media di 37,6 Mbps mentre la sera si passa ad appena 29,7 Mbps. Il calo percentuale è, quindi, pari al -21,2%.

Da notare, inoltre, che il calo non è omogeno: ogni operatore registra una riduzione delle prestazioni ben precisa. A far registrare il calo più significativo è TIM mentre la riduzione meno evidente arriva da Fastweb. L’immagine qui di sotto riassume i risultati dello studio di Open Signal sull’andamento delle connessioni mobile in Italia, nel confronto tra mattina e sera.

A Palermo e Napoli si registra il calo più marcato

La seconda parte dell’indagine di Open Signal, invece, riguarda la variazione della velocità di connessione nelle varie città italiane, sempre considerando le stesse fasce orarie, mattina e sera, e gli stessi operatori. In questo caso, si registrano prestazioni molto diverse da città e città con oltre 10 punti di differenza tra la città che fa registrare il calo meno marcato (Padova) e la città dove, invece, il calo è più marcato (Palermo).

I risultati complessivi dell’indagine sono riepilogati nell’immagine qui di sotto:

Palermo fa segnare il calo più significativo con una riduzione del -23,2% della velocità di connessione. Per gli utenti che utilizzano la rete WINDTRE, in particolare, si registra il calo più marcato con una riduzione del -26% della velocità tra mattina e sera. Calo particolarmente evidente anche a Napoli con una media di -22,8%.

Per gli utenti partenopei, il calo più significativo arriva dalla rete TIM che fa segnare un -24,9%. Registrano un calo superiore al -20% anche gli utenti di Prato, Torino e Genova. Cali importanti a Roma, con -19,8% (ma con WINDTRE si arriva fino al -21,2%), e Milano, con -18,8% dove si registra il calo più marcato della rete Iliad (-22,9%).

In testa alla classifica, tra le città che registrano un calo di ridotto della velocità di connessione, troviamo Padova con un -12,5% (nonostante il -23,2% della rete Fastweb). Dati positivi anche per Venezia e Verona che fanno segnare un calo del -14% (a Verona, però, c’è un -21,3% di WINDTRE). Risultati buoni anche per Brescia (-16,1% ma con WINDTRE è -24%), Firenze (-16,4% ma con Fastweb + -26,9%) e Bologna (-16,8%).