Bonus rottamazione auto : ecco quali sono gli eco-sconti ancora disponibili ad agosto 2023 per chi voglia sostituire la propria auto inquinante con un veicolo a basse emissioni, grazie agli incentivi dell'Ecobonus Automotive. Oltre a un focus su come trovare le migliori assicurazioni auto in quest'estate 2023.

Anche nel 2023 il governo ha finanziato con 630 milioni di euro l’Ecobonus Automotive, l’incentivo che incoraggia l’acquisto di un veicolo “green”, a fronte della rottamazione o meno della propria auto o moto a più alto impatto inquinante. Tuttavia, mentre i 150 milioni di risorse messe a disposizione per le auto ibride o benzina e gasolio a basse emissioni sono andate esaurite nell’arco di un mese, sono ancora ampiamente disponibili i fondi per l’acquisto di auto elettriche e plug-in. Tanto che Federauto, la Federazione dei concessionari auto, parla di “uno stallo nell’impiego delle risorse Ecobonus destinate a favorire gli acquisti di vetture a zero o bassissime emissioni”.

Bonus rottamazione auto: come funzionano gli incentivi ad Agosto 2023

L’Ecobonus automotive è un incentivo che, fino al 31 dicembre 2023, incoraggia l’acquisto di automobili e motociclette non inquinanti. Di fatto, si tratta di uno sconto in fattura praticato dal concessionario all’acquisto del nuovo veicolo: tale sconto (prenotato dal concessionario sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it) aumenta qualora l’acquisto sia preceduto dalla rottamazione della propria vettura. Ecco perché questa misura è stata ribattezzata bonus rottamazione auto.

La riduzione di prezzo in fattura si riferisce all’acquisto di:

auto elettriche, ibride e a motore termico con un livello di emissioni fino a 135 gr/km di CO₂.

motocicli e ciclomotori elettrici e non elettrici di classe di omologazione uguale o superiore a Euro 5;

veicoli commerciali elettrici.

Lo sconto in fattura è destinato sia alle persone fisiche sia giuridiche che intendano acquistare veicoli non inquinanti, destinati al trasporto di persone o merci. I titolari di Partita IVA sono annoverati tra le persone giuridiche.

La misura dell’Ecobonus Automotive ha come mission l’abbattimento delle emissioni di CO 2 ed è, tra l’altro, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Energia e Clima e dell’Agenda 2030.

Ecobonus Automotive: i fondi disponibili ad Agosto 2023

GLI INCENTIVI ANCORA DISPONIBILI LE RISORSE A DISPOSIZIONE 1 autoveicoli a diesel o benzina a basse emissioni (61 a 135 g/Km CO₂) 268.000,00 € 2 autoveicoli ibridi plug-in (21 a 60 g/Km CO₂) 207.781.750,00 € 3 auto elettriche (0 a 20 g/Km CO₂) 140.166.500,00 € 4 veicoli commerciali elettrici N₁ e N₂ 14.173.000,00 € 5 motocicli e ciclomotori elettrici 107.345,00 € 6 motocicli e ciclomotori non elettrici 13,00 €

Come detto, le risorse disponibili per le automobili a basse emissioni alimentate a diesel o benzina (classificate come M1 CO2 61-135) sono andate letteralmente a ruba: a febbraio 2023, a quattro settimane di distanza dall’attivazione della piattaforma ecobonus.mise.gov.it, i 150 milioni di euro erano già stati per la maggior parte erogati: ad agosto 2023 sono disponibili solo 268mila euro. Praticamente azzerati anche i fondi messi a disposizione per ciclomotori e motocicli sia elettrici sia non elettrici.

Restano, invece, ancora disponibili i finanziamenti per accedere agli sconti per l’acquisto di veicoli “green”. In particolare, secondo i dati pubblicati sul sito Ecobonus del Mimit, le quattro ruote che possono ancora essere acquistate ad agosto 2023 sono:

autoveicoli ibridi plug-in (con emissioni tra 21 e 60 grammi di CO₂ per chilometro): le risorse a disposizione superano i 207 milioni di euro;

auto elettriche (con emissioni da 0 a 20 grammi di CO₂ per chilometro):ancora disponibile un “tesoretto” da 140 milioni di euro;

veicoli commerciali elettrici N₁ e N₂ (veicoli commerciali destinati al trasporto di merci): 14.173.000,00 euro ancora a disposizione.

In particolare, acquistando autoveicoli ibridi plug-in (21-60 grammi di CO₂) si può beneficiare ad agosto 2023 di un incentivo di 4mila euro con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 4. Senza la rottamazione, lo sconto scende a 2mila euro.

Per quanto riguarda, invece, le auto elettriche (0 a 20 g/Km CO₂) l’incentivo ammonta a 5mila euro con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 4. Per chi volesse procedere all’acquisto di un veicolo ma non rottamando la vecchia auto, lo sconto praticato dal concessionario arriva a un massimo di 3 mila euro.