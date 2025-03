Vendite smartphone in Europa in ripresa per la prima volta dopo 3 anni

Le vendite di smartphone in Europa sono tornate a crescere nel primo trimestre del 2024 come conferma l’ultima rilevazione del Market Monitor Service di Counterpoint Research. La distribuzione è aumentata del 10% su base annua e si tratta del primo incremento registrato nel Vecchio Continente dal terzo trimestre del 2021. Per Counterpoint Research, quindi, i dati anche a livello globale fanno “pensare che il peggio sia passato“.

Bisogna comunque sottolineare che le vendite sono ancora molto inferiori ai livelli precedenti alla pandemia di Covid-19 e che le spedizioni di smartphone in Europa nel primo trimestre dell’anno passato sono state le più basse da oltre un decennio. Per questo motivo le previsioni per l’anno in corso sono piuttosto caute.

Smartphone in Europa: i numeri del primo trimestre 2024

I dati delle vendite degli smartphone in Europa per il Q1 2024 Il mercato in generale Le spedizioni sono aumentate del 10% su base annua. Si tratta del primo trend positivo dal Q3 2021 La classifica dei produttori Apple (-1%)

(-1%) Samsung (+7%)

(+7%) Xiaomi

Realme (+59%)

(+59%) Honor (+67%) diventando il quinto marchio in Europa davanti a Oppo

Nel dettaglio Samsung ha guadagnato il 7% e ha inanellato il primo risultato positivo dal quarto trimestre del 2021. Il successo dell’azienda coreana è da imputare a Galaxy S24 integrato con l’intelligenza artificiale e dai nuovi Galaxy A35 e Galaxy A55, che dovrebbero dare un ulteriore slancio alle vendite nel secondo trimestre.

Calano invece le vendite di smartphone in Europa per Apple (-1% rispetto al Q1 2023). iPhone 15 stenta a decollare e a questo si aggiunge il mancato traino di una versione aggiornata di iPhone SE. Le spedizioni dovrebbero tornare a salire a settembre con il lancio di iPhone 16. Xiaomi è tra i marchi preferiti in Europa occidentale, in particolare in Spagna e Italia, soprattutto grazie alla nuova serie Redmi Note 13. Il produttore cinese fatica invece in Europa centrale.

Realme registra un vero e proprio boom delle vendite (+59% su base annua) trainate dall’Europa occidentale e in particolare in mercati chiave come Italia e Spagna. Guardando invece ad oriente, i risultati dell’azienda cinese sono stati molto positivi soprattutto in Turchia, Ucraina e Ungheria. I telefoni della serie C sono i più venduti ma anche Realme 12 è stato tra i prodotti più richiesti.

La medaglia d’oro spetta però a Honor, che ha visto crescere le spedizioni del 67% su base annua e si piazza quindi al quinto posto in Europa superando Oppo. Le spedizioni sono più che raddoppiate rispetto all’anno passato in Europa occidentale grazie a prodotti come Magic V2, Magic 6 e Honor 90.

“È incoraggiante vedere il mercato europeo tornare finalmente a crescere, – commenta Jan Stryjak, associate director di Counterpoint – anche se non bisogna entusiasmarsi troppo visto quanto è stato scarso il 2023. Tuttavia, le condizioni macroeconomiche della regione stanno migliorando e alcuni nuovi dispositivi impressionanti, soprattutto quelli di Samsung, Xiaomi e Honor, hanno portato un nuovo ottimismo sul mercato. In particolare, Samsung ha visto un ritorno alla forma nel primo trimestre 2024, con la sua popolare serie Galaxy S24 che l’ha aiutata a registrare una crescita delle spedizioni su base annua per la prima volta dal quarto trimestre 2021. Altrove, l’inarrestabile marcia di Honor l’ha vista superare Oppo per conquistare la quinta posizione per la prima volta, mentre il sub-brand Tecno di Transsion è cresciuto in modo significativo nell’Europa dell’Est“.

Per quanto riguarda le previsioni per il 2024, Stryjak ha spiegato che “il mercato europeo sta mostrando segnali di ripresa e la fiducia dei consumatori sta migliorando, aiutata da alcune interessanti innovazioni relative all’intelligenza artificiale sui dispositivi. Ma non siamo ancora fuori pericolo. Sebbene ci aspettiamo che il mercato cresca a una sola cifra per il resto del 2024, questo è ancora il risultato di un 2023 estremamente povero e non ci aspettiamo di tornare presto ai livelli pre-pandemici“.

Le migliori offerte smartphone incluso di maggio 2024

Offerte smartphone incluso Costo mensile Minuti, SMS e Gigabyte Fastweb Mobile 7,95 €/mese minuti illimitati e 100 SMS + 300 GB in 5G 150 GB di WindTre 7,99 €/mese minuti illimitati e 50 SMS + 150 GB in 5G Family+ di Vodafone (solo già clienti fisso) 9,99 €/mese minuti, SMS e Giga illimitati in 5G Giga 180 di Iliad 9,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 180 GB in 5G TIM 5G Power Smart primo mese gratis, poi 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica minuti illimitati e 1000 SMS + 50 GB in 5G

Se state pensando di cambiare telefono, una delle soluzioni più convenienti è acquistarlo a rate in abbinamento a un’offerta di telefonia mobile. Oggi comunque non è difficile trovare uno smartphone a meno di 300 euro. Per confrontare le diverse proposte dei vari operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic potrete avere tutte le informazioni necessarie per scegliere la promozione con il prezzo più basso per il vostro nuovo telefono. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Le offerte smartphone incluso di TIM

Smartphone disponibili Prezzo a rate con TIM Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 29 €/mese per 30 rate

per 30 rate a partire da 26 €/mese per 30 rate con Super Valuta

per 30 rate con fino a 199 euro di risparmio 979 € Samsung Galaxy S24 a partire da 29 €/mese per 30 rate

per 30 rate fino a 199 euro di risparmio 929 €

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base da 128 GB

Con TIM potete avere uno smartphone a rate senza anticipo e pagare con un finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito/debito o conto corrente. L’operatore invece non accetta carta prepagate o emesse all’estero. Chi ha la rete fissa può scegliere di addebitare le rate in bolletta. La spedizione è gratis ma per alcuni modelli è previsto anche il ritiro presso oltre 200 negozi in Italia.

TIM Rivaluta Smartphone è il servizio che vi permette di dare in permuta un vecchio telefono per avere uno sconto sul finanziamento. Grazie alla Promo Super Valuta entro il 3/6/24 restituendo un iPhone usato (modello X o superiore del valore minimo di 60 euro) potete abbassare le rate per un nuovo modello e una super valutazione di 90 euro. In questo modo potete avere iPhone 15 a partire da 26 euro al mese per 30 rate.

Se invece acquistate Samsung Galaxy S24 a partire da 29 euro al mese per 30 rate entro il 9/6/24 avrete in regalo Galaxy Watch6 Bluetooth 40mm. Avrete tempo fino all’8/8/24 per registrare la prova d’acquisto del vostro dispositivo e ottenere il dispositivo in omaggio.

Potete abbinare uno smartphone a rate a qualsiasi offerta di TIM. Nei negozi dell’operatore si può invece richiedere un’eSIM al costo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta è poi possibile effettuare più comodamente la verifica dell’identità tramite SPID. Tra le migliori offerte a cui aggiungere le rate per il telefono abbiamo:

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download

fino a 2 Gbps in download 18 GB per il roaming nei Paesi Ue (altrimenti 16 GB con credito residuo)

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti con acquisto online, così come l’attivazione, poi si rinnova a 14,99 euro al mese con TIM Ricarica Automatica o 16,99 euro al mese con addebito su credito residuo. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

I clienti di TIM per la rete fissa e mobile attivando TIM Unica Power possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) oltre a 6 GB aggiuntivi ogni mese per il roaming in Ue, sconti su alcuni modelli di smartphone, 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità (poi 6,99 euro al mese) e altri vantaggi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, attivandola entro l’8/6/24.

Chi ha attiva un’offerta dati a partire da 9,99 euro al mese può accedere poi a uno sconto di 6 euro al mese sull’offerta fibra di TIM. Con TIM WiFi Power Smart avete inclusi una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), chiamate illimitate (solo con acquisto online), modem TIM Hub+ Executive e TIM Navigazione Sicura. Il prezzo della fibra per i già clienti mobile è di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online, invece di 30,90 euro al mese. L’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro.

Le offerte smartphone incluso di Iliad

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Iliad Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 35,16 €/mese per 20 rate con Younited

per 20 rate con Younited a partire da 36,62 €/mese per 24 rate con Findomestic

per 24 rate con Findomestic fino a 275 euro di risparmio 979 € Samsung Galaxy S24 a partire da 37,25 €/mese per 24 rate con Findomestic

per 24 rate con Findomestic fino a 35 euro di risparmio 929 €

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base da 128 GB (stesso prezzo fino all’11/6/24 per Samsung Galaxy S24 nella versione da 128 e 256 GB)

Iliad invece permette di acquistare uno smartphone a rate senza anticipo potendo scegliere tra due differenti modalità di finanziamento:

Findomestic a tasso zero e anticipo zero (salvo approvazione) e rateizzazione in 12 o 24 mesi. Potete avere Samsung Galaxy S24 a partire da 37,25 €/mese per 24 rate

(salvo approvazione) e rateizzazione in 12 o 24 mesi. Potete avere a partire da Younited a tasso zero e anticipo zero (salvo approvazione) con rateizzazione in 12 o 20 mesi. Potete avere iPhone 15 a partire da 35,16 euro al mese per 20 rate con la promessa di restituire il telefono alla fine del finanziamento. Altrimenti si può dare in permuta un vecchio cellulare per ricevere uno sconto fino a 825 euro per iPhone 15 Pro

La spedizione è gratis. L’offerta più interessante a cui abbinare un telefono è la seguente:

Giga 180

minuti e SMS illimitati

180 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia

in oltre 3.000 Comuni in Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa si può richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro.

Chi attiva Giga 180 o qualsiasi altra offerta da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito può accedere a uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra di Iliad. Con IliadBox avete inclusi una connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), chiamate illimitate, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito. Il prezzo della fibra per i già clienti mobile è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender (1,99 euro al mese ciascuno) e McAfee Multi Access (2,99 euro al mese).

Le offerte smartphone incluso di Fastweb Mobile

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Fastweb Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 39,45 €/mese per 20 rate

per 20 rate 90 € di risparmio 979 € Samsung Galaxy S24 a partire da 42,45 €/mese per 20 rate

per 20 rate 90 € di risparmio 929 €

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base da 128 GB

Con Fastweb Mobile potete acquistare uno smartphone a rate senza anticipo con finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione). Potete attivare l’offerta solo in negozio. Anche questo operatore prevede un servizio di trade-in per avere uno sconto sul finanziamento dando in permuta un vecchio cellulare. Nei punti vendita potrete anche effettuare il ritiro del dispositivo.

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB anche in 5G con smartphone incluso (altrimenti 150 GB)

con smartphone incluso (altrimenti 150 GB) 11 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM o eSIM, che potete richiedere anche online, costano 10 euro. La spedizione è gratuita e riceverete la vostra SIM entro un massimo di cinque giorni lavorativi. Per l’attivazione dell’offerta si può effettuare la verifica dell’identità tramite SPID o CIE (Carta d’identità Elettronica).

Le offerte smartphone incluso di WindTre

Smartphone disponibili Prezzo a rate con WindTre Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 19,99 €/mese per 30 mesi

per 30 mesi 129,99 € di anticipo

fino a 210 € di risparmio 979 € Samsung Galaxy S24 a partire da 15,99 €/mese per 30 mesi

per 30 mesi 129,99 € di anticipo

fino a 220 € di risparmio 929 €

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base da 128 GB

WindTre permette di attivare le sue offerte per uno smartphone a rate solo in negozio. L’operatore prevede una rateizzazione in 24 o 30 mesi ed è richiesto il pagamento di un anticipo, che dipende dal modello e taglio di memoria del dispositivo oltre che alla tariffa a cui viene abbinato. Il contributo per l’attivazione delle rate è di 6,99 euro. Potrete poi ritirare il telefono in negozio.

Smartphone Reload exChange è il servizio per ricevere un acconto fino a 800 euro direttamente sul conto corrente dando in permuta un vecchio cellulare. Potete abbinare il vostro nuovo telefono alla seguente offerta:

150 GB

minuti illimitati e 50 SMS

150 GB in 5G alla massima velocità

Il prezzo è di 7,99 euro al mese senza vincoli. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Altrimenti potete avere minuti e Giga illimitati in 5G al costo di 10,99 euro al mese. Queste offerte sono disponibili per chi richiede la portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente entro tre giorni lavorativi, arrivando da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri.

I già clienti di WindTre per il mobile possono accedere a uno sconto sulla fibra. Dopo aver verificato gratis la copertura con il comparatore di SOStariffe.it, potete attivare la rete fissa al costo di 22,99 euro al mese, invece di 24,99 euro al mese. Super Fibra Limited Edition include navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, modem Wi-Fi 6, Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia e 12 mesi di Amazon Prime. Il contributo per l’attivazione è gratis. Dopo acquistato la fibra potrete aggiungere anche Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese.

Le offerte smartphone incluso di Vodafone

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Vodafone Prezzo di mercato iPhone 15 a partire da 33,99 €/mese per 24 rate

per 24 rate 99,99 € di anticipo

98,24 euro di risparmio

a partire da 19,16 €/mese per 48 rate con Vodafone Smartphone Easy 989,99 € Samsung Galaxy S24 a partire da 25,99 €/mese per 24 mesi

99,99 € di anticipo

di anticipo fino a 205 € di risparmio

a partire da 13,50 €/mese per 48 rate con Vodafone Smartphone Easy 929 €

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base da 128 GB

Nei negozi di Vodafone potete richiedere uno smartphone a rate con spedizione gratuita nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutta Italia. L’operatore prevede una rateizzazione in 24 mesi e il pagamento di un anticipo. Il contributo per l’attivazione delle rate è di 9,99 euro. Con il servizio Vodafone Smart Change potete far valutare un vecchio cellulare e darlo in permuta per ricevere un accredito direttamente sul conto corrente oppure uno sconto fino a 600 euro su iPhone 15 Pro.

Una delle migliori offerte a cui abbinare un telefono a rate è Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis con acquisto online. Questa tariffa è però riservata a chi ha già la rete fissa. Scegliendo di pagare con addebito automatico su conto corrente o carta di credito con Smart Pay potete accedere al servizio Vodafone Smartphone Easy Special Edition e acquistare un telefono con un finanziamento a tasso zero (invece di TAN 13,90% – TAEG 18,27%, salvo approvazione) e rateizzazione in 48 mesi.

Vodafone ai suoi già clienti mobile propone la fibra con uno sconto di 5 euro al mese. Internet Unlimited include una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate, modem con Wi-Fi Optimizer e attivazione. Fino al 29/5/24 è incluso anche un buono Amazon da 50 euro. Il prezzo è di 24,90 euro al mese mentre il costo di attivazione iniziale è scontato a 19,95 euro con acquisto online. La fibra per i già clienti mobile costa invece 22,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione iniziale è di 39,90 euro.

I clienti fisso e mobile di Vodafone con Infinito Insieme possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi. Per il pagamento potete scegliere tra la domiciliazione in bolletta o l’addebito su carta di credito, conto corrente o borsellino.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico