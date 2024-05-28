Tot inaugura i bonifici istantanei in Italia, UE e SEE in 10 secondi

di Paolo Marelli

Bonifici istantanei Tot senza commissioni aggiuntive per i clienti della piattaforma digitale di banking e amministrazione aziendale del gruppo Banca Sella. Scopri la novità, i tre piani di Tot e trova le migliori offerte conto corrente tra i partner del comparatore di SOStariffe.it a maggio 2024.

Bonifici istantanei Tot, il conto di pagamento digitale anticipa il nuovo regolamento UE:
  1. Bonifici istantanei gratuiti in 10 secondi in UE e SEE per i clienti Tot
  2. Cosa prevedono le offerte Tot per i tre piani dei conti per aziende e professionisti
  3. Scopri le migliori offerte conto corrente fra i partner di SOStariffe.it a maggio 2024
Tot inaugura i bonifici istantanei in Italia, UE e SEE in 10 secondi

Bonifici istantaneiTot sono gratuiti: i clienti dei conti correnti “Essentials”, “Plus” e “Premium” possono trasferire denaro in 10 secondi in Italia o verso gli altri Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo (SEE) senza costi addizionali. I conti correnti online di Tot, dedicati alle piccole e medie imprese e ai professionisti con partita IVA, anticipano l’introduzione del nuovo regolamento europeo sul bonifico istantaneo, la normativa che dovrà essere attuata entroun anno e mezzo nei Paesi UE ed entro 33 mesi nei Paesi SEE. 

Si tratta di un pacchetto di norme per favorire la diffusione dei cosiddetti “instant payments”, ovvero il trasferimento di una somma di denaro da un conto corrente a un altro in tempo reale (10 secondi al massimo), 24 ore su 24, sette giorni su sette (festivi inclusi). In questo modo i pagamenti non dipenderanno più né dai giorni e dagli orari di apertura di una filiale bancaria, né occorrerà attendere i 2-3 giorni previsti per l’esecuzione di un bonifico ordinario. Per conoscere la novità dei conti Tot e aprirne uno, vai al link di seguito:

Se invece vuoi scoprire, oltre all’offerta della piattaforma 100% digitale di Banca Sella,anche altre soluzioni per un conto corrente conveniente a maggio 2024, consulta il comparatore di SOStariffe.it, al link qui sotto: 

Bonifici istantanei Tot: che cosa prevede l’offerta di maggio 2024

NOME DEL CONTO COSTO DEL CONTO DETTAGLI DEL CONTO
Essentials canone con pagamento mensile 9 €, con addebito annuale a 84 € (7 €/mese) con 2 mesi di risparmio
  • 100 operazioni in uscita incluse all’anno gratuite
  • carta di credito Visa Business inclusa
  • bonifico istantaneo gratuito
Plus canone con pagamento mensile 19 €, con addebito annuale a 180 € (15€/mese) con 2 mesi di risparmio
  • 250 operazioni in uscita incluse all’anno gratuite
  • carta di credito Visa Business inclusa
  • bonifico istantaneo gratuito
  • dashboard per la gestione del flusso di cassa aziendale
  • pagamento fatture in un click
Premium canone con pagamento mensile 39 € in promozione fino al 31/5/2024 (anziché 49 €/mese). Con addebito annuale per il primo anno a 384 € (32 €/mese, con 2 mesi di risparmio), poi 468 €/anno, in promozione fino al 31/5/2024
  • 700 operazioni in uscita incluse all’anno gratuite
  • carta di credito Visa Business inclusa
  • bonifico istantaneo gratuito
  • dashboard per la gestione del flusso di cassa aziendale
  • pagamento fatture in un click

I bonifici istantanei Tot sono inclusi gratuitamente in ciascuno dei tre piani dei conti correnti della piattaforma di banking e amministrazione di Banca Sella, che sono su misura per imprese, startup e professionisti con partita IVA. 

Per ciascun piano Tot offre i primi 30 giorni gratuiti, zero costi di apertura e 2 euro di bollo annuale. Ecco quali sono i costi (+ IVA) con pagamenti mensili o annuali previsti a maggio 2024:

  • Conto Essentials, canone con pagamento mensile di 9 euro, con addebito annuale è di 84 euro (7 euro al mese) si risparmiano 2 mesi;
  • Conto Plus, canone con pagamento mensile di 19 euro, con addebito annuale è di 180 euro (15 euro al mese) si risparmiano 2 mesi;
  • Conto Premium, canone con pagamento mensile di 39 euro in promozione fino al 31 maggio 2024 (anziché 49 euro al mese). Con addebito annuale, per il primo anno, il costo è di 384 euro (32 euro al mese, con 2 mesi di risparmio), poi 468 euro l’anno, in promozione fino al 31 maggio 2024.

Il conto Essentials, con strumenti di banking essenziali, prevede:

  • conto online con IBAN italiano;
  • 100 operazioni in uscita incluse all’anno;
  • operazioni in entrata gratuite e illimitate;
  • carta di credito Visa Business inclusa, compatibile con Apple Pay e Google Pay;
  • versamento contanti gratuito nelle filiali Sella;
  • bonifico istantaneo gratuito;
  • assistenza via chat o email.

Il conto Plus, perfetto per incassare e pagare, tenendo tutte le fatture aziendali sempre sotto controllo, prevede:

  • conto online con IBAN italiano;
  • 250 operazioni in uscita incluse all’anno;
  • operazioni in entrata gratuite e illimitate;
  • carta di credito Visa Business inclusa, compatibile con Apple Pay e Google Pay;
  • versamento contanti gratuito nelle filiali Sella;
  • bonifico istantaneo gratuito;
  • assistenza prioritaria;
  • dashboard per la gestione del flusso di cassa aziendale;
  • riconciliazione semi-automatica delle fatture;
  • pagamento fatture con un click.

Il conto Premium è la soluzione ideale per aziende alla ricerca di una gestione avanzata e più utenze per i collaboratori. Si caratterizza per:

  • conto online con IBAN italiano;
  • 700 operazioni in uscita incluse all’anno;
  • operazioni in entrata gratuite e illimitate;
  • carta di credito Visa Business inclusa, compatibile con Apple Pay e Google Pay;
  • versamento contanti gratuito nelle filiali Sella;
  • bonifico istantaneo gratuito;
  • assistenza prioritaria;
  • dashboard per la gestione del flusso di cassa aziendale;
  • riconciliazione semi-automatica delle fatture;
  • pagamento fatture con un click.

Per conoscere maggiori dettagli dei conti business Tot, vai al link qui sotto:

Paolo Marelli
Specializzato in Energia, Conti e Carte
Da cronista per Il GiornoIl Giornale e il Corriere della Sera, a copywriter e brand journalist a Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivere news specializzate per alcuni siti come CorCom e SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo NetworkDigital360, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Per SOStariffe.it scrive testi in ambito conti, carte di credito, internet e telefonia, tv e luce e gas, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022.
