Offerte in evidenza spusu 70 5.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

L’eSIM è una tecnologia che ha attirato l’interesse degli utenti di telefonia mobile italiani con un discreto ritardo rispetto ad altri Paesi. Una scheda digitale dispone di alcune caratteristiche simili a una fisica come un codice univoco di identificazione (ICCID) e sistemi di sicurezza come PIN e PUK ma è migliore sotto tanti aspetti. Quello più evidente sta nel fatto di poter disporre di due numeri di telefono sullo stesso dispositivo. L’eSIM poi non si possono perdere, danneggiare o smagnetizzare e sono anche più ecologiche. Oggi tutti i grandi operatori consentono di acquistare una scheda digitale e anche alcuni MVNO (Mobile Virtuali Network Operator). Elimobile promette di prevedere “a breve” l’eSIM mentre per quanto riguarda Iliad si attende questa possibilità ormai da più di due anni.

Una scheda digitale si scarica sullo smartphone come un qualsiasi file inquadrando un apposito QR Code con la fotocamera. Alcuni operatori scelgono di fornire il codice all’utente tramite email mentre se l’acquisto avviene in negozio si trova stampato su un talloncino di carta. Per confrontare le offerte degli operatori a cui abbinare la vostra eSIM potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per trovare le promozioni più economiche in base alle vostre reali esigenze e abitudini di consumo. Fatto questo potete poi attivarle comodamente online grazie a un link diretto al sito dell’operatore.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le migliori offerte per acquistare una eSIM di aprile 2023

Offerte eSIM Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 Spusu 70 di Spusu illimitati 70 GB in 4G+ 5,98 euro 2 TIM Power Supreme Web Easy illimitati 150 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro 4 TIM 5G Power Famiglia illimitati illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratuito, poi 9,99 euro 5 TIM Young (solo under 25) illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 9,99 euro 6 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Spusu è tra gli operatori più convenienti quando si tratta di acquistare un’eSIM. Il gestore infatti permette di averla gratuitamente esattamente come una scheda tradizionale e richiederla online. Il profilo per scaricarla vi verrà poi inviato via email. I già clienti possono poi sostituire la SIM fisica con una digitale senza costi aggiuntivi chiamando il servizio clienti o 378 010 1000, via chat su WhatsApp al 378 010 2000 o scrivendo una mail a ciao@spusu.it.

Una delle sue migliori offerte si chiama Spusu 70 e prevede 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download. Il prezzo è di 5,98 euro al mese mentre l’attivazione è di 9,90 euro una tantum. In Ue avete a disposizione 5,45 GB per navigare in roaming. Nell’offerta avete inclusi anche 140 GB di riserva, che si possono usare quando si hanno esauriti quelli inclusi nel piano, e il servizio Riserva Dati per convertire i minuti, SMS e Megabyte non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo che non scade e si può utilizzare a partire dal mese successivo.

Confronta le offerte di Spusu »

TIM offre l’eSIM, chiamate anche “voucher”, al prezzo di 10 euro. E’ poi possibile acquistarle solo in negozio. Per poter cambiare una SIM fisica con una digitale dovete invece pagare 15 euro. Le migliori tariffe dell’operatore a cui abbinare un’eSIM sono:

1. TIM Power Supreme Easy con minuti e SMS illimitati e 150 GB con TIM Ricarica Automatica per navigare in 4G a 7,99 euro al mese. Se però acquistate l’offerta online il primo mese e attivazione sono gratuite. In Ue avete a disposizione 8 GB per navigare in roaming. La tariffa è disponibile per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, Coop Voce e Fastweb mobile con portabilità del numero.

Attiva TIM Power Supreme Easy »

2. TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 9,99 euro al mese. Se però acquistate l’offerta online il primo mese e attivazione sono gratuite. La tariffa è disponibile solo per chi è già cliente fisso di TIM.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

TIM Unica Power è la promozione riservata ai clienti dell’operatore per la linea mobile e fissa. Al costo di 1,90 euro al mese, addebitati direttamente in bolletta, potete avere Giga illimitati ogni mese per tutti gli smartphone della famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della connessione di casa), 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro a mese), sconti su alcuni smartphone e nel negozio di HP con una spesa minima di 90 euro e la possibilità di acquistare una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese. Potete scegliere di pagare con domiciliazione tramite TIM Ricarica Automatica anche tutte le linee mobili.

3. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB con TIM Ricarica Automatica per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 9,99 euro al mese. Se però acquistate l’offerta online il primo mese è gratuito per i nuovi clienti così come l’attivazione. In Ue avete a disposizione 20 GB per navigare in roaming. La tariffa è disponibile solo per gli Under 25 e può essere personalizzata aggiungendo una o più delle seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi al mese a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

4. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB con TIM Ricarica Automatica per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete dell’operatore a 14,99 euro al mese. Se però acquistate l’offerta online il primo mese è gratuito per i nuovi clienti così come l’attivazione. In Ue avete a disposizione 14 GB per navigare in roaming. La tariffa include anche 100 GB di backup su Google One (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi alla rete.

Attiva TIM 5G Power Smart

Per tutte le offerte di TIM la SIM nel formato fisico costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso se acquistata online.

Anche Very Mobile permette di acquistare online un’eSIM gratuitamente o di sostituire una SIM fisica senza costi aggiuntivi. I nuovi clienti possono scaricarla inquadrando il QR Code riportato nell’email di riepilogo e poi attivare l’offerta ad essa associata a seguito della video identificazione. I già clienti possono richiedere la propria eSIM richiedendola sul sito nella sezione Offerta > Info SIM e PUK e Scrivici. Il QR Code per scaricare l’eSIM è presente nella mail con il link per la video identificazione.

Confronta le offerte di Very Mobile »

L’eSIM di Vodafone costano invece 1 euro e si possono abbinare a qualsiasi tariffa mobile dell’operatore. Diventare suoi clienti per il cellulare permette poi di accedere alla sua offerta fibra ottica. Con Internet Unlimited potete navigare fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) o fino a 200/300 Mbps in download sulla fibra misto rame o FTTC (Fiber the Cabinet) in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Nell’offerta avete inclusi anche il modem con Wi-Fi Optimizer e l’attivazione da 5 euro al mese per 24 rate.

Attiva Internet Unlimited per già clienti mobile »

Per tutti gli altri Internet Unlimited costa 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese, e avete le chiamate illimitate incluse se l’attivazione avviene online.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

I clienti di Vodafone per la linea fissa e mobile possono attivare Family+ e avere minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5G a 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita.

Confronta le offerte di Vodafone »

Con WindTre potete avere un’eSIM a 10 euro ed è previsto anche l’acquisto online. Per sostituire una classica SIM invece il costo è di 15 euro. Una delle sue offerte più interessanti si chiama Di Più Full 5G e prevede minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e 100 GB per navigare in 5G con Priority Pass a 14,99 euro al mese con Easy Pay. L’addebito automatico su carta di credito o conto corrente permette di dimenticarsi delle ricariche manuali e di ottenere più Giga inclusi rispetto al pagamento su credito residuo. Nella tariffa avete incluso anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, accesso al servizio clienti al 159 senza attese e uno smartphone Motorola Moto G53 5G. L’attivazione di 49,99 euro se si acquista il piano online si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese.

Confronta le offerte di WindTre »

« notizia precedente Da quando non si può più accendere il riscaldamento nel 2023?