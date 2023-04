La crisi energetica non è finita : il calo delle quotazioni all'ingrosso registrato nel corso del primo trimestre potrebbe lasciare spazio a nuovi aumenti per le bollette di luce e gas nel secondo semestre del 2023 . La conferma arriva da una prima stima di ARERA , l'Autorità italiana per l'energia. Nel corso della seconda metà dell'anno, infatti, potrebbero esserci nuovi rincari per i costi all'ingrosso dell'energia che andranno a riflettersi sulle bollette. Ecco i dettagli completi in merito.

Il Decreto Bollette, che fissa gli aiuti per famiglie e imprese fino a fine giugno, e il calo dei prezzi all’ingrosso garantiranno una riduzione delle spese per luce e gas nel corso del secondo trimestre del 2023. Successivamente, però, il mercato energetico continua ad essere particolarmente instabile e i rischi di nuovi aumenti sono dietro l’angolo.

La conferma è arrivata anche da Stefano Besseghini, Presidente di ARERA, in occasione di un’audizione presso la Commissione Finanze alla Camera, relativa proprio al Decreto Bollette. All’orizzonte, infatti, c’è il rischio di nuovi aumenti, con percentuali significative, per la seconda metà dell’anno in corso. Ecco i dettagli completi in merito.

Nuovi aumenti per le bollette di luce e gas: le previsioni di ARERA di Aprile 2023

3 COSE DA SAPERE SUI POSSIBILI AUMENTI DI LUCE E GAS IN ARRIVO ARERA stima aumenti limitati nel terzo trimestre del 2023: +5% per il gas e +10% per la luce Aumenti più significativi potrebbero arrivare nel quarto trimestre del 2023 Gli aiuti attuali in bolletta potrebbero essere insufficienti

Il Presidente di ARERA ha delineato uno scenario chiaro: nel corso del secondo semestre del 2023 potrebbero esserci diversi aumenti per le bollette di luce e gas. Alla base di questa stima c’è una nuova instabilità nei mercati sui mercati all’ingrosso, con i primi segnali che già si iniziano a vedere nel corso di queste settimane. Nel frattempo, la scelta del Governo di ridurre gli aiuti rischia di esporre famiglie e imprese al rischio concreto di nuovi aumenti significativi.

Secondo ARERA, nel corso dei prossimi mesi potrebbero registrarsi i seguenti aumenti:

gas : prezzi in aumento del +5% nel terzo trimestre del 2023 e del +15% nel quarto trimestre del 2023

: prezzi in aumento del e del luce: prezzi in aumento del +10% nel terzo trimestre del 2023 e del +25% nel quarto trimestre del 2023

Le linee tracciate dall’Autorità anticipano un aumento leggero nel corso del terzo trimestre e una crescita ben più significativa nel corso del quarto trimestre dell’anno in corso e, quindi, nel periodo compreso tra ottobre e dicembre. Per contrastare questo possibile incremento, ricordiamo, il Governo ha già varato il Bonus Riscaldamenti che sarà attivo proprio dal prossimo mese di ottobre (con caratteristiche ancora da definire).

Gli aiuti attuali non basteranno?

Per il secondo trimestre del 2023, con il Decreto Bollette, il Governo ha scelto di ridimensionare gli aiuti per famiglie e imprese:

gli oneri di sistema per la luce ritornano in bolletta

gli oneri di sistema per il gas sono ancora azzerati ma la componente negativa, che garantiva uno sconto sull’importo complessivo, è stata ridotta per aprile e sarà eliminata da maggio

confermato il taglio al 5% dell’IVA sul gas

confermato il potenziamento dei Bonus Luce e Gas ma l’importo previsto è più basso rispetto al primo trimestre

confermato il credito di imposta per le aziende, fino al 40%, ma solo per solo per le aziende che hanno registrato un aumento del costo dell’energia rispetto al primo trimestre del 2019

Un’eventuale proroga degli aiuti del secondo trimestre al terzo e quarto trimestre, per via dei nuovi aumenti in arrivo, potrebbe risultare insufficiente. Per contrastare la crisi energetica potrebbe, quindi, essere necessario un aumento delle misure di sostegno per famiglie e imprese nel corso dei prossimi mesi.

