Telefonia mobile e minori , l' AGCOM approva uno sconto del 50% sulle offerte per utenti con disabilità . Scopri tutti i dettagli e come accedere all'agevolazione

L’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ha stabilito con la delibera 251/23/Cons, adottata a seguito di una consultazione pubblica, il diritto allo sconto del 50% sulle offerte di telefonia mobile per i consumatori minorenni con disabilità senza limitazioni. Il documento modifica e integra la delibera n. 290/21/Cons che stabilisce le agevolazioni economiche per i soggetti con disabilità che vogliono accedere alle tariffe per la connettività su rete fissa e mobile.

Per confrontare tra loro le offerte per il cellulare dei principali operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere tutte le informazioni che vi servono per selezionare l’offerta più conveniente per i propri figli e rispecchi le loro esigenze in termini di consumi e sicurezza. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Telefonia mobile e minori con disabilità: sconto del 50% per le offerte dedicate

L’AGCOM spiega in una nota che spetta ai genitori e tutori dei minori con disabilità la richiesta dello sconto del 50% per gli aventi diritto. Agli operatori invece ora spetta il compito di integrare la loro offerta con nuove promozioni per il mobile agevolate tra quelle riservate ai minori e che siano conformi ai requisiti previsti dalle linee guida riferite alla delibera n. 9/23/Cons.

“Si tratta di un provvedimento molto importante, innanzitutto perché estende anche ai minori in condizione di disabilità l’accesso alle offerte agevolate dei servizi di rete mobile già previste per le categorie adulte – ha dichiarato Elisa Giomi, commissaria relatrice – Inoltre, in questa circostanza l’Autorità ha realizzato un’analisi di impatto della regolamentazione particolarmente efficace ed accurata, grazie alla quale è oggi disponibile un quadro completo con i dati delle agevolazioni di cui negli ultimi due anni hanno potuto beneficiare tutte le categorie di persone in situazione di disabilità e dei relativi mancati ricavi degli operatori che hanno fornito tali agevolazioni. Si tratta di una fotografia dettagliata che accompagna una misura socialmente rilevante – conclude – assunta dall’Autorità al fine di garantire il più ampio accesso agli strumenti di comunicazione, ispirandosi a criteri di parità e inclusività e per la quale va dato atto della disponibilità degli operatori delle telecomunicazioni“.

“In attesa del termine del periodo di sperimentazione dell’applicazione delle agevolazioni agli utenti con disabilità motoria, fissato al giugno 2024 – spiega ancora AGCOM nella nota – sulla base dei dati forniti dagli operatori risulta che la percentuale di utenti sordi e ciechi che ha accesso alle agevolazioni, il 24,9% della potenziale platea, è sensibilmente superiore rispetto a quella degli utenti con disabilità motoria, pari all’1,7% dei potenziali destinatari. Ciò può essere ricondotto al fatto le agevolazioni per sordi e ciechi sono applicate sin dal 2017 e che negli anni è stata data ampia pubblicizzazione delle stesse, mentre la sperimentazione per le gravi disabilità motorie è stata avviata ad aprile 2022, per cui è plausibile pensare che una quota degli utenti interessati non ne abbiano fatto ancora richiesta“.

Le migliori offerte mobile per i minori di dicembre 2023

Le offerte mobile per i minori Minuti, SMS e Giga Prezzo 1 Super 20 di PosteMobile minuti e SMS a consumo + 20 GB in 4G+ 4 €/mese 2 Super Mobile di Optima Italia minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 €/mese 3 Smart Reward di 1Mobile minuti illimitati e 40 SMS + 50 GB in 4G + 10 GB dal terzo rinnovo 5 euro per un mese, poi 5,99 €/mese 4 Spusu 100 2000 minuti e 500 SMS + 100 GB in 4G+ 5,98 €/mese per sempre 5 Kena 5,99 100GB Promo Top

minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 5,99 €/mese 6 ho. 5,99

minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese 7 Young 5G di TIM minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese

Se state cercando una tariffa adatta ai vostri figli, a dicembre avete una ricca scelta di proposte da poter attivare. A meno di 8 euro al mese potete anche disporre di un’offerta 5G per navigare alla massima velocità sulle reti di ultima generazione:

1. Super 20 di PosteMobile

chiamate a 18 cent al minuto e SMS a 18 cent

20 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps 3,64 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di PosteMobile costa 4 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita. Dovrete aggiungere anche altri 10 euro per una prima ricarica.

Attiva PosteMobile Super 20 »

2. Optima Super Mobile Smart

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps

per navigare in 4G fino a 60 Mbps 4,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Optima Italia costa 4,95 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 9,90 euro con acquisto online, invece di 19,90 euro.

Attiva Optima Super Mobile »

3. Smart Reward di 1Mobile

minuti illimitati e 40 SMS

50 GB per navigare in 4G + 10 GB dal terzo rinnovo

L’offerta di 1Mobile costa 5 euro per un mese, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione per chi richiede la portabilità da TIM, WindTre, Iliad e tutti gli MVNO. Per i clienti di Vodafone, invece, il contributo per l’attivazione è di 5 euro.

Attiva Smart Reward di 1Mobile »

4. Spusu 100

2000 minuti e 500 SMS

100 GB per navigare in 4G+

per navigare in 4G+ 200 GB di riserva

5,45 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Spusu costa 5,98 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Potete in alternativa richiedere online un’eSIM senza costi aggiuntivi. Con il servizio Riserva Dati potete convertire i Gigabyte non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo disponibili a partire dal successivo rinnovo e che non ha scadenza.

Confronta le offerte di Spusu »

5. Kena 5,99 100GB Promo Top

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps

per navigare in 4G fino a 60 Mbps 50 GB in più al mese con autoricarica attivandola entro il 24/1/24

con autoricarica attivandola entro il 24/1/24 50 GB in più al mese per 12 mesi

5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. La tariffa è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva Kena 5,99 100GB Promo Top »

6. ho. 5,99

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps

per navigare in 4G fino a 30 Mbps 5,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 5,99 euro al mese più una ricarica di 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati si può provare l’offerta per un mese e decidere poi se continuare con ho. oppure richiedere online con due clic il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute. La tariffa è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva ho, 5,99 »

7. TIM Young 5G

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 2 Gbps con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

fino a 2 Gbps con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

L’offerta di TIM costa 9,99 euro al mese ma il primo mese è gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, così come l’attivazione. La SIM costa 10 euro con 5 di traffico incluso. La tariffa è riservata a chi ha meno di 25 anni e si può personalizzare con le seguenti opzioni:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

All’offerta potete aggiungere anche iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 33 euro al mese per 30 rate e pagare con un finanziamento TIMFin a tasso zero, salvo approvazione, e addebito su conto corrente o carta di credito. Se avete la rete fissa con TIM potete addebitare le rate in bolletta. La consegna è gratuita. Dando in permuta un vecchio telefono con TIM Rivaluta Smartphone potete avere iPhone 15 anche a 7 euro al mese per 3o rate. Fino al 7/1/24 avete la possibilità di aggiungere un’assicurazione TIMFin Assicura Smartphone Full della durata di 30 mesi. I primi due mesi sono gratis, poi 11,90 euro al mese per 28 rate.

Se attivate TIM Young potete avere anche uno sconto di 6 euro al mese l’offerta Internet Casa dell’operatore:

TIM WiFi Power Smart

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate (solo acquistandola online)

modem TIM Hub+ Executive incluso

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online, invece di 30,90 euro al mese, per chi ha una SIM mobile con offerta dati attiva a partire da 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratis entro il 21/12/23, invece di 39,90 euro.

I clienti fisso e mobile di TIM possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM, anche se non intestate al titolare della connessione di casa, attivando TIM Unica Power. Il prezzo è di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, ma se abbinate almeno 3 SIM alla promozione entro il 31/12/23 il prezzo è azzerato.

