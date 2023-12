Energia solare in cima ai progetti di Elon Musk . Il miliardario ritiene che, per abbattere i costi dell’energia elettrica e salvare il Pianeta, occorra puntare sul Sole con investimenti nel fotovoltaico. Di seguito, il piano del proprietario di Tesla, SpaceX e X (ex Twitter) e i migliori preventivi fotovoltaico di dicembre 2023 sul comparatore di SOStariffe.it .

Energia solare è la scommessa di Elon Musk per il futuro. Intervenendo nel podcast “The Joe Rogan Experience”, del commentatore televisivo e comico statunitense Joe Rogan, il magnate originario del Sudafrica non solo ha confermato che uno dei suoi obiettivi è di combattere il riscaldamento globale tramite l’utilizzo di energie rinnovabili, ma ha anche aggiunto che un impianto fotovoltaico di circa 100 miglia per 100 miglia (161 per 161 chilometri) sarebbe in grado di soddisfare il fabbisogno energetico degli interi Stati Uniti.

Al di là del futuristico piano sostenuto da Musk, gli italiani che vogliano utilizzare l’energia solare per illuminare e riscaldare casa possono affidarsi a un impianto fotovoltaico domestico tutto compreso. Occorre ricordare che per incoraggiare l’acquisto e l’installazione di questa tecnologia che sfrutta il Sole per produrre energia “green” e salvare l’ambiente sono in aumento gli incentivi per privati messi in campo dal Governo e dalle amministrazioni locali.

Inoltre per aiutare gli utenti a scoprire un preventivo fotovoltaico con il miglior rapporto qualità/prezzo a dicembre 2023, il comparatore di SOStariffe.it per pannelli fotovoltaici permette di confrontare dei preventivi “su misura”, ossia personalizzati grazie all’inserimento dei propri dati. Per saperne di più su come sfruttare il Sole per produrre energia pulita, clicca sul bottone verde qui di seguito:

Il tool gratuito e digitale di SOStariffe.it permette di comparare i preventivi per l’acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico a partire da una serie di informazioni relative al luogo in cui il dispositivo sarà installato, la tipologia dello stesso, oltre al fabbisogno energetico della famiglia che intende acquistarlo. Sulla base di questi dati, il comparatore di SOStariffe.it elaborerà una “classifica” dei preventivi più convenienti sulla base delle esigenze dell’utente.

Energia solare: Musk punta sul Sole come fonte energetica per il futuro

ENERGIA SOLARE: LE IDEE DI MUSK 1 Un mega impianto fotovoltaico di 161 per 161 chilometri potrebbe soddisfare il fabbisogno di energia elettrica di tutti gli Stati Uniti 2 Il Sole converte 4 milioni di tonnellate di massa in energia ogni secondo 3 Nel 2006 Musk creò SolarCity, società fornitrice di energia solare. La compagnia fu poi inglobata da Tesla nel 2016

Di fronte alla proposta di Musk di realizzare un gigantesco impianto fotovoltaico di 161 per 161 chilometri per fornire energia elettrica pulita da New York a Los Angeles, il conduttore americano del podcast è rimasto incuriosito dall’idea e ha chiesto: “Davvero? Quindi si potrebbe scegliere un punto morto, ricoprirlo di pannelli solari e ricaricare l’intero Paese?“. “Assolutamente sì“, ha risposto Musk, sottolineando che ci sarebbe anche bisogno di un altrettanto mastodontico sistema di batterie per lo stoccaggio dell’energia prodotta dal Sole.

Il proprietario di Tesla e SpaceX ha spiegato che “non è difficile” ed è “molto fattibile” alimentare gli Stati Uniti con l’energia solare perché il Sole converte più di quattro milioni di tonnellate di massa in energia ogni secondo e non richiede manutenzione. “Abbiamo un gigantesco reattore a fusione nel cielo“, ha aggiunto Musk.

La prospettiva disegnata da Musk non solo evidenzia le possibilità tecnologiche degli impianti per la produzione di energia pulita dal Sole, ma focalizza anche l’attenzione sul potenziale finanziario dell’industria legata al solare. Un potenziale che lo stesso Musk conosce bene:

nel 2006 creò SolarCity , una compagnia con sede in California e specializzata in prodotti e servizi legati al fotovoltaico;

, una compagnia con sede in California e specializzata in prodotti e servizi legati al fotovoltaico; nel 2016 la società è stata assorbita, con un’operazione da 2,6 miliardi di dollari, da Tesla.

Stando a un rapporto reso noto a settembre 2023 e redatto da Solar Energy Industries Association (SEIA) e di Wood Mackenzie, gli Stati Uniti avranno quest’anno una nuova capacità di energia solare pari a 32 GW (Gigawatt), con un aumento del 52% rispetto al 2022. Un incremento destinato però a salire dagli attuali 153 GW a 375 GW previsti per il 2028.

Anche in Italia la produzione di energia solare continua a crescere. Secondo i dati di Infotovoltaico, la pubblicazione trimestrale del GSE (Gestore dei servizi energetici), nei primi 9 mesi del 2023 sono stati installati:

oltre 280.000 impianti fotovoltaici lungo la nostra Penisola;

la potenza energetica di questi impianti è di circa 3,5 GW ;

; oltre 1,5 milioni gli impianti in totale in funzione nel nostro Paese al 30 settembre 2023;

+23% l’aumento nel 2023 rispetto alla fine del 2022 degli impianti fotovoltaici in Italia.

