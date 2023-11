Sprint fotovoltaico nel nostro Paese: gli impianti in esercizio in Italia superano gli 1,5 milioni , con un +23% rispetto alla fine del 2022. Traina il settore residenziale. La fotografia di un comparto al galoppo nel report Infotovoltaico e i migliori preventivi per acquistare un impianto per la produzione di energia solare a novembre 2023 su SOStariffe.it .

Continua la marcia del fotovoltaico in Italia. Nei primi 9 mesi del 2023 sono stati installati lungo la nostra Penisola oltre 280.000 impianti fotovoltaici, per una potenza di circa 3,5 GW. In totale, gli impianti in esercizio sono oltre 1,5 milioni (dato al 30 settembre 2023), con un balzo all’insù del +23% rispetto alla fine del 2022.

Le cifre di Infotovoltaico, la pubblicazione trimestrale del GSE (Gestore dei servizi energetici) che fotografa l’andamento del comparto fotovoltaico nel nostro Paese, confermano la stagione d’oro che sta vivendo questa fonte di energia “green” da Nord a Sud della Penisola, anche grazie agli incentivi fotovoltaico per privati che ne incoraggiano l’installazione.

Energia pulita che le famiglie italiane possono utilizzare per illuminare e riscaldare casa optando per un impianto fotovoltaico domestico chiavi in mano. Proprio per aiutare i consumatori a trovare il preventivo fotovoltaico con il miglior rapporto qualità/prezzo a novembre 2023 c’è il comparatore di SOStariffe.it per pannelli fotovoltaici, disponibile cliccando sul bottone verde qui sotto:

Questo strumento consente di confrontare gratuitamente le stime di prezzo per l'acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico a partire da una serie di informazioni relative al luogo in cui il dispositivo sarà installato, la tipologia dello stesso, oltre al fabbisogno energetico della famiglia che intende acquistarlo.

Fotovoltaico: report GSE, la crescita è a ritmi sostenuti nel 2023

SPRINT FOTOVOLTAICO: LE CIFRE 1 Impianti in esercizio al 30/09/23: oltre 1,5 milioni, +23% rispetto a fine 2022 2 Oltre 280.000 impianti installati nei primi 9 mesi del 2023 3 Capacità installata al 30/09/23: 28,6 GW, +14% rispetto a fine 2022 4 Il 46% della potenza installata nei primi 9 mesi dell’anno si è concentrata nel settore residenziale 5 Gli autoconsumi tra gennaio e settembre 2023: 6,1 TWh, +17% rispetto allo stesso periodo del 2022

Il nuovo report Infotovoltaico, a cura del GSE, parla chiaro: “Nel terzo trimestre 2023 la crescita del comparto fotovoltaico in Italia è proseguita su ritmi sostenuti”, si legge in apertura del documento.

Ecco le cifre che scattano un’istantanea di questo “sprint”, snocciolate nella nota di sintesi del report trimestrale, pubblicato il 17 novembre 2023:

nei primi 9 mesi del 2023 sono stati installati in Italia oltre 280.000 impianti fotovoltaici , per una potenza di circa 3,5 GW;

, per una potenza di circa 3,5 GW; gli impianti in esercizio al 30 settembre 2023 erano oltre 1,5 milioni, in aumento del 23% rispetto alla fine del 2022;

rispetto alla fine del 2022; la capacità complessiva installata al 30 settembre ammontava a 28,6 GW, in rialzo del 14% rispetto alla fine del 2022;

rispetto alla fine del 2022; il trend positivo ha riguardato la maggior parte delle regioni e delle classi dimensionali degli impianti;

e delle classi dimensionali degli impianti; la produzione lorda registrata nei primi 9 mesi del 2023, intorno a 25,6 TWh, ha superato del 7,3% quella dell’analogo periodo dell’anno precedente;

quella dell’analogo periodo dell’anno precedente; gli autoconsumi rilevati tra gennaio e settembre 2023 ammontavano a 6,1 TWh, con un +17% rispetto ai primi nove mesi del 2022.

In particolare, a tirare la volata alla diffusione del fotovoltaico nel nostro Paese sono gli impianti domestici. Il report del Gestore dei servizi energetici rivela, infatti, che il 46% della potenza installata complessiva nei primi nove mesi del 2023 si è concentrata nel settore residenziale, seguita dai settori:

industriale (30%, comprendendo le imprese di produzione di energia);

terziario (20%);

agricolo (4%).

Inoltre, l’aumento della produzione rilevato nei primi nove mesi del 2023 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente (oltre 1.700 GWh) è associato principalmente alla classe dimensionale degli impianti di potenza compresa tra 3 kW e 20 kW, ovvero gli impianti per l’autoproduzione di energia in casa.

E ancora: al 30 settembre 2023, il 31% della potenza degli impianti in esercizio era installata a terra, il restante 69% non a terra (su edifici, tetti, coperture, ecc.). La superficie complessivamente occupata dagli impianti a terra è stimabile in circa 16.300 ettari.

Spostando il focus sui dati relativi alle migliori performance regionali, Infotovoltaico rileva nelle regioni settentrionali e nelle Isole le maggiori variazioni positive in termini di produzione. Soffermandosi, invece, sulla producibilità degli impianti, le province con performance migliori rilevate nei primi nove mesi del 2023 risultano Ragusa, Agrigento e Sud Sardegna (circa 1.025 ore di funzionamento), per una media poco inferiore a 3,8 ore/giorno.

