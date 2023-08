Scopri tutte le offerte per una SIM Giga illimitati ad agosto e in alternativa le migliori tariffe di telefonia mobile con tanti Gigabyte inclusi al prezzo più basso

Vi capita spesso di restare senza Giga prima della fine del mese? In questo caso la soluzione migliore è quella di acquistare un’offerta di telefonia mobile per una SIM Giga illimitati. In questo modo non dovrete più preoccuparvi di quanto traffico dati consumate per guardare film e serie TV in streaming in alta qualità, giocare online e tutte le altre attività più comuni su smartphone.

Lo stesso discorso vale se state cercando un’alternativa alla rete fissa. Basta infatti abbinare la SIM Giga illimitati a una chiavetta Internet o un modem Wi-Fi portatile per disporre di una connessione per più dispositivi anche fuori casa. Spesso questi dispositivi sono proposti dagli operatori a prezzi scontati o in abbinamento alle loro offerte solo dati.

Restare senza Giga infatti può diventare un problema serio. Molti operatori bloccano in questo caso bloccano la navigazione su Internet in automatico mentre altri applicano una tariffa extra-soglia che può portare a spese anche piuttosto elevate se non si fa attenzione.

SIM Giga illimitati: le migliori offerte di agosto 2023

Offerte con Giga illimitati Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo 1 TIM 5G Power Famiglia (solo già clienti fisso)

minuti e SMS illimitati + Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese 2 Family+ di Vodafone (solo già clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese 3 Unlimited 5G di WindTre minuti illimitati (+200 all’estero) e 200 SMS + Giga illimitati in 5G con Priority Pass 29,99 €/mese con Easy Pay

TIM permette di avere una SIM Giga illimitati con qualsiasi sua offerta se si è già suoi clienti per la rete fissa con l’attivazione di TIM Unica Power. La promozione infatti costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, e include Giga illimitati per tutte le SIM della famiglia (massimo 6 anche se non intestate al titolare dalla rete fissa). In più se si associano all’offerta almeno 3 linee entro il 2/9/23 il prezzo viene azzerato.

I già clienti fisso di TIM possono quindi attivare una delle migliori offerte 5G dell’operatore:

TIM 5G Power Famiglia

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload

Il primo mese e attivazione sono gratis per chi attiva la promozione online. La tariffa poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Con TIM Unica Power avete inclusi anche altri vantaggi come:

due smartphone al prezzo di uno e primo pagamento dopo un mese con la Promo 2×1 . È previsto un vincolo di 24 mesi per la parte mobile

. È previsto un vincolo di 24 mesi per la parte mobile 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime, poi si rinnova a 9,99 euro al mese

e 6 mesi di Amazon Prime, poi si rinnova a 9,99 euro al mese una seconda SIM con offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese

a partire da 9,99 euro al mese TIM Voce WiFi per ricevere chiamate e telefonare gratis anche in assenza di segnale mobile se connessi alla rete Wi-Fi

per ricevere chiamate e telefonare gratis anche in assenza di segnale mobile se connessi alla rete Wi-Fi sconto del 20% sul catalogo di gioielli di Kulto

Anche i clienti fisso di Vodafone possono avere una SIM Giga illimitati con l’attivazione di Family+. L’offerta costa 9,99 euro al mese e consente di navigare in 5G alla massima velocità. Se ancora non avete la fibra ottica con l’operatore potete attivarla a un prezzo ancora più vantaggioso:

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem con Wi-Fi Optimizer

3 mesi di Apple TV+ (salvo disattivazione, poi si rinnova a 6,99 euro al mese)

Il prezzo è di 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese, L’attivazione è di 19,90 euro in prima fattura.

Se però siete già clienti di Vodafone per il mobile il prezzo della fibra scende a 22,90 euro al mese senza vincoli e acquistandola entro il 10/9/23 l’attivazione è gratis.

Per avere una SIM Giga illimitati con WindTre, invece, dovete attivare la sua offerta top di gamma:

Unlimited 5G

minuti illimitati (+ 200 verso l’estero) e 200 SMS

Giga illimitati in 5G alla massima velocità con Priority Pass

blocco dei servizi a sovrapprezzo

call center senza attese al 159

Il prezzo è di 29,99 euro al mese con Easy Pay, che prevede l’addebito automatico su carta di credito o conto corrente. L’attivazione è di 49,99 euro ma se l’acquistate online si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro.

SIM Giga illimitati: le migliori offerte mobile con tanti Giga di agosto 2023

Offerte mobile con tanti Giga Giga inclusi Costo mensile Per chi arriva da… 1 300% Digital di PosteMobile 300 GB in 4G+ 8,99 €/mese Qualsiasi operatore 2 Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica + 200 GB per 60 giorni 9,99 €/mese Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità 3 Fastweb Mobile Maxi 300 GB anche in 5G 11,95 €/mese Qualsiasi operatore 4 Kena Dati Promo di Kena Mobile 300 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica + 200 GB per 60 giorni 11,99 €/mese Solo nuovo numero 5 Creami Extra WOW 300 di PosteMobile 300 GB in 4G+ 11,99 €/mese Qualsiasi operatore 6 Dati 300 di Iliad 300 GB in 4G/4G+ 13,99 €/mese Qualsiasi operatore

Per avere una SIM Giga illimitati servono quindi particolari condizioni o comunque si devono spendere cifre molto vicine a quelle di un’offerta fibra ottica di qualità medio/alta. Con Beactive, ad esempio, potete navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH a 15 euro per 6 mesi, poi 22 euro al mese.

In alternativa quindi potreste valutare l’acquisto di un’offerta di telefonia mobile non con Giga illimitati ma più che sufficienti anche per gli utenti più esigenti. Oggi infatti non è difficile trovare tariffe con elevato traffico dati incluso a prezzi molto bassi. Per confrontare le proposte dei vari operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. In questo modo avrete tutte le informazioni necessarie per scegliere la promozione più economica in base alle vostre esigenze di Giga e abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Tra le migliori offerte di agosto con tanti Giga inclusi abbiamo:

300% Digital

chiamate a 18 cent al minuto e SMS a 18 cent

300 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 8,19 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Postemobile costa 8,99 euro al mese. Per la SIM servono invece 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica. Se consumate meno di 100 GB durante il mese l’operatore vi regala 20 credit per l’acquisto di minuti e SMS.

Kena 9,99 230GB Promo

minuti illimitati e 200 SMS

230 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download

per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download 50 GB in più al mese a partire dal primo rinnovo attivando l’autoricarica entro il 20/9/23

a partire dal primo rinnovo attivando l’autoricarica entro il 20/9/23 200 GB da utilizzare entro 60 giorni con attivazione entro il 30/8/23

con attivazione entro il 30/8/23 9,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Questa offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, Postemobile, Coop Voce e altri. La portabilità è gratuita per tutti i gestori e viene eseguita entro un massimo di 3 giorni lavorativi.

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 10 GB per navigare in roaming in Ue

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali richieste dalle aziende

L’offerta di Fastweb Mobile costa 11,95 euro al mese e non prevede vincoli o costi nascosti. L’attivazione è di 10 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite.

Kena Dati Promo

300 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download

per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download 50 GB in più al mese a partire dal primo rinnovo attivando l’autoricarica entro il 20/9/23

a partire dal primo rinnovo attivando l’autoricarica entro il 20/9/23 200 GB da utilizzare entro 60 giorni con attivazione entro il 30/8/23

con attivazione entro il 30/8/23 13 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 11,99 euro al mese, invece di 13,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Questa offerta è disponibile solo per chi attiva un nuovo numero.

Creami Extra WOW 300

minuti e SMS illimitati

300 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 10,92 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Postemobile costa 11,99 euro al mese. Per la SIM servono invece 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica.

Dati 300

minuti e SMS illimitati

300 GB per navigare in 4G/4G+

per navigare in 4G/4G+ 13 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 13,99 euro al mese e non prevede vincoli o costi nascosti. Il prezzo mensile è fisso per sempre. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite.

