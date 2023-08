Come far fruttare i soldi ad agosto 2023? Un investimento sicuro e remunerativo sono i conti deposito. E SOStariffe.it ha selezionato le offerte per avere un rendimento elevato sui propri risparmi.

Con il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it abbiamo simulato quanto possa rendere a un risparmiatore l’investimento di una somma di 10.000 euro in un conto deposito con vincolo di 12 mesi, un periodo di vincolo tra i più gettonati poiché di breve durata.

Quelle qui sotto sono le offerte più remunerative presenti ad agosto 2023 sul mercato bancario. Prima di procedere però con l’analisi delle soluzioni individuate dal comparatore di SOStariffe.it, occorre prendere in considerazione una distinzione importante quando si decide di investire la propria liquidità in eccesso in un conto deposito.

Conto deposito: come funziona e perché è sicuro?

DUE TIPOLOGIE DI CONTO DEPOSITO SPIEGAZIONE 1 Conto deposito vincolato La somma depositata non può essere svincolata, oppure è svincolabile ma si perdono gli interessi maturati e, in alcuni casi, può essere applicata una penale

Nella maggior parte dei casi, un conto deposito vincolato presenta un rendimento maggiore rispetto a un conto deposito non vincolato 2 Conto deposito non vincolato È possibile rientrare in possesso della somma depositata in qualsiasi momento, beneficiando degli interessi maturati durante il periodo in cui il denaro è stato depositato

Questa soluzione consente di ottenere dei margini di guadagno, ma per registrare un rendimento migliore bisogna puntare sui conti vincolati

Come illustrato nella tabella qui sopra, il conto deposito può essere vincolato: più lungo è il vincolo, più alto è il tasso di interesse. Con lo svincolo prima della sua scadenza, si perdono gli interessi maturati. Oppure il conto deposito può essere senza vincolo e allora la somma può essere recuperata in qualsiasi momento, ma il tasso di interesse è molto più basso rispetto a un conto deposito con vincolo.

Inoltre, c’è da notare che i conti deposito sono un investimento sicuro. Infatti, l’unico rischio che si corre è in caso di fallimento della banca con sui si è attivato il conto deposito. Ma anche nel caso di crac della banca, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi garantisce ai risparmiatori il risarcimento della somma investita fino a un massimo di 100 mila euro. Oltre questa “soglia”, invece, si corre il pericolo di perdere i propri risparmi.

C’è infine da osservare che per aprire un conto deposito è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

avere più di 18 anni;

avere la residenza in Italia;

essere titolare di un conto corrente da cui prelevare e versare il denaro.

Conto deposito a 12 mesi: le alternative con i tassi più alti ad Agosto 2023

CONTO DEPOSITO TASSO LORDO CON VINCOLO DI 12 MESI 1 Cherry Vincolato di Cherry Bank 4,75%

investimento di 10.000 €, guadagno netto di 332,41 € 2 X Risparmio di Banca AideXa 4,5%

investimento di 10.000 €, guadagno netto di 313,86 € 3 Conto deposito a interessi anticipati di BPL Banca 4,4%

investimento di 10.000 €, guadagno netto di 306,44 €

Qui di seguito analizziamo in dettaglio che cosa prevedono le tre offerte più remunerative selezionate dal comparatore per conti deposito di SOStariffe.it per un investimento dell’importo di 10.000 euro e un vincolo di un anno.

Cherry Vincolato di Cherry Bank

Con un tasso d’interesse annuo lordo del 4,75% per un vincolo da 12 mesi (un guadagno netto di 332,41 euro), “Cherry Vincolato” di Cherry Bank è tra i conti deposito più vantaggiosi di agosto 2023 anche perché non ha costi di attivazione. Sebbene lo svincolo anticipato non sia previsto, questa proposta prevede:

un investimento minimo di 3.000 euro;

un investimento massimo di 3 milioni di euro:

la liquidazione degli interessi avviene ogni 3 mesi.

Più nel dettaglio, l’offerta di Cherry Vincolato prevede:

6 mesi di vincolo, tasso lordo del 4%;

12 mesi di vincolo, tasso lordo del 4,75% ;

; 18 mesi di vincolo, tasso lordo del 4,75%;

24 mesi di vincolo, tasso lordo del 4,75%;

36 mesi di vincolo, tasso lordo del 4,80%;

48 mesi di vincolo, tasso lordo del 4,80%;

60 mesi di vincolo, tasso lordo del 5%.

Insieme a “Cherry Vincolato”, Cherry Bank mette a disposizione anche “Cherry Box” con linea libera che si caratterizza per:

depositi senza vincolo di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi ;

; tasso di interesse lordo dello 0,40% indipendente dalla durata del deposito;

indipendente dalla durata del deposito; senza vincolo, la somma depositata è sempre a disposizione del titolare del conto.

Infine con il conto deposito “Cherry Recall” sono previsti vincoli di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi. Questa soluzione offre un tasso lordo annuo al 3,50% indipendente dalla durata del deposito, con una sola condizione da soddisfare: un preavviso di 32 giorni per riavere la somma investita.

Da ultimo, c’è da evidenziare che queste soluzioni di conto deposito sono riservate ai nuovi correntisti del conto corrente online Cherry Bank.

Per conoscere l’offerta di Cherry Bank, segui il link:

X Risparmio di Banca AideXa

Con un vincolo a 12 mesi, il tasso d’interesse è del 4,5%. E con un investimento di 10.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 313,86 euro. X Risparmio è un conto deposito online vincolato a zero spese offerto da Banca AideXa. Questa, in dettaglio, l’offerta formulata da X Risparmio:

3 mesi di vincolo, tasso lordo del 3%;

6 mesi di vincolo, tasso lordo del 3%;

12 mesi di vincolo, tasso lordo del 4,5% ;

; 18 mesi di vincolo, tasso lordo del 4,5%;

24 mesi di vincolo, tasso lordo del 4,5%;

36 mesi di vincolo, tasso lordo del 5%.

Con liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo, X Risparmio prevede una somma minima di investimenti pari a 1.000 euro e una massima di 100.000 euro. C’è infine da osservare che, se si decidesse di recuperare la somma depositata entro 32 giorni dalla scadenza del vincolo, i soldi tornerebbero al risparmiatore insieme al tasso di rendimento maturato, che è calcolato in base al periodo di vincolo.

Per avere maggiori informazioni sul conto deposito vincolato di Banca AideXa:

Conto Deposito a interessi anticipati di BPL Banca

BPL Banca offre ai risparmiatori già in possesso di un conto corrente dell’istituto stesso un conto deposito vincolato a interessi anticipati che, per un vincolo di 12 mesi, concede un tasso del 4,4%. Per esempio, se si investisse una somma di 10.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 306,44 euro. Questo conto deposito, che si apre online, è a zero spese di apertura e gestione. La Banca Privata Leasing prevede la possibilità di svincolare anticipatamente la somma depositata, ma richiede un preavviso di 32 giorni per non pagare penali.

L’offerta delle soluzioni per un conto deposito non svincolabile messa a punto da BPL Banca, in dettaglio, prevede:

conto deposito Flash , vincolo di 6 mesi con tasso lordo del 3% e interesse anticipato di 15 euro;

, vincolo di 6 mesi con tasso lordo del 3% e interesse anticipato di 15 euro; conto deposito Fast , vincolo di 12 mesi con tasso lordo del 4,4% e interesse anticipato di 44 euro;

, vincolo di 12 mesi con tasso lordo del 4,4% e interesse anticipato di 44 euro; conto deposito Smart , vincolo di 24 mesi con tasso lordo del 4,6% e interesse anticipato di 92 euro;

, vincolo di 24 mesi con tasso lordo del 4,6% e interesse anticipato di 92 euro; conto deposito Best, vincolo di 36 mesi con tasso lordo del 4,60% e interesse anticipato di 138 euro.

Infine BPL Banca propone anche il conto deposito Comfort che, con vincolo di 48 mesi, eroga un tasso di interesse del 5% e un interesse semestrale complessivo di 160 euro.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di BPL Banca, vai al link qui sotto:

