Ecco chi sale sul gradino più alto del podio della convenienza tra i gestori di gas naturale del Mercato Libero ad agosto 2023 . Con una panoramica di caratteristiche e costi delle offerte gas più competitive per risparmiare in bolletta.

A quale gestore di gas naturale è bene affidarsi per risparmiare in bolletta? La risposta a questa domanda arriva dal comparatore di SOStariffe.it per offerte gas, che ha stilato il podio dei top gestori energetici di agosto 2023. Questo strumento, digitale e gratuito, è un valido alleato nella scelta delle promozioni più convenienti e “cucite” sul proprio fabbisogno.

In linea generale, i gestori gas più vantaggiosi del Mercato Libero sono quelli che assicurano un prezzo contenuto del costo metano al metro cubo, così come quelli che garantiscono bonus di benvenuto, sconti extra e benefit aggiuntivi.

Clicca al link di seguito per avviare da subito il confronto delle offerte gas più competitive ad agosto 2023. Utilizzare il comparatore di SOStariffe.it è semplice: basta inserire il consumo annuo del proprio nucleo familiare per avere subito una lista delle offerte più vantaggiose per quel tipo di fabbisogno. Una volta individuata l’offerta più in linea con la “fame” di metano del proprio nucleo familiare, è possibile attivare l’offerta accedendo direttamente al sito del fornitore e avviando la procedura online.

Quale gestore gas del Mercato Libero è più economico ad Agosto 2023?

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO DEL GAS COSTO MENSILE 1 Argos Gas Naturale Variabile 0,3664 €/Smc 116,68 euro 2 A2A Energia Easy Gas 0,3514 €/Smc 120,00 euro 3 wekiwi Gas alla Fonte 0,4014 €/Smc 125,02 euro

Confrontando le offerte del Mercato Libero tramite il comparatore di SOStariffe.it, abbiamo selezionato i gestori gas che accompagnano i clienti domestici lungo la strada della convenienza ad agosto 2023. In particolare, il focus è sulle proposte più vantaggiose per una “famiglia tipo” che consumi 1.400 Smc di metano all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano. Le promozioni che seguono sono, dunque, le più “appetibili” per un nucleo familiare di tre componenti che utilizzi il gas per cuocere cibi, riscaldare casa e avere l’acqua calda.

Chi volesse conoscere il proprio consumo annuo di gas può consultare questo dato nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore (ecco come leggere la bolletta del gas). In alternativa, può affidarsi ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it: per impostarli, basta cliccare sul widget di seguito.

Ricordiamo che il prezzo gas elencato in tabella si riferisce al valore del PSV (Punto di Scambio Virtuale) di giugno 2023 (l’ultimo attualmente a disposizione), eventualmente maggiorato di un contributo al consumo stabilito da ciascun gestore.

Gas Naturale Variabile di Argos

Il gruppo padovano Argos propone la seguente offerta metano, messa a punto in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,015 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile per spese di commercializzazione: 6,67 euro (80 euro all’anno in totale);

(80 euro all’anno in totale); App ArgosConnectEnergy per gestire da remoto la propria fornitura grazie alla possibilità di visualizzare contratti, scaricare bollette, effettuare pagamenti e inviare autoletture;

per gestire da remoto la propria fornitura grazie alla possibilità di visualizzare contratti, scaricare bollette, effettuare pagamenti e inviare autoletture; duplice modalità di pagamento delle bollette: tramite addebito bancario o bollettino postale.

La “famiglia tipo” che scegliesse l’offerta gas di Argos pagherebbe 116,68 euro al mese per la fornitura metano. Cliccando sul pulsante verde di seguito, è possibile procedere con l’attivazione dell’offerta:

Easy Gas di A2A

La soluzione per la fornitura metano proposta da A2A Energia ha le seguenti caratteristiche:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; 12,50 euro al mese a copertura delle spese di commercializzazione (150 euro all’anno);

a copertura delle spese di commercializzazione (150 euro all’anno); App MyA2A per gestire la propria fornitura ovunque e in qualsiasi momento;

per gestire la propria fornitura ovunque e in qualsiasi momento; possibilità di sottoscrivere l’offerta sia attraverso canali digitali – sito internet, Whatsapp e numero verde gratuito (800 090 770 o 800 031 688) – sia di persona attraverso la rete degli sportelli A2A sul territorio;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Sottoscrivendo A2A Easy Gas, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare una spesa mensile di 120 euro per le bollette del gas. Per saperne di più sull’offerta, clicca direttamente sul pulsante verde qui sotto:

Gas alla Fonte wekiwi

Di seguito, passiamo sotto la lente d’ingrandimento caratteristiche e costi della soluzione gas proposta da wekiwi:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; contributo fisso mensile di 5,28 euro per costi di commercializzazione e vendita (63,36 euro all’anno);

per costi di commercializzazione e vendita (63,36 euro all’anno); sistema di fatturazione basato sulla “ carica mensile ”: importo e periodicità delle bollette sono stabilite dal cliente;

”: importo e periodicità delle bollette sono stabilite dal cliente; sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (illuminazione ad alta efficienza energetica, demotica e altri accessori elettronici);

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (illuminazione ad alta efficienza energetica, demotica e altri accessori elettronici); possibilità di ottenere un bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta attivando online in modo contestuale sia la fornitura gas sia quella luce con wekiwi (tariffa duel fuel).

Affidando a wekiwi la propria fornitura di gas, la “famiglia tipo” spenderebbe 125,02 euro al mese. Clicca al link di seguito per attivare l’offerta Gas alla Fonte wekiwi:

