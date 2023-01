Quando si abbasseranno le bollette di luce e gas? Le previsioni di Gennaio 2023

Giù le bollette luce e su quelle del gas per i clienti in Maggior Tutela a gennaio 2023 . Intanto le quotazioni in calo di luce e gas all'ingrosso fanno sorridere chi è già nel Mercato Libero. Su SOStariffe.it l'analisi della crisi energetica in questo avvio di nuovo anno e una selezione delle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero .

Bollette della luce meno amare a gennaio 2023, ma per le fatture del gas è in arrivo un nuovo rialzo. Per i 7,3 milioni di clienti ancora nel Mercato Tutelato, il caro energia ha un doppio volto. Da una parte, infatti, ARERA (l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente) ha comunicato che il trimestre gennaio-marzo 2023 sarà caratterizzato da prezzi in calo per l’energia elettrica: -19,5% rispetto al quarto trimestre 2022.

Dall’altra, però, si intravedono nuovi aumenti sul fronte del gas per le bollette Tutelate: in attesa dei dati ufficiali da parte di ARERA in arrivo nelle prossime ore, le previsioni di Nomisma Energia parlano di un incremento del 20% sui consumi registrati a dicembre 2022, con un costo della materia prima che potrebbe aggirarsi intorno a 1,48 euro al metro cubo. Secondo Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, questo incremento “equivale a una maggiore spesa, su base annua, di 360 euro” per una famiglia tipo che consumi 1.400 metri cubi all’anno.

Nel suo aggiornamento trimestrale del prezzo dell’energia elettrica, ARERA ha anche confermato un netto calo delle quotazioni all’ingrosso. Si tratta di una notizia che fa sorridere i clienti domestici che si sono già affidati al Mercato Libero attivando una tariffa luce a prezzo indicizzato. Grazie al calo dei listini dell’elettricità, infatti, queste offerte legate all’indice PUN (acronimo di Prezzo Unico Nazionale, che è quanto si paga all’ingrosso per l’energia elettrica sul mercato della Borsa Elettrica Italiana) saranno più convenienti.

Le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero a Gennaio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS COSTO MENSILE 1 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,2375 €/kWh

1,0152 €/Smc 98,78 euro

196,32 euro 2 Edison Energia World Luce Plus

World Gas Plus 0,2245 €/kWh

0,9652 €/Smc 101,62 euro

196,75 euro 3 Pulsee Luce Relax Index

Gas Relax Index 0,2245 €/kWh

0,9652 €/Smc 102,91 euro

195,65 euro

Di seguito la radiografia delle offerte più convenienti (in termini di costi e servizi disponibili) del Mercato Libero parametrate su una “famiglia tipo” che, nell’arco di 12 mesi, consumi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale per una fornitura attiva a Milano.

Il prezzo luce e gas di ciascuna offerta è composto rispettivamente dal valore dell’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) e da quello dell’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) di novembre 2022, eventualmente maggiorato di un contributo al consumo stabilito dal fornitore.

Energia e Gas alla Fonte di wekiwi

Tra le offerte luce e gas su cui il comparatore accende i riflettori in questo avvio di 2023 ci sono quelle firmate wekiwi. Ecco ciò che le rende competitive: il prezzo dei beni energetici (sia luce sia gas) fa riferimento alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso, con l’aggiunta di un contributo al consumo. Ad aumentare la convenienza c’è anche il bonus di benvenuto in esclusiva con SOStariffe.it (30 euro di sconto in bolletta) per i clienti che sottoscrivano online la fornitura luce o quella del metano inserendo il codice SOSW22 durante la procedura di attivazione stessa.

Altri dettagli della promozione includono:

tariffa indicizzata in base al PUN per l’energia elettrica “ricaricato” di un contributo al consumo pari a 0,013 €/kWh ;

per l’energia elettrica “ricaricato” di un contributo al consumo pari a ; tariffa indicizzata in base al PSV per il gas a cui va aggiunto 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

per il gas a cui va aggiunto di contributo al consumo; costo fisso annuale per spese di commercializzazione e vendita: 90 euro per la luce e 67 euro per il gas;

10% di sconto acquistando prodotti per l’illuminazione a led e altri gadget elettronici sull’e-shop wekiwi;

acquistando prodotti per l’illuminazione a led e altri gadget elettronici sull’e-shop wekiwi; “carica mensile” per la fatturazione: il cliente sceglie l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali.

Scegliendo la soluzione luce wekiwi, la spesa stimata per la “famiglia tipo” sarebbe pari a 98,78 euro al mese. Per saperne di più, segui il link qui sotto:

Il costo mensile delle bollette gas con wekiwi sarebbe, invece, pari a 196,32 euro al mese. Il link di seguito permette di consultare maggiori informazioni e procedere con l’attivazione:

World Luce e Gas Plus di Edison Energia

Sono tre gli “assi nella manica” della promozione luce e gas di Edison Energia. Il primo riguarda il prezzo dei beni energetici, che è allineato alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso senza costi aggiuntivi. Il secondo prevede il contributo fisso mensile ridotto del 40%: si pagheranno 12 euro al mese (anziché 20), per un totale di 144 euro all’anno per fornitura. Il terzo si traduce nell’accesso a servizi aggiuntivi gratuiti, come EDISONRisolve e CoCo: il primo assicura assistenza telefonica e di prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche, mentre il secondo è una sorta di “consulente personalizzato” nell’App My Edison per il monitoraggio dei consumi e della spesa energetica.

Ecco altri dettagli sulla promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN per la luce e in base al PSV per il gas senza alcun sovrapprezzo ;

in base al per la luce e in base al per il gas ; possibilità di scelta tra tariffa monoraria e multioraria;

energia green inclusa.

Una fotografia dell’offerta luce di Edison (il cui costo mensile sarebbe pari a 101,62 euro al mese per la “famiglia tipo”) è tratteggiato nella pagina raggiungibile dal link di seguito:

Sul bottone di seguito, invece, il link di riferimento della proposta di Edison Energia per la fornitura gas, che si tradurrebbe in una spesa di 196,75 euro al mese “famiglia tipo”:

Luce e Gas RELAX Index di Pulsee

Anche la energy company Pulsee garantisce ai propri clienti il prezzo di luce e gas all’ingrosso senza costi extra. Non solo: per massimizzare il risparmio offre il contributo fisso mensile (per costi di commercializzazione) scontato del 20%. Grazie a questa agevolazione, i titolari di utenze domestiche potranno spendere 12 euro al mese a fornitura anziché 15 euro (144 euro all’anno per ciascuna fornitura).

Ecco l’identikit della promozione:

prezzo indicizzato in base all’indice PUN per l’energia elettrica e in base al PSV per il gas senza costi aggiuntivi ;

per l’energia elettrica e in base al per il gas ; possibilità di sottoscrivere la tariffa Dual Fuel per avere un unico contratto di fornitura sia per l’erogazione di energia elettrica sia quella del metano;

per avere un unico contratto di fornitura sia per l’erogazione di energia elettrica sia quella del metano; pacchetti aggiuntivi: “Cost Sharing” (1,50 euro in più al mese per suddividere equamente l’importo delle bollette tra i coinquilini di un appartamento) o Carbon Footprint (+3 euro al mese per azzerare la propria produzione di Co2).

La “famiglia tipo” che volesse attivare la promozione luce Pulsee spenderebbe 102,91 euro al mese. Seguendo il link di seguito è possibile accedere direttamente al sito del provider:

L’offerta metano Pulsee, raggiungibile dal link di seguito, costerebbe 195,65 euro al mese per la “famiglia tipo”:

