Nuova rimodulazione da Fastweb: aumenti fino a 5 euro al mese per la fibra

Continuano le rimodulazioni da parte di Fastweb che, dopo aver rincari annunciati nel corso dell'autunno scorso, ha iniziato il 2023 con la conferma di una nuova rimodulazione, in programma a partire dal primo rinnovo successivo al 1° febbraio 2023 per alcuni clienti di rete fissa . La rimodulazione avrà un impatto significativo sul costo mensile per i già clienti Fastweb che registreranno aumenti fino a 5 euro in più al mese . Ecco i dettagli in merito all'annuncio da parte dell'operatore e come fare ad evitare i rincari in arrivo.

Fastweb annuncia una nuova ondata di rimodulazioni: a partire dal prossimo 1° febbraio 2023, infatti, alcuni clienti di rete fissa registreranno l’arrivo di una modifica delle condizioni contrattuali. Di fatto, si tratterà di un cambio offerta che porterà ad aumento del canone mensile dell’abbonamento per la fibra ottica (o per le altre tecnologie utilizzate per la connessione). Il rincaro effettivo varierà caso per caso ma potrà raggiungere un massimo di 5 euro al mese.

Tutti i dettagli della nuova rimodulazione annunciata da Fastweb

NUOVA RIMODULAZIONE FASTWEB PER LA LINEA FISSA 1. Aumento del canone compreso tra 0,01 e 5 euro al mese 2. L’aumento diventa effettivo a partire dal 1° febbraio 2023 3. C’è tempo fino al 15 marzo 2023 per cambiare operatore senza penali e costi di disattivazione, evitando così la rimodulazione

L’annuncio arriva questa settimana ma la rimodulazione diventerà effettiva soltanto a partire dal primo rinnovo successivo al 1° febbraio 2023. Per effetto della modifica unilaterale del contratto, infatti, i clienti Fastweb registreranno un aumento del canone effettivo di un importo compreso tra 0,01 euro e 5 euro al mese. L’importo effettivo varierà caso per caso e viene confermato da Fastweb con una comunicazione personalizzata inviata ai clienti interessati.

La modifica contrattuale è stata giustificata dall’operatore che ha dichiarato: “E’ importante per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro, con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta. Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile“.

I clienti coinvolti dalla nuova rimodulazione Fastweb possono evitare l’aumento esercitando il diritto di recesso e, eventualmente, passando ad altro operatore, senza penali e costi di disattivazione dell’offerta. Per completare l’operazione c’è tempo fino al prossimo 15 marzo 2023. Per esercitare il diritto di recesso è possibile:

inviare una raccomandata A/R a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) oppure inviare una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it, allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”

a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) oppure inviare una all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it, allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali” recarsi presso un negozio Fastweb

contattare il Servizio Clienti Fastweb, tramite uno dei canali di contatto disponibili, o tramite MyFastweb specificando nel campo note la motivazione “modifica delle condizioni contrattuali”

Le offerte fibra da sfruttare per evitare la rimodulazione Fastweb

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA FibraEvolution Full di Beactive Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Giga 16 euro al mese per 12 mesi (poi 23,50 euro al mese) Illumia Wifi Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Giga 19,99 euro al mese per 12 mesi (poi 26,99 euro al mese) Super Fibra di WINDTRE Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Giga

Linea telefonica fissa 26,99 euro al mese

22,99 euro al mese per clienti WINDTRE mobile Internet Unlimited di Vodafone Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Giga

Linea telefonica fissa 27,90 euro al mese

22,90 euro al mese per clienti Vodafone mobile

Le opzioni da sfruttare per evitare la rimodulazione annunciata da Fastweb non mancano di certo. Come facilmente riscontrabile consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, al momento sono disponibili diverse offerte per la connessione Internet di casa che, a partire da 16 euro al mese, consentono l’accesso ad Internet senza limiti da casa.

Tra le offerte più interessanti troviamo FibraEvolution Full di Beactive. L’offerta in questione garantisce una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Giga. Il modem Wi-Fi è incluso nel prezzo. L’offerta presenta un costo di 16 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova a 23,50 euro al mese.

Da valutare anche Illumia Wifi. L’offerta in questione, proposta da Illumia, presenta una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH. Il costo è di 19,99 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 26,99 euro al mese. L’offerta è disponibile con attivazione gratuita (invece che 39,99 euro) per i clienti luce e gas di Illumia.

Un’altra offerta da tenere in considerazione è Super Fibra di WINDTRE. Anche in questo caso c’è una connessione illimitata in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Giga (oppure fibra mista FTTC fino a 200 Mega in caso di indisponibilità della fibra ottica). Il costo dell’offerta è di 26,99 euro al mese ma è previsto uno sconto a 22,99 euro al mese per i clienti WINDTRE di rete mobile. Da notare che l’offerta include 12 mesi di Amazon Prime gratis. Per attivare l’offerta è possibile affidarsi ad una semplice attivazione online:

Tra le offerte del momento da tenere d’occhio per una connessione Internet ad alta velocità troviamo Internet Unlimited di Vodafone. La connessione, anche in questo caso, è illimitata e raggiunge una velocità massima di 2.5 Giga in download (oppure 200 Mega con la fibra mista FTTC). Il costo è di 27,90 euro al mese ma per i clienti Vodafone di rete mobile è previsto uno sconto a 22,90 euro al mese. L’offerta è attivabile direttamente online:

