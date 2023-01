Bonus TV: importo e requisiti di Gennaio 2023

No al bonus TV-decoder e al bonus rottamazione TV nel 2023 . La manovra del governo Meloni non ha previsto il rinnovo di entrambe le agevolazioni . Rimane in vigore invece il bonus decoder per gli over 70 , dopo lo switch off del 21 dicembre 2022.

Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 1,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Non sono stati rinnovati né il bonus TV-decoder né il bonus rottamazione TV nel 2023. Le agevolazioni non ci saranno nel nuovo anno per mancanza di fondi. È quanto ha stabilito il governo Meloni con la legge di Bilancio.

Rimane invece la possibilità, fino a esaurimento dei fondi stanziati, di beneficiare del bonus decoder per gli over 70, con consegna direttamente a casa, e grazie al quale è possibile continuare a vedere la televisione anche dopo lo switch off dello scorso 21 dicembre 2022.

Quali sono i bonus TV non rinnovati nel 2023

Per mancanza di risorse, la scadenza era stata anticipata dal 31 dicembre 2022 al 12 novembre 2022. Mentre, per il 2023, entrambi non sono stati rinnovati. Addio, quindi, ai bonus TV-Decoder e bonus rottamazione TV.

Di conseguenza, dal 1° gennaio di quest’anno non sarà più possibile acquistare un nuovo televisore e beneficiare dello sconto previsto. Ma per avvantaggiarsi delle due misure era necessario essere titolari del canone Rai, con esclusione di pubblici esercizi (bar e ristoranti) e hotel.

“Le risorse economiche per l’erogazione dei Bonus TV – Decoder e Bonus rottamazione TV – si legge sul sito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – erano state stanziate per la sostituzione dei vecchi apparecchi televisivi non più compatibili con i nuovi standard di trasmissione o per l’acquisto dei decoder compatibili con gli standard DVBT2”.

In sintesi, queste due misure prevedevano:

per il bonus TV-Decoder uno sconto (fino a 30 euro ) sul prezzo del prodotto acquistato con un ISEE inferiore a 20.000 euro e si poteva chiedere una sola volta a famiglia. E, a partire da ottobre 2022, per l’acquisto di decoder satellitari o di TV con decoder satellitare integrato, il Bonus poteva essere erogato fino ad un importo massimo di 50 euro ;

uno sconto (fino a ) sul prezzo del prodotto acquistato con un ISEE inferiore a 20.000 euro e si poteva chiedere una sola volta a famiglia. E, a partire da ottobre 2022, per l’acquisto di decoder satellitari o di TV con decoder satellitare integrato, il Bonus poteva essere erogato fino ad un importo massimo di ; per il bonus rottamazione TV, c’era la possibilità di richiederlo da parte di chi rottamava un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018. Per ottenerlo era sufficienti essere residente in Italia e in regola con il pagamento del canone al servizio di radiodiffusione. Non prevedeva limiti di ISEE. Consisteva anch’esso in uno sconto (fino a 100 euro) sul prezzo d’acquisto dell’apparecchio TV.

Va infine osservato che il contributo per la rottamazione della TV era cumulabile per l’acquisto di un apparecchio anche con l’incentivo Bonus TV-Decoder per coloro che erano in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Bonus decoder a casa per gli over 70 a gennaio 2023

DOMANDE RISPOSTE Che cosa prevede questo bonus decoder? La consegna a domicilio gratuita del decoder per vedere la TV in HD A chi è rivolto? Ne hanno diritto gli over 70 Quali sono i requisiti per riceverlo? Avere un reddito da trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro

Essere titolare dell’abbonamento Rai

Dopo lo spegnimento dei canali a bassa qualità e il passaggio all’HD dal 21 dicembre 2022, se non si dispone di una televisione di ultima generazione, occorrerà dotarsi di una nuova tv abilitata alla ricezione delle nuove frequenze, oppure sarà necessario dotarsi di un apposito decoder e, una volta installato, procedere poi con la risintonizzazione dell’apparecchio televisivo.

A questo proposito per gli over 70, titolari di una pensione non superiore a 20.000 euro l’anno e titolari di un abbonamento Rai, rimane ancora attivo il bonus decoder a domicilio. Grazie a questa agevolazione, in collaborazione con Poste italiane, è possibile ricevere gratuitamente il dispositivo, compatibile con il nuovo digitale terrestre, direttamente a casa propria.

Per ulteriori informazioni e avere un aiuto nell’installazione del decoder, il ministero delle Imprese e del Made in Italy offre:

un servizio di call center al numero 06.87800262 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18):

al numero 06.87800262 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18): un servizio su WhatsApp, scrivendo al numero 340.1206348.

Per sostenere questo bonus sono stati stanziati 68 milioni di euro e l’agevolazione rimarrà in vigore fino a esaurimento dei fondi.

Pay TV: le migliori offerte di gennaio 2023

Sia durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno, sia durante tutti i 12 mesi, per i telespettatori più esigenti e che volessero ampliare la propria programmazione TV anche con film, serie, documentari, news ed eventi sportivi e culturali, oltre a quelli trasmessi dai canali tradizionali, ci sono le proposte della pay TV.

Per sapere quali siano le migliori offerte di gennaio 2023, un aiuto arriva dal comparatore per pay TV di SOStariffe.it. Per conoscere tutte le alternative disponibili, clicca il bottone verde qui sotto:

CONFRONTA LE OFFERTE PAY TV »

Anche a gennaio 2023, il mondo della streaming tv propone un’ampia programmazione che praticamente soddisfa le esigenze di ogni telespettatore. Inoltre, al di là di cataloghi con migliaia di titoli per ogni interesse e passione, tra i vantaggi delle piattaforme streaming ci sono la possibilità di attivare abbonamenti personalizzati – con l’opzione di pagare anche soltanto i contenuti che si guardano – e la possibilità anche di vedere tali contenuti su supporti mobile oltre che sul televisore.