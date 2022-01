Quale tariffa conviene per luce e gas in base al profilo di consumo?

I rincari sulla componente luce e gas nel primo trimestre 2022 sono stati pari al 55% e al 41,8%. Oltre agli interventi che sono stati messi a punto al Governo, che comprendono per esempio l’eliminazione degli oneri generali di sistema fino a marzo 2022, i consumatori possono risparmiare se scelgono di passare al mercato libero dell’energia e del gas naturale.

Il passaggio al mercato libero, che avverrà in modo gratuito e senza alcuna interruzione della fornitura, dovrebbe essere preceduto da un’analisi comparativa tra le migliori offerte luce e gas del momento, attraverso la quale scegliere la soluzione più conveniente.

Per ottimizzare il risparmio, si consiglia di puntare su:

una promozione con prezzo bloccato per almeno 12 mesi;

una tariffa di tipo Dual Fuel, ovvero che permetta di attivare un’offerta luce e gas con lo stesso operatore.

Come si scegliere una promozione sulla base delle proprie caratteristiche di consumo?

Migliori offerte luce e gas in base alla tipologia di consumatore

Nonostante le offerte luce e gas sembrino davvero molto simili, in realtà ci sono delle differenze davvero significative, come per esempio quella relativa alla tipologia di tariffa.

Quest’ultima potrà essere di tipo:

monorario: questo significa che il costo da pagare sarà sempre lo stesso, a prescindere dall’ora del giorno e della notte; biorario o triorario: in questi casi saranno previste delle fasce e delle riduzioni di prezzo concentrate la sera e durante i weekend o i giorni di festa.

Il consumatore che passa molto tempo in casa potrà trovare maggiori benefici scegliendo una tariffa di tipo monorario, mentre uno che lavora e si trova in casa soltanto la sera e durante il weekend, troverà più vantaggiosa una promozione di tipo biorario o triorario.

Al fine di individuare quali siano le migliori offerte luce e le migliori offerte gas, è possibile fare delle simulazioni con l’utilizzo del comparatore di offerte di SOStariffe.it

In particolare, sarà possibile indicare:

quanti siano i componenti del proprio nucleo familiare;

quali siano gli elettrodomestici presenti in casa;

la grandezza della propria abitazione;

i principali motivi per i quali si utilizza il gas.

Le offerte presentate di seguito derivano da una simulazione sulle offerte luce e gas per un coppia che abita in una casa di 80 metri quadri, utilizza il gas per cucinare, l’acqua calda e il riscaldamento e usa ogni giorno forno, lavatrice, frigorifero e scaldabagno.

Nello specifico, si tratta di:

A2A Click Luce e Gas;

EcoClick Special luce e gas;

NeNvenuto Luce e gas;

Link e Link gas di Eni gas e luce;

Wekiwi Prezzo fisso 12 mesi;

Scegli Oggi Web Gas di Enel Energia.

A2A Click Luce e Gas

Questa promozione, con tariffa monoraria e prezzo bloccato, è un’esclusiva via web, che permette di risparmiare fino a 764 euro all’anno rispetto al mercato tutelato. Prevede la bolletta elettronica e la gestione totale via web, quindi full digital. Clicca sul link in basso per saperne di più.

L’offerta sulla componente gas, che si consiglia di sottoscrivere in modalità Dual Fuel, permette di risparmiare fino a 532 euro sul gas, con un prezzo bloccato per 12 mesi e pagamenti tramite Rid.

Iderbrola EcoClick Special

La promozione luce EcoClick Special di Iberdrola prevede il prezzo fisso per 24 mesi, uno sconto in bolletta del 5% se si attiva Tutto Fare Luce e uno sconto bonus pari a 50 euro in bolletta. Si tratta di una tariffa monoraria o bioraria, a seconda delle proprie esigenze, con prezzo bloccato, energia green e con la quale sarà possibile risparmiare fino a 745 euro rispetto al prezzo previsto in Maggior tutela.

Clicca sul link per saperne di più.

La promozione potrà essere attivata assieme a quella sulla componente gas: si tratta di EcoClick Special Gas, tariffa con prezzo bloccato per 24 mesi, 5% di sconto sulla materia prima gas nel caso in cui si attivi Tutto Fare Gas, e un risparmio di 379 euro rispetto alla Maggior Tutela.

NeNvenuto Luce

La promozione proposta dal fornitore NeN:

ha un tariffa di tipo monorario;

prevede il prezzo bloccato e fisso per 36 mesi, con pagamento mensile;

permette di risparmiare fino a 662 euro rispetto alla Maggior Tutela;

rispetto alla Maggior Tutela; include anche uno sconto di 48 euro su ogni fornitura attivata.

La promozione potrà essere attivata in modalità Dual Fuel con NeNvenuto Gas, con la quale si potranno risparmiare fino a 506 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato.

Link di Eni gas e luce

La promozione Link di Eni gas e luce permette di risparmiare fino a 671 euro all’anno grazie alla presenza di una tariffa di tipo monorario con prezzo bloccato. Si potrà ricevere uno sconto del 10% sulla componente luce in caso di attivazione di RID e bolletta elettronica. La promozione potrà essere personalizzata con l’aggiunta della stessa offerta anche sulla componente gas: in questo modo si attiverà una promozione Dual Fuel.

Clicca sul link per saperne di più.

In alternativa, si consiglia anche la promozione Eni SceltaSicura, con la quale si potranno risparmiare fino a 624 euro all’anno rispetto al mercato tutelato, avere un prezzo bloccato fino al 30 giugno 2023 e uno sconto del 10% sul prezzo della maggior tutela fino alla fine del 2022, oltre che una promo Sky con 60 giorni inclusi (o il 50% di sconto nel caso in cui si fosse già clienti).

Wekiwi prezzo fisso 12 mesi

Si tratta di una promozione con prezzo bloccato e tariffa monoraria con la quale:

si riceveranno 20 euro di sconto nel caso in cui si dovesse attivare anche la promozione sul gas;

si potranno risparmiare fino a 591 euro all’anno rispetto alla maggior tutela.

Clicca sul link di seguito per avere maggiori informazioni in merito

Scegli Oggi Web Gas

La promozione sul gas proposta da Enel Energia si caratterizza per:

un r isparmio annuo fino a 363 euro rispetto al mercato tutelato;

rispetto al mercato tutelato; 30 euro di bonus nel primo anno di fornitura;

uno sconto del 30% sul gas per i primi 24 mesi;

un servizio di notifiche via SMS.

