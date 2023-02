PUN energia elettrica oggi: il prezzo luce di Febbraio 2023

Offerte in evidenza Luce Flex Web 889,38 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 813,70 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.094,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Con il prezzo dell’energia all’ingrosso in calo ormai da settimane, le bollette della luce saranno più leggere a febbraio 2023. Infatti, il PUN, che è l’indice di riferimento del mercato dell’energia elettrica in Italia, a gennaio 2023 è sceso a 0,1744 euro al kilowattora. A dicembre 2022, tale valore era ancora a quota 0,2949 euro al kilowattora.

A beneficiare maggiormente di questa parabola discendente sono i clienti domestici che hanno sottoscritto un’offerta del Mercato Libero a prezzo indicizzato. Perché?

Perché questa tipologia di tariffe consente l’accesso al prezzo dell’energia elettrica in vigore nel mercato all’ingrosso, che è tra l’altro aggiornato ogni mese in base all’andamento del PUN. In questo momento in cui si sta registrando una flessione del costo unitario dell’elettricità, le offerte a prezzo indicizzato consentono di trarre il massimo vantaggio da tale contrazione di prezzo, permettendo così ai clienti domestici di ricevere bollette mensili più leggere.

Per individuare le migliori soluzioni luce a prezzo variabile agganciate al PUN e attivabili a febbraio 2023 basta utilizzare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce. Questo tool consente ai clienti domestici di confrontare le proposte dei fornitori energetici del Mercato Libero attualmente disponibili e individuare, sulla base del proprio profilo di consumo, quella più adatta al proprio fabbisogno energetico.

Le migliori offerte luce collegate all’indice PUN a Febbraio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE SPESA MENSILE 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,1874 €/kWh 72,22 euro 2 Illumia Luce Flex Web 0,1844 €/kWh 76,54 euro 3 Pulsee Luce RELAX Index 0,1744 €/kWh 77,18 euro 4 A2A Smart Casa Luce 0,2044 €/kWh 80,48 euro

Di seguito, una carrellata delle promozioni del Mercato Libero più economiche a febbraio 2023. Tali offerte sono state identificate dal comparatore di SOStariffe.it come le più convenienti per una “famiglia tipo” che consumi mediamente 2.700 kWh di energia elettrica all’anno (con potenza impegnata di 3 kW).

Il consumo annuale di energia elettrica è un’informazione sempre reperibile nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore (scopri come leggere la bolletta della luce). Tuttavia, è anche possibile fare una stima dell’ammontare annuo di elettricità utilizzata da un nucleo familiare usando i filtri di ricerca integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Impostare i parametri è molto intuitivo, come è ben visibile cliccando sul widget qui sotto:

Il prezzo luce associato a ciascuna offerta e presente in tabella fa riferimento al valore del PUN a gennaio 2023 (l’ultimo attualmente a disposizione), eventualmente maggiorato di un contributo al consumo variabile da fornitore a fornitore.

Energia alla Fonte di wekiwi

wekiwi, il brand dalla veste tutta digitale che fa parte del gruppo Tremagi, propone un’offerta in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it. Ecco le ragioni che la rendono una promozione molto appetibile a febbraio 2023:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile pari a 90 euro all’anno a copertura dei costi di commercializzazione (la spesa mensile è di soli 7,5 euro);

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta con attivazione dell’offerta online e inserimento del codice “SOSW22”. Lo sconto sarà applicato al termine del primo anno di fornitura;

di 30 euro in bolletta con attivazione dell’offerta online e inserimento del codice “SOSW22”. Lo sconto sarà applicato al termine del primo anno di fornitura; sistema di fatturazione basato sulla “ carica mensile “: è il cliente a scegliere l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali;

“: è il cliente a scegliere l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali; riduzione del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi; possibilità di attivare l’offerta in modalità “dual fuel“, ovvero abbinando la fornitura luce a quella gas con wekiwi.

La "famiglia tipo" che scegliesse Energia alla Fonte di wekiwi spenderebbe 72,22 euro al mese.

Scopri Energia alla Fonte wekiwi »

Luce Flex Web di Illumia

Convenienza e risparmio anche “in casa” Illumia, il player italiano nel settore dell’illuminazione a LED, che propone la seguente offerta:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione e vendita: 10 euro al mese (per una spesa complessiva di 120 euro all’anno);

possibilità di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

possibilità di ricevere a casa un kit di 10 lampadine a Led Illumia a luce calda e 2 confezioni di pile ultra power Illumia, pagando 2 euro al mese per 24 rate (senza interessi);

per 24 rate (senza interessi); metodo di pagamento: addebito delle bollette su conto corrente bancario;

solo energia proveniente da fonti rinnovabili.

La promozione luce di Illumia costerebbe alla "famiglia tipo" 76,54 euro al mese.

SCOPRI ILLUMIA LUCE FLEX WEB »

Luce RELAX Index di Pulsee

Pulsee, il marchio 100% digital e paperless di Axpo Italia, aiuta i clienti a tenere d’occhio le spese in bollette grazie a:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi;

contributo fisso mensile pari a 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese, 20% di sconto );

(anziché 15 euro al mese, ); gestione in autonomia e da remoto della forniture grazie all’ App Pulsee Energy ;

; con l’opzione Cost Sharing (a 1,50 euro in più al mese) si potranno ricevere bollette luce dall’importo già suddiviso tra i coinquilini di uno stesso appartamento;

(a 1,50 euro in più al mese) si potranno ricevere bollette luce dall’importo già suddiviso tra i coinquilini di uno stesso appartamento; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Scegliendo l'offerta Luce RELAX Index, la "famiglia tipo" dovrebbe mettere a budget una spesa di 77,18 euro al mese per le bollette della luce.

Scopri Pulsee Luce RELAX Index »

Smart Casa Luce di A2A Energia

Risparmio nel mirino anche per A2A Energia, un punto di riferimento del mercato energetico italiano per milioni di clienti. Di seguito l’identikit della promozione:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,030 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; contributo fisso mensile pari a 9,5 euro al mese per 12 mesi (114 euro all’anno);

possibilità di attivare l’offerta anche tramite WhatsApp;

energia elettrica prodotta 100% da fonti rinnovabili.

La "famiglia tipo" che volesse procedere con la sottoscrizione di questa offerta, riceverebbe fatture mensili della luce pari a 80,48 euro.

Scopri A2A Smart Casa Luce »