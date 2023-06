Le offerte luce e gas a prezzo fisso tornano a essere concorrenziali a giugno 2023 : ecco le 3 top soluzioni per la fornitura di energia e metano più vantaggiose per i consumatori che vogliano bloccare il costo unitario della materia prima così da mettersi al riparo da eventuali rialzi dei beni energetici.

Sempre più gestori energetici del Mercato Libero aggiornano la propria offerta retail proponendo offerte luce e gas a prezzo bloccato. Con un costo unitario dell’energia elettrica e del metano che resta invariato per tutta la durata del vincolo contrattuale (di solito 12 o 24 mesi), queste soluzioni per illuminare o riscaldare casa stanno riconquistando l’appeal tra i consumatori dopo un 2022 in cui erano scomparse dal radar della convenienza a causa dell’alta volatilità dei prezzi all’ingrosso della materia prima (collegati agli indici PUN e PSV).

Ma quali sono, a giugno 2023, le offerte luce e gas a prezzo bloccato più competitive del Mercato Libero? La risposta arriva dal comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, il tool gratuito che orienta i clienti domestici nella scelta delle tariffe dell’energia e del metano più convenienti in base al profilo di consumo del proprio nucleo familiare.

Nel paragrafo che segue una panoramica delle tre top soluzioni a prezzo bloccato individuate dal comparatore di SOStariffe.it, mentre cliccando sul pulsante verde qui sotto è possibile avviare subito il confronto delle offerte in pochi, semplici click:

Luce e gas: le migliori soluzioni a prezzo bloccato a Giugno 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA IN BOLLETTA 1 Argos Luce Fissa

Gas Naturale Fissa 0,1750 €/kWh

0,7000 €/Smc 74,64 €/mese

162,12 €/mese 2 NeN Luce Special 48

Gas Special 48 0,1980 €/kWh

0,7200 €/Smc 75,61 €/mese

160,47 €/mese 3 Hera Comm Più Controllo Flat Casa Luce

Più Controllo Flat Casa Gas 0,1799 €/kWh

0,6990 €/Smc 77,70 €/mese

165,37 €/mese

Come accennato poco sopra, quelle che seguono sono le 3 offerte luce e gas a prezzo bloccato considerate dal comparatore di SOStariffe.it come le più economiche per una “famiglia tipo” che consumi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di metano all’anno.

Per chi non abbia sotto mano il proprio consumo annuo di energia elettrica o gas, può calcolarlo tramite i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Cliccando sul widget qui sotto è possibile impostare i parametri del comparatore per il calcolo del proprio fabbisogno annuo di elettricità, indicando quali siano gli elettrodomestici più utilizzati in casa:

Luce e Gas naturale Fissa di Argos

Argos scala la vetta della convenienza a giugno 2023 grazie a un’offerta che può essere sottoscritta solo online (è una cosiddetta esclusiva web) e le cui condizioni tariffarie sono offerte appositamente per i lettori di SOStariffe.it. Ecco la carta d’identità della soluzione firmata Argos per la fornitura di luce e gas casa:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,1750 €/kWh (per l’energia elettrica) e 0,7000 €/Smc (per il metano);

(per l’energia elettrica) e (per il metano); contributo fisso per spese di commercializzazione: 7 euro al mese (84 euro all’anno per la fornitura luce) e 8,33 euro al mese (circa 99 euro all’anno per la fornitura gas);

(84 euro all’anno per la fornitura luce) e (circa 99 euro all’anno per la fornitura gas); tariffa monoraria : questo significa che il prezzo dell’energia elettrica è indipendente dall’orario in cui la si utilizza;

: questo significa che il prezzo dell’energia elettrica in cui la si utilizza; possibilità di scelta dell’opzione Energia Verde (prodotta al 100% da impianti alimentati da fonti rinnovabili) a pagamento;

(prodotta al 100% da impianti alimentati da fonti rinnovabili) a pagamento; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 74,64 euro per le bollette della luce e 162,12 euro per quelle del metano.

Una panoramica dell’offerta Luce Fissa di Argos è disponibile seguendo questo link:

Cliccando sul pulsante verde di seguito, invece, si è reindirizzati all’offerta Gas Naturale Fissa di Argos:

Luce e Gas Special 48 di NeN

Sul podio della convenienza sale anche l’offerta a prezzo bloccato di NeN, il marchio di proprietà di Yada Energia (startup nata nel 2019 e legata al gruppo A2A). La sua proposta per la fornitura di energia elettrica e di gas, anch’essa messa a punto in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it, si contraddistingue per:

prezzo fisso e bloccato per 12 mesi: 0,1980 €/kWh per la luce e 0,7200 €/Smc per il gas;

per la luce e per il gas; contributo fisso per costi di commercializzazione: 8 euro al mese a fornitura , per una spesa complessiva di 96 euro all’anno a fornitura;

, per una spesa complessiva di a fornitura; bonus di benvenuto di 48 euro a fornitura;

a fornitura; sistema di fatturazione con rata fissa mensile stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi;

stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi; gestione online della fornitura tramite l’app NeN ;

; energia italiana 100% green;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 75,61 euro (per la bolletta luce) e 160,47 euro (per le fatture del gas).

Per maggiori informazioni sull’offerta luce e gas di NeN, ecco il link di riferimento:

Più Controllo Flat Casa Luce e Gas di Hera Comm

Hera Comm, che fa parte del gruppo Hera (Holding Energia Risorse Ambiente), una multiutility italiana fondata nel 2022 con sede a Bologna, punta su un’offerta luce e gas che blocca il prezzo della materia prima per 12 mesi.

Ecco una sintesi dell’offerta:

prezzo bloccato e già scontato del 20% per 12 mesi: 0,1799 €/kWh (per l’energia elettrica, opzione monoraria ) e 0,6990 €/Smc (per il gas naturale);

(per l’energia elettrica, ) e (per il gas naturale); 12 euro al mese (a fornitura) a coperture delle spese di commercializzazione (la spesa annuale è di 144 euro a fornitura);

bonus soluzioni sostenibili: sconto di 20 euro ai nuovi clienti che sottoscrivano almeno uno dei prodotti e servizi EstEnergy, tra cui Hera Led (kit di lampadine a led), Hera No problem (polizza assicurativa contro i guasti agli impianti elettrici e gas di casa), Hera Sanifica Aria (per garantire la sanificazione continua dell’aria e abbattere batteri e virus);

ai nuovi clienti che sottoscrivano almeno uno dei prodotti e servizi EstEnergy, tra cui Hera Led (kit di lampadine a led), Hera No problem (polizza assicurativa contro i guasti agli impianti elettrici e gas di casa), Hera Sanifica Aria (per garantire la sanificazione continua dell’aria e abbattere batteri e virus); possibilità di ottimizzare i propri consumi domestici grazie ai servizi gratuiti Diario dei consumi e Hera Fast Check Up ;

e ; gestione 100% digitale della fornitura gas con i Servizi online del sito internet e l’ App My Hera ;

; energia prodotta da fonti rinnovabili e gas verde CO₂ free;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 77,70 euro (per le fatture della luce) e a 165,37 euro (per le fatture del gas).

Clicca al link di seguito per saperne di più sulla promozione luce:

Maggiori informazioni sulla fornitura gas sono consultabili cliccando sul pulsante verde qui sotto:

