RC auto più care nel primo trimestre 2023. L’IVASS rivela che il prezzo medio pagato per l'assicurazione dell’auto è stato di 368 euro nei primi tre mesi di quest’anno, con un aumento del 4% su base annua. Ma come si fa a risparmiare sulla polizza? I consigli di SOStariffe.it e come trovare le migliori offerte di giugno 2023 .

Le tariffe delle RC auto sono aumentate da gennaio a marzo 2023. Un rincaro che svuota i portafogli degli italiani, i quali sono già gravati da mesi di bollette luce e gas salate, già appesantiti dall’impennata dell’inflazione che ha fatto lievitare il carrello della spesa.

L’IVASS (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha scattato una fotografia del settore assicurativo. I dati più allarmanti sono quelli relativi all’andamento del segmento dell’RC auto. Scopriamo perché.

RC auto: aumenta il prezzo medio dell’assicurazione

RC AUTO PIÙ CARE 1 Aumento del 4% del premio medio nei primi 3 mesi del 2023, secondo IVASS 2 Crescita del +8,7% da gennaio 2022 a giugno 2023 delle polizze auto per Assoutenti

Il presidente dell’IVASS, Luigi Federico Signorini, ha spiegato che, per l’RC auto, il prezzo medio pagato per le polizze è salito del 4% a 368 euro nel primo trimestre di quest’anno. Ha aggiunto che è il secondo aumento trimestrale consecutivo.

Nella considerazioni finali della relazione sull’attività svolta nel 2022 dall’Istituto, il presidente Signorini ha osservato che la quota media di sconto in rapporto alla tariffa è cambiata sulla base della zona geografica di residenza dell’assicurato. “Il minimo si raggiunge nel Nord-Ovest (30,9%) e il massimo nel Sud (40,3%), dove le tariffe di base sono in media più alte; entrambe le percentuali sono in forte aumento dal 2014 – ha evidenziato Signorini -. Gli sconti elevati praticati al Sud sono associati a una maggiore diffusione della ‘scatola nera’ (36%, contro una media nazionale pari a 22)”.

Siccome la polizza RC auto è obbligatoria per chi possiede un’auto i rincari degli ultimi mesi, secondo il Codacons, si tradurranno in “una nuova mazzata a danno dei consumatori che inciderà sulle spese di milioni di italiani”. Assoutenti, invece, ha stimato che da gennaio 2022 a giugno 2023 gli aumenti delle polizze auto sono stati del +8,7%. L’associazione dei consumatori, inoltre, sostiene che si tratta di rialzi “del tutto ingiustificati” e operati dalle compagnie sfruttando l’emergenza inflazione.

Di fronte agli aumenti delle polizze, è boom di nuovi preventivi per trovare le soluzioni più convenienti. Dall’inizio di marzo 2023 è a regime Preventivass, lo strumento pubblico di comparazione dei prezzi del contratto base dell’assicurazione per la responsabilità civile auto consultabile liberamente online, su cui gli assicuratori sono tenuti a presentare le proprie offerte. Ha spiegato ancora il presidente Signorini: “Con l’entrata in vigore degli obblighi di consultazione a carico degli intermediari, si è verificato l’atteso incremento del numero di preventivi richiesti: nei primi tre mesi ne sono stati elaborati circa 22 milioni, contro poco più di 3 milioni nei quattro mesi precedenti”.

RC Auto, come trovare le offerte più convenienti a Giugno 2023

Per risparmiare sull’RC auto è possibile utilizzare il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto per avere una fotografia dettagliata, online e gratuita dei preventivi in modo da individuare una nuova polizza auto particolarmente conveniente e in grado di adattarsi al meglio ai propri bisogni. Per saperne di più, clicca sul bottone verde qui sotto:

Scopri la migliore polizza auto di giugno 2023»

Con il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto, c’è l’opportunità di valutare sia l’assicurazione auto più economica per la sola polizza RC Auto, sia il pacchetto più vantaggioso comprendente la RC Auto e le varie garanzie accessorie che si desidera attivare (per esempio, furto e incendio, kasko, assistenza stradale).

Il tool digitale e gratuito di SOStariffe.it consente di fare un confronto a 360 gradi, semplificando la scelta della migliore offerta per una RC auto a giugno 2023.

C’è da ricordare inoltre che il confronto dei preventivi avviene tenendo presente i dati inseriti dall’utente:

dati anagrafici, con età e comune di residenza;

dati assicurativi (per esempio, la classe di merito);

le caratteristiche del veicolo da assicurare.

Tutti questi parametri sono fondamentali per stabilire il premio finale di una polizza RC auto. Ecco perché, non è possibile trovare una polizza auto migliore in assoluto ma è sempre necessario andare a valutare, caso per caso, quali siano le opzioni più convenienti sulla base dei propri dati.