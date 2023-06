Per il risparmiatore che sia alla ricerca di un’alternativa al conto corrente bancario, c’è il conto corrente postale . Per sapere quali siano le offerte e i vantaggi dei prodotti finanziari messi a disposizione da Poste Italiane , c’è SOStariffe.it , il tool digitale e gratuito che mette a confronto anche i migliori conti correnti delle banche di giugno 2023 .

BancoPosta è il brand di Poste Italiane che gestisce i prodotti finanziari di Poste Italiane. L’offerta di BancoPosta è molto ampia e comprende alcuni conti correnti postali e anche una carta prepagata con codice IBAN ma senza conto corrente postale. Vediamo qui di seguito le varie alternative.

Ricordiamo che è possibile aprire un conto corrente postale sia tramite una procedura online (con SPID) sia andando in uno dei 12.800 uffici postali presenti in Italia.

Conto BancoPosta di Base: l’offerta di Giugno 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto BancoPosta di Base apertura in ufficio postale

opzioni disponibili: Standard e Pensionati

canone gratuito per pensionati o in base all’ISEE (anziché 30€/anno)

operazioni di base di incasso e pagamento

prelievi in ATM postali gratuiti

carta di debito inclusa

Il Conto BancoPosta di Base offre servizi essenziali, è possibile aprirlo solo in un ufficio postale ed è disponibile in due versioni:

standard , con un canone annuo di 30 euro, ma per i clienti con ISEE inferiore a 11.600 euro, il canone è gratuito e non è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo dovuta per legge;

, con un canone annuo di 30 euro, ma per i clienti con inferiore a 11.600 euro, il canone è gratuito e non è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo dovuta per legge; pensionati, per trattamenti pensionistici fino all’importo lordo annuo di 18.000 euro, prevede un canone annuale gratuito (anziché 30 euro).

Questo conto postale prevede:

operazioni di incasso e pagamento incluse;

prelievo di contanti da ATM postale, da ATM di una banca in Italia e area Euro primi 12 prelievi in un anno gratuiti, poi 1,75 euro;

da ATM postale, da ATM di una banca in Italia e area Euro primi 12 prelievi in un anno gratuiti, poi 1,75 euro; bonifico ordinario online 1 euro, allo sportello 2,50 euro;

carta di debito Postepay inclusa, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay.

Conti correnti postali: tutte le alternative di Giugno 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 BancoPosta Start Giovani (riservato agli under 30) canone di 2€/mese , ma gratuito per 18 mesi con apertura entro il 31/7/2023 e in seguito azzerabile

, ma gratuito per 18 mesi con apertura entro il 31/7/2023 e in seguito azzerabile carta di debito inclusa 2 BancoPosta Start canone di 7€/mese , ma gratuito per 18 mesi con apertura entro il 31/7/2023 e in seguito azzerabile

, ma gratuito per 18 mesi con apertura entro il 31/7/2023 e in seguito azzerabile carta di debito inclusa 3 BancoPosta Medium canone di 8€/mese , ma gratuito per 18 mesi con apertura entro il 31/7/2023 e in seguito azzerabile

, ma gratuito per 18 mesi con apertura entro il 31/7/2023 e in seguito azzerabile carta di debito gratuita

bonifici senza costi 4 BancoPosta Plus canone di 10€/mese , ma gratuito per 18 mesi con apertura entro il 31/7/2023 e in seguito azzerabile

, ma gratuito per 18 mesi con apertura entro il 31/7/2023 e in seguito azzerabile carta di debito gratuita

bonifici gratuiti

carta di credito classica inclusa

Scegliendo tra le opzioni Start Giovani, Start o Medium e aprendo il conto da App BancoPosta o da poste.it entro il 31 luglio 2023 si può avere il canone gratuito per i primi 18 mesi dall’apertura del conto. In più, accreditando lo stipendio o la pensione entro il 30 settembre 2023, è possibile partecipare all’operazione a premio certo e ricevere un buono regalo Amazon.it da 50 euro.

Al termine dei 18 mesi di promozione è possibile comunque per le opzioni Start, Medium e Plus ridurre il canone mensile del conto grazie a:

accredito stipendio/pensione o bonifico in entrata di almeno 700 euro, sconto di 2 euro al mese;

patrimonio, contratto e questionario MiFID valido (con medesima intestazione), sconto di: 1 euro al mese patrimonio pari o superiore a 5.000 euro (opzione Start); 2 euro al mese patrimonio pari o superiore a 10.000 euro (opzione Medium); 3 euro al mese patrimonio pari o superiore a 20.000 euro (opzione Plus);

titolarità di Partita Iva e del Conto BancoPosta Business Link, sconto di 3 euro al mese.

Per l’opzione Start Giovani è possibile ridurre il canone mensile del conto grazie a:

accredito stipendio/pensione o bonifico in entrata di almeno 700 euro, sconto di 1 euro al mese;

possesso Carta prepagata Postepay Evolution, sconto di 1 euro al mese;

riduzione di 2 euro al mese, se sei titolare di Partita Iva e del Conto BancoPosta Business Link.

Conto BancoPosta Start Giovani

Il conto BancoPosta Start Giovani è un conto monointestato per under 30 che prevede un canone di 2 euro al mese (azzerabile in via promozionale per i nuovi clienti). Si caratterizza per:

carta di debito Postepay gratuita , con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay;

, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay; internet e Mobile Banking (Banca Multicanale) gratis;

prelievi dagli ATM Postamat gratuiti , da una banca 1,75 euro;

, da una banca 1,75 euro; carnet assegni (1° carnet) gratis;

bonifici e postagiro online e da App senza costi.

Conto BancoPosta Start

Il conto BancoPosta Start è cointestabile, prevede un canone di 7 euro al mese (azzerabile in via promozionale per i nuovi clienti) e include gratuitamente:

carta di debito Postepay per ogni intestatario, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay;

per ogni intestatario, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay; internet e Mobile Banking (Banca Multicanale);

prelievi dagli ATM Postamat , da altra banca 1,75 euro

, da altra banca 1,75 euro bonifico area SEPA online 1 euro, allo sportello 5 euro

Conto BancoPosta Medium

Il conto BancoPosta Medium ha un canone mensile di 8 euro ((azzerabile in via promozionale per i nuovi clienti), è cointestabile e include gratuitamente:

carta di debito Postepay per ogni intestatario, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay;

per ogni intestatario, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay; internet e Mobile Banking (Banca Multicanale);

prelievi di contanti dagli ATM Postama t , da altra banca 1,75 euro;

, da altra banca 1,75 euro; bonifici e postagiro online e da App.

Conto BancoPosta Plus

Il conto BancoPosta Plus ha un canone di 10 euro al mese (con possibilità di riduzione del canone), è cointestabile e include gratuitamente:

carta di debito Postepay per ogni intestatario, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay;

per ogni intestatario, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay; internet e Mobile Banking (Banca Multicanale);

prelievi dagli ATM Postama t , da altra banca 1,75 euro;

, da altra banca 1,75 euro; bonifici e postagiro online/da App;

carta di credito classica.

Carta Postepay Evolution con IBAN: la proposta di Giugno 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Carta Postepay Evolution canone annuo di 15 euro

dotata di codice IBAN

accrediti stipendio o pensione direttamente sulla carta, disponi e ricevi bonifici

domiciliazione delle utenze e possibilità di pagare i bollettini

pagamenti contactless e collegamenti con Apple Pay o Google Pay

La carta Postepay Evolution con codice IBAN ma senza conto corrente postale permette l’accredito dello stipendio o pensione, l’invio e la ricezione di bonifici e la domiciliazione delle utenze. Collegata con Apple Pay e Google Pay, con adesione al programma ScontiPoste, per avere fino al 20% di cashback sui propri acquisti, questa carta prepagata prevede un canone annuo di 15 euro.

Conti correnti: le offerte più vantaggiose di Giugno 2023

In alternativa ai conti correnti postali, ci sono i conti correnti bancari. È ormai risaputo che i conti correnti bancari online sono i più economici in quanto sono a zero spese per sempre o quantomeno al primo anno. E comunque, anche dopo la promozione e gli sconti per i nuovi clienti, prevedono canoni di tenuta del conto molto bassi. Così come non sono previste commissioni sulle principali operazioni.

Per avere una fotografia delle migliori proposte, c'è il comparatore per conti correnti che mette a confronto le soluzioni più convenienti presenti sul mercato a giugno 2023.

