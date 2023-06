Poste Italiane offre una serie di prodotti finanziari per i risparmiatori che hanno una liquidità in eccesso e desiderano investirla in modo sicuro. Ma sono davvero vantaggiosi a giugno 2023 i conti deposito proposti dalle Poste? La risposta su SOStariffe.it .

Per chi desideri far fruttare i propri risparmi, Poste Italiane mette a disposizione una serie di soluzioni sicure di investimento. Ma sono anche convenienti? Vediamo qui di seguito che cosa prevedono le proposte messe in campo dalle Poste e quanto rendono.

Buoni fruttiferi postali: le alternative di Giugno 2023

NOME DELL’OFFERTA DURATA E RENDIMENTO Buono 3 anni Plus Investimento di 3 anni al 2% lordo annuo Buono 3×2 Rendimento lordo annuo del 2.25% per 6 anni Buono Risparmio Sostenibile Investimento di 7 anni all’1,50% con premio finale Buono 3×4 Durata di 12 anni e offre il 2.75% di rendimento lordo annuo Buono ordinario Rendimento lordo annuo del 3% per una durata di 20 anni Buono 4 anni risparmiosemplice Rendimento annuo standard dell’1,50% per 4 anni Buono dedicato minori Rendimento del 4,50% annuo lordo fino alla maggiore età del minore Buono soluzione Eredità Tasso del 3% lordo annuo per un investimento di 4 anni

I Buoni fruttiferi postali sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e sono garantiti dallo Stato. Non hanno costi di apertura, gestione e rimborso. Il rendimento è sicuro. È possibile richiedere in qualsiasi momento il rimborso del capitale investito entro il termine di prescrizione. Hanno il vantaggio di una tassazione agevolata al 12,50% e sono esenti da imposta di successione.

Sono facili da sottoscrivere: è possibile scegliere la classica forma cartacea di emissione dei buoni (Buoni cartacei), oppure la formula più moderna dei Buoni dematerializzati. Si possono acquistare negli uffici postali e, per i soli Buoni dematerializzati, si possono aprire anche tramite i canali online (www.poste.it e App BancoPosta).

Con Libretto Smart o un conto BancoPosta è possibile aprirli online, altrimenti occorre andare in un ufficio postale. Per tutti l’importo minimo è 50 euro.

Buono 3 anni Plus

Il Buono 3 anni Plus ha una durata di 3 anni e un rendimento annuo lordo del 2%. Capitale e interessi maturati sono liquidati alla scadenza dei 3 anni. È possibile chiedere il rimborso del Buono in qualsiasi momento, ma perdendo gli interessi maturati.

Buono 3×2

Il Buono 3×2 ha una durata di 6 anni e offre un tasso del 2,25 lordo annuo. La liquidazione degli interessi è alla scadenza. Offre la possibilità di rimborsarlo anche dopo 3 anni (tasso dell’1,25%) con il riconoscimento degli interessi maturati.

Buono Risparmio Sostenibile

Il Buono Risparmio Sostenibile ha una durata di 7 anni con rendimento annuo dell’1,50%, con liquidazione degli interessi alla scadenza. Inoltre offre anche la possibilità alla scadenza di conseguire un eventuale premio legato all’andamento, se positivo, dell’indice STOXX Europe 600 ESG-X.

Buono 3×4

Il Buono 3×4 offre un rendimento sicuro nel lungo periodo. È un investimento lungo 12 anni e offre il 2.75% di rendimento lordo annuo. La liquidazione è alla scadenza. Offre una flessibilità di rimborso in qualsiasi momento e, dopo 3, 6 e 9 anni, anche con il riconoscimento degli interessi maturati.

Buono ordinario

Il Buono ordinario offre il 3% di rendimento lordo a fronte di un investimento di 20 anni. Vista la sua durata gli interessi sono riconosciuti dopo un anno dalla sottoscrizione e successivamente ogni bimestre e corrisposti al rimborso del Buono. È possibile rientrare in possesso della somma investita in qualsiasi momento, ma perdendo gli interessi maturati.

Buono 4 anni risparmiosemplice

Il Buono 4 anni risparmiosemplice è sottoscrivibile esclusivamente nell’ambito del Piano di Risparmio risparmiosemplice. Prevede una durata di 4 anni, un tasso di rendimento annuo lordo standard alla scadenza dell’1,50%. Liquidazione alla scadenza. Si può sottoscriverlo solo attivando un Piano di risparmio risparmiosemplice. Si può ottenere un rendimento premiale a scadenza al raggiungimento minimo di 24 sottoscrizioni periodiche nel Piano.

Buono dedicato ai minori

Il Buono dedicato ai minori propone un tasso di rendimento annuale lordo fino al 4,50%. È un investimento dedicato ai più piccoli e gli interessi maturano con loro fino alla maggiore età. È sottoscrivibile da un genitore o da un nonno.

Buono soluzione Eredità

Il Buono soluzione Eredità offre un rendimento annuo lordo del 3%. È un investimento a medio termine: 4 anni. È dedicato ai beneficiari di un procedimento successorio concluso in Poste Italiane. Con rimborso prima della scadenza dei 4 anni, si ha diritto solo alla restituzione del capitale investito e non degli interessi maturati.

Libretto di risparmio postale: le offerte di Giugno 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Libretto Smart canone annuo gratuito

rendimento annuo lordo dell’ 1,5%

promozione Supersmart Premium 300 giorni con tasso del 3% Libretto ordinario canone annuo gratuito

tasso di interesse dell’0,001% Libretto dedicato ai minori canone annuo gratuito

tre differenti formule in base alla fascia di età del minore: da 0 a 12 anni, da 12 a 14 anni, da 14 anni a 18 anni

I Libretti di risparmio postale sono garantiti dallo Stato e sono senza costi di apertura e di gestione.

Si contraddistinguono per la possibilità di versare e prelevare in tutti gli uffici postali. E con la “Carta Libretto” o con l’App BancoPosta è possibile prelevare gratuitamente presso tutti gli sportelli ATM Postamat.

Libretto Smart

Il Libretto Smart, attivabile dal sito www.poste.it, da app BancoPosta e in ufficio postale, permette di ottenere un tasso di interesse annuo dell’1,50%. Con la promozione Supersmart Premium 300 giorni è possibile beneficiare di un rendimento annuo del 3% attivabile entro il 5 luglio 2023. In caso di estinzione anticipata, il tasso sarà quello base dell’1,50%.

Inoltre, presso tutti gli uffici postali e gli sportelli ATM del circuito Postamat è possibile:

prelevare contanti;

controllare il saldo e la lista movimenti;

effettuare operazioni di girofondi da o verso il tuo Libretto Smart.

Libretto ordinario

Il Libretto ordinario permette versamenti e prelievi in tutti gli uffici postali, anche con Carta Libretto. Consente di sottoscrivere in ufficio postale Buoni fruttiferi postali dematerializzati e di accreditare pensione INPS e INPDAP.

Inoltre c’è da osservare che il Libretto Ordinario assicura un tasso nominale annuo lordo dello 0,001%.

Libretto dedicato ai minori

Il Libretto dedicato ai minori è distinto per tre fasce d’età con tre diversi livelli di autonomia, un modo per educare i ragazzi al risparmio. Nel dettaglio:

“ Io cresco ”, dedicato ai bambini tra 0 e 12 anni permette di fare versamenti e prelievi consentiti al genitore e al tutore. I risparmi crescono tranquilli in attesa che il minore possa gestirli in modo autonomo;

”, dedicato ai bambini tra 0 e 12 anni permette di fare versamenti e prelievi consentiti al genitore e al tutore. I risparmi crescono tranquilli in attesa che il minore possa gestirli in modo autonomo; “ Io conosco ”, dedicato ai ragazzi tra 12 e 14 anni, permette di effettuare versamenti e prelievi anche al minore fino a 30 euro al giorno e 250 euro al mese .Il genitore o il tutore possono richiedere la “Carta IO”, intestata al minore;

”, dedicato ai ragazzi tra 12 e 14 anni, permette di effettuare versamenti e prelievi anche al minore fino a 30 euro al giorno e 250 euro al mese .Il genitore o il tutore possono richiedere la “Carta IO”, intestata al minore; “Io capisco”, dedicato ai ragazzi tra 14 e 18 anni, consente di eseguire versamenti e prelievi anche al minore fino a 50 euro al giorno e 500 euro al mese. Il genitore o il tutore possono richiedere la “Carta IO”, intestata al minore.

Conti deposito: le tre migliori offerte delle banche a Giugno 2023

Oltre all’offerta di Poste Italiane, c’è da ricordare che ci sono conti deposito non svincolabili che per 12 mesi garantiscono un rendimento lordo anche superiore al 4,50% e per 24 mesi assicurano un tasso lordo fino al 4,50%. Per i risparmiatori che hanno una liquidità in eccesso e desiderano investirla più a lungo termine, per esempio, 60 mesi (5 anni), ci sono conti deposito non svincolabili che possono fruttare anche il 4,75% lordo.

Non va dimenticato che il conto deposito è una forma di investimento sicura, con la garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che garantisce ai risparmiatori il risarcimento della somma investita fino a un massimo di 100.000 mila euro nel caso di crac della banca.

Per avere una panoramica delle offerte più vantaggiose presenti a giugno 2023 sul mercato bancario, c’è il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it che mette a confronto le proposte più remunerative. Clicca sul pulsante verde qui sotto per saperne di più:

