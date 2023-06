Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 797,61 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 904,08 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 867,17 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

I gestori energia e gas del Mercato Libero più convenienti sono quelli che propongono un prezzo della materia prima il più possibile contenuto. Nelle fasi che precedono la scelta di un nuovo fornitore, dunque, un parametro cruciale da considerare è il costo kWh (per l’energia) e il costo metano al metro cubo (per il gas), insieme alla tipologia di tariffa (prezzo fisso o indicizzato), oltre a eventuali benefit, sconti e vantaggi rivolti ai nuovi clienti.

Setacciando il comparatore di SOStariffe.it è emerso che le 3 compagnie energetiche le cui offerte luce e gas sono una miscela di tutti questi ingredienti e, per questo, attraggono il risparmio a giugno 2023 sono:

wekiwi;

Pulsee;

Sorgenia.

Nel paragrafo che segue passeremo sotto la lente d’ingrandimento caratteristiche e costi delle promozioni luce che tali fornitori mettono a disposizione, mentre cliccando al link qui sotto è possibile accedere direttamente al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas e avviare il confronto delle offerte attualmente disponibili, a partire dai propri dati di consumo.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Il tool di SOStariffe.it è semplice e intuitivo: basta inserire il dato del proprio consumo annuo di elettricità e metano (lo si trova in bolletta), per avere subito a disposizione un elenco delle offerte in base alla convenienza. Scelta la soluzione più in linea con la propria “fame” di energia e gas, è possibile raggiungere direttamente il sito del fornitore scelto e avviare la proceduta di attivazione.

Luce e gas: i top gestori e le offerte che propongono a Giugno 2023

NOME DEL FORNITORE NOME DELL’OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA TOTALE 1 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,11873 €/kWh

0,41162 €/Smc 69,49 €/mese

133,74 €/mese 2 Pulsee Luce Relax Index

Gas Relax Index 0,10573 €/kWh

0,36162 €/Smc 72,49 €/mese

139,75 €/mese 3 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce

Next Energy Sunlight Gas 0,11573 €/kWh

0,51162 €/Smc 66,71 €/mese

147,48 €/mese

Setacciando le offerte luce e gas del Mercato Libero attivabili a giugno 2023, il comparatore di SOStariffe.it ha individuato quelle proposte dai fornitori energetici elencati poco sopra come le più economiche per una “famiglia tipo” (2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 Smc di gas consumati all’anno).

I lettori di SOStariffe.it che non conoscessero il consumo annuale del proprio nucleo familiare, possono stimarlo in pochi semplici click attraverso i filtri integrati nel comparatore stesso. Parametri (come il tipo di elettrodomestici più utilizzati in casa) che possono essere impostati cliccando direttamente sul widget qui sotto:

Ad accomunare le 3 offerte prese in considerazione è la tipologia tariffaria a cui appartengono. Si tratta, infatti, di offerte luce e gas a prezzo indicizzato: esse assicurano l’accesso alle condizioni tariffarie all’ingrosso e sono collegate al PUN (Prezzo Unico Nazionale) e al PSV (Punto di Scambio Virtuale), che sono gli indici di riferimento per il mercato all’ingrosso in Italia. I prezzi di luce e gas citati in tabella fanno proprio riferimento al valore di PUN e PSV a maggio 2023, eventualmente maggiorati da un contributo al consumo previsto da fornitore a fornitore.

Energia e Gas alla Fonte di wekiwi

Ecco i tratti distintivi dell’offerta messa a punto dalla web company wekiwi in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; costo fisso a copertura delle spese di commercializzazione: 7,50 euro al mese per la fornitura luce e 5,28 euro al mese per quella del metano (la spesa complessiva si attesta, dunque, a 90 euro per l’energia elettrica e a circa 63 euro per il gas);

al mese per la fornitura luce e al mese per quella del metano (la spesa complessiva si attesta, dunque, a 90 euro per l’energia elettrica e a circa 63 euro per il gas); bonus di benvenuto di 30 euro rivolto ai nuovi clienti che attivino la doppia fornitura in contemporanea, utilizzando il codice sconto SOSW22;

rivolto ai nuovi clienti che attivino la doppia fornitura in contemporanea, utilizzando il codice sconto SOSW22; sconto del 10% sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (oggetti per la casa, illuminazione a led, gadget elettronici);

sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (oggetti per la casa, illuminazione a led, gadget elettronici); sistema di fatturazione basato sulla “ carica mensile “: si scelgono importo e periodicità della carica in acconto, per ricevere conguagli solo su consumi reali ed evitare sorprese in bolletta;

“: si scelgono importo e periodicità della carica in acconto, per ricevere conguagli solo su consumi reali ed evitare sorprese in bolletta; energia verde inclusa.

L’attivazione di Energia alla Fonte wekiwi avrebbe un impatto di 69,49 euro al mese sul budget della “famiglia tipo”. Per approfondire, il link di riferimento è il seguente:

Scopri Energia alla Fonte wekiwi »

Gas alla Fonte wekiwi, invece, costerebbe alla “famiglia tipo” 133,74 euro al mese. Di seguito, la panoramica dell’offerta:

Scopri Gas alla Fonte wekiwi »

Luce e Gas Relax Index di Pulsee

Anche Pulsee è annoverata tra i top fornitori energetici a giugno 2023 grazie a una promozione che si caratterizza per:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; prezzo del metano all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; contributo fisso mensile scontato del 20% : si pagheranno 12 euro al mese anziché 15 euro, per una spesa complessiva di 144 euro all’anno a fornitura;

: si pagheranno al mese anziché 15 euro, per una spesa complessiva di 144 euro all’anno a fornitura; App Pulsee Energy per avere informazioni e documenti relativi alle proprie forniture sempre a portata di smartphone o tablet;

per avere informazioni e documenti relativi alle proprie forniture sempre a portata di smartphone o tablet; opzioni aggiuntive a pagamento: Cost Sharing (+1,50 euro al mese) e Zero Carbon Footprint (+3 euro al mese rispetto all’offerta standard): la prima permette di ricevere fatture della luce già ripartite tra i coinquilini di un appartamento, mentre la seconda consente di azzerare le emissioni inquinanti dei propri stili di vita;

(+1,50 euro al mese) e (+3 euro al mese rispetto all’offerta standard): la prima permette di ricevere fatture della luce già ripartite tra i coinquilini di un appartamento, mentre la seconda consente di azzerare le emissioni inquinanti dei propri stili di vita; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che volesse affidarsi a Pulsee per la propria fornitura luce dovrebbe preventivare una spesa di 72,49 euro al mese. Ecco il link di riferimento per raggiungere il sito del fornitore dedicato all’offerta:

Scopri Pulsee Luce RELAX Index »

Maggiori dettagli sulla promozione gas di Pulsee (che costerebbe 139,75 euro al mese per la “famiglia tipo”) sono disponibili al seguente link:

SCOPRI PULSEE GAS RELAX INDEX »

Next Energy Sunlight Luce e Gas di Sorgenia

L’offerta luce e gas di Sorgenia calamita la convenienza grazie a una promozione che assicura un bonus di 80 euro in bolletta ai nuovi clienti che attivino una fornitura combinata di luce e gas (tariffa dual fuel), oltre a un welcome gift di 100 euro per chi scelga anche la fibra Sorgenia per avere Internet veloce a casa (fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH).

Ecco altri punti di forza dell’offerta Sorgenia:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,150 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso per costi di commercializzazione a scalare per i clienti più fedeli : 7,60 euro al mese per la fornitura luce e 9,50 euro al mese per quella gas per il primo anno. Poi sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

: 7,60 euro al mese per la fornitura luce e al mese per quella gas per il primo anno. Poi sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; accesso a Greeners , il programma fedeltà Sorgenia che permette di beneficiare di vantaggi e offerte dedicate, oltre a salvaguardare il Pianeta;

, il programma fedeltà Sorgenia che permette di beneficiare di vantaggi e offerte dedicate, oltre a salvaguardare il Pianeta; sconto del 10% sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app My Next Move di Sorgenia, il tool per sapere sempre dove si trovano le colonnine di ricarica della propria auto elettrica vicino alla propria posizione;

sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app di Sorgenia, il tool per sapere sempre dove si trovano le colonnine di ricarica della propria auto elettrica vicino alla propria posizione; accesso gratuito a Beyond Energy , il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa e ridurre i consumi;

, il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa e ridurre i consumi; possibilità di accumulare sconti aggiuntivi portando amici e conoscenti in Sorgenia: 25 euro per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura ;

per ciascuna attivazione, se l’attivazione è di una ; energia proveniente da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che optasse per l’offerta luce di Sorgenia avrebbe una spesa di 66,71 euro al mese, mentre la fornitura gas costerebbe 147,48 euro al mese. Per maggiori informazioni, clicca al link di seguito:

Scopri Next Energy Sunlight Luce e Gas di Sorgenia »