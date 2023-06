Il prezzo dell’elettricità si mantiene stabile nel periodo luglio-settembre 2023 per i 7,3 milioni di clienti ancora serviti dalla Maggior Tutela. Tutte le novità dell’ aggiornamento di prezzo ARERA a giugno 2023 e le migliori offerte luce del Mercato Libero per conquistare margini di risparmio in bolletta.

Nel Mercato Tutelato è ARERA la bussola dei prezzi per l’energia elettrica. Mercoledì 28 giugno 2023, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha comunicato il nuovo aggiornamento di prezzo dell’elettricità nel periodo luglio-settembre 2023: in questi tre mesi i 7,3 milioni di clienti domestici ancora serviti dalla Maggior Tutela pagheranno l’elettricità 23,85 centesimi di euro al kilowattora (+0,4% rispetto al periodo aprile-giugno 2023).

Nel Mercato Libero, il faro è l’andamento del PUN (Prezzo Unico Nazionale), che è l’indice di riferimento del mercato all’ingrosso in Italia. A maggio 2023 (l’ultimo dato attualmente disponibile), l’indice PUN si è attestato a 0,1057 euro al kilowattora, confermando il trend in calo del prezzo dell’energia, in contrazione da gennaio 2023. Per conoscere il valore del PUN a giugno 2023 bisognerà attendere i primi di luglio 2023.

Collegate all’indice PUN, le offerte luce a prezzo indicizzato del Mercato Libero sono quelle che consentono di intercettare la frenata dei prezzi, così da ottenere sconti immediati in bolletta. Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce è possibile setacciare le soluzioni a prezzo indicizzato del Mercato Libero e individuare quelle più cucite sul fabbisogno energetico del proprio nucleo familiare.

Le offerte luce più convenienti del Mercato Libero a Giugno 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE COSTO MENSILE 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,11873 €/kWh 69,49 euro 2 Illumia Luce Flex 0,11073 €/kWh 70,92 euro 3 Octopus Energy Octopus Flex Monoraria 0,12173 €/kWh 71,21 euro

Di seguito scattiamo una fotografia delle offerte luce a prezzo indicizzato del Mercato Libero che attraggono il risparmio a giugno 2023. Tali offerte sono state identificate dal comparatore di SOStariffe.it come le più convenienti per una “famiglia tipo” che consumi mediamente 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Il consumo annuale di energia elettrica è un’informazione sempre reperibile nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore (nella sezione Consumi). Tuttavia, è anche possibile fare una stima dell’ammontare annuo di elettricità utilizzata da un nucleo familiare utilizzando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili dal widget qui sotto:

Ricordiamo che i prezzi luce al kilowattora associati a ciascuna promozione in tabella si riferiscono al valore dell’indice PUN a maggio 2023, eventualmente maggiorati di un contributo al consumo previsto da fornitore a fornitore.

Energia alla Fonte di wekiwi

L’offerta luce di wekiwi, proposta in esclusiva con SOStariffe.it, scommette sulle seguenti condizioni tariffarie:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 7,5 euro al mese di contributo fisso a copertura delle spese di commercializzazione (90 euro all’anno);

di contributo fisso a copertura delle spese di commercializzazione (90 euro all’anno); bonus di benvenuto di 30 euro rivolto a coloro che attivino online la doppia fornitura luce + gas in contemporanea e utilizzino il codice sconto “SOSW22”;

rivolto a coloro che attivino online la doppia fornitura luce + gas in contemporanea e utilizzino il codice sconto “SOSW22”; sconto del 10% sui gadget per la casa, l’elettronica e illuminazione a Led in vendita sulla piattaforma di shopping online di wekiwi;

sui gadget per la casa, l’elettronica e illuminazione a Led in vendita sulla piattaforma di shopping online di wekiwi; tariffa monoraria : l’energia ha lo stesso prezzo indipendentemente dall’orario di utilizzo;

: l’energia ha lo stesso prezzo indipendentemente dall’orario di utilizzo; fatturazione con sistema della “ carica mensile ”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità;

”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità; energia pulita inclusa nel prezzo;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 69,49 euro.

Per saperne di più, ecco il link di riferimento:

Luce Flex di Illumia

Anche la bolognese Illumia propone una soluzione per la fornitura luce in via esclusiva per i lettori di SOStariffe.it. Ecco la carta d’identità della promozione:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,005 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 10 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione (120 euro all’anno);

di contributo fisso per costi di commercializzazione (120 euro all’anno); opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria ;

e ; fornitura sempre accessibile dal proprio smartphone grazie all’ App di Illumia ;

; possibilità di ricevere un kit di 10 lampadine a Led Illumia (disponibili nella versione a luce calda o luce naturale) e 2 confezioni di pile ultra power Illumia a 2 euro al mese (per 24 mesi);

Illumia (disponibili nella versione a luce calda o luce naturale) e 2 confezioni di pile ultra power Illumia a (per 24 mesi); pagamento delle bollette tramite domiciliazione bancaria;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili inclusa;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 70,92 euro al mese.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta di Illumia, segui il link qui sotto e accedi alla pagina dedicata:

Octopus Flex Monoraria di Octopus Energy

Offerta in esclusiva con SOStariffe.it anche per Octopus Energy, il brand dell’energia sostenibile nato nel Regno Unito. Ecco l’identikit della sua promozione:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,016 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile pari a 6,50 euro per spese di commercializzazione (per un ammontare complessivo di 78 euro all’anno);

per spese di commercializzazione (per un ammontare complessivo di 78 euro all’anno); tariffazione monoraria;

sconto #Octofriends : per ogni amico portato in Octopus Energy si riceverà uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, riceverà uno sconto di 30 euro in bolletta;

: per ogni amico portato in Octopus Energy si riceverà uno in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, riceverà uno in bolletta; fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 71,21 euro al mese.

Per una panoramica completa dell’offerta, ecco il link di riferimento:

