Maggior Tutela o Mercato libero : dove pende l’ago del risparmio? Di seguito una mini-guida a cura del team di SOStariffe.it per fare una scelta consapevole e alleggerire le bollette, anche in vista della fine mercato tutelato per le forniture di energia elettrica prevista per il 1° luglio 2024.

Maggior Tutela o Mercato Libero? Qual è il regime più vantaggioso al fine di risparmiare sulle bollette dell’energia elettrica? Sono alcune delle domande che assillano le famiglie italiane, anche in vista della fine mercato tutelato luce fissata al 1° luglio 2024. Un passaggio che riguarderà 4,5 milioni di clienti domestici “non vulnerabili” che dovranno dire addio ai prezzi calmierati dell’elettricità e “migrare” al Mercato Libero.

In vista di questa scadenza, ecco un identikit dei due regimi tariffari e alcune indicazioni utili del team di SOStariffe.it per capire quale sia la scelta più economica tra Maggior Tutela o Mercato Libero.

Maggior Tutela o Mercato libero: quale conviene di più a Gennaio 2024?

La Maggior Tutela luce è il regime in cui tariffe e condizioni contrattuali della fornitura di energia elettrica sono stabilite da ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. In ogni località, come si legge proprio nel sito ARERA, questo servizio è fornito da un unico operatore, in regime di monopolio.

Al contrario, il Mercato Libero, che è stato introdotto in Italia nel 1999 dal primo governo D’Alema con il cosiddetto “Decreto Bersani”, prevede che siano i gestori energetici stessi a definire prezzi e condizioni contrattuali, proponendo anche l’opzione di scelta tra offerte a prezzo fisso o indicizzato (assente, invece, nel Mercato Tutelato).

Il risultato? Il Mercato Libero è sinonimo di concorrenza, tanto che i consumatori hanno la possibilità di decidere liberamente il fornitore più conveniente e le relative offerte luce proposte. È, dunque, la competizione uno degli aspetti centrali della libera concorrenza: e per “attirare” i clienti, le società dell’energia scommettono su tariffe luce al ribasso, sconti aggiuntivi, bonus di benvenuto e premi fedeltà, a vantaggio dei clienti stessi. Un altro beneficio del Mercato Libero è la possibilità di sottoscrivere offerte luce e gas congiunte, cioè affidare entrambe le forniture ad un unico gestore. Opzione assente, anche in questo caso, in Maggior Tutela.

Da Maggior Tutela a Mercato Libero: il passaggio a Gennaio 2024

Grazie alla flessibilità delle sue soluzioni tariffarie e alla possibilità di incassare bonus e sconti aggiuntivi, il Mercato Libero potrebbe rappresentare per tante famiglie una soluzione vincente per alleggerire le bollette luce. Ecco perché non è necessario attendere la fine Maggior Tutela per passare al Mercato Libero. Al contrario, si può cambiare regime in qualsiasi momento, anche ben prima della scadenza ufficiale fissata al 1° luglio 2024. Ma cosa bisogna fare?

Innanzitutto, è bene ricordare che “migrare” alla libera concorrenza è un’operazione:

gratuita;

non richiedere alcun intervento tecnico sul contatore;

non prevede l’interruzione nell’erogazione della fornitura.

Attivare un’offerta luce nel Mercato Libero è un’operazione che può essere effettuata anche online, in una manciata di click: una volta individuata la tariffa più conveniente per il proprio consumo con il comparatore di SOStariffe.it, è possibile accedere direttamente al sito web del nuovo fornitore e avviare la procedura di sottoscrizione della nuova offerta.

Per farlo, basta avere a portata di mano i seguenti documenti:

i dati dell’intestatario della fornitura (nome, cognome e codice fiscale);

i dati della fornitura (il POD per l’energia elettrica. Lo si trova in bolletta: ecco come leggere la bolletta luce );

per l’energia elettrica. Lo si trova in bolletta: ecco ); i recapiti (telefonici o mail);

il codice IBAN del proprio conto corrente per chi scelga la domiciliazione bancaria.

