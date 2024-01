La settimana inizia con una nuova promozione Sky . Da oggi e fino al prossimo 21 gennaio, infatti, per i nuovi clienti Sky che attivano uno degli abbonamenti in promozione c'è una Nespresso Lattissima One in regalo (dal valore commerciale di 299 euro). Ecco i dettagli della promozione.

C’è tempo fino al prossimo 21 gennaio per attivare la nuova promozione Sky. I nuovi clienti che scelgono di attivare uno degli abbonamenti in promozione potranno sfruttare un doppio vantaggio: oltre allo sconto del canone per 18 mesi (senza vincoli successivi alla fine del periodo promozionale), infatti, Sky regala la Nespresso Lattissima One, macchina per preparare caffè, cappuccino e altre bevande, dal valore commerciale di 299 euro.

Per un quadro completo sulle offerte Sky disponibili fino al 21 gennaio è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it, tramite il tasto qui di sotto, da cui sarà poi possibile raggiungere il sito Sky per l’attivazione del piano d’abbonamento desiderato, con possibilità di personalizzazione andando ad aggiungere altri pacchetti per arricchire i contenuti inclusi.

Offerte Sky con Nespresso Lattissima One in regalo: tutte le opzioni disponibili

Per ottenere la Nespresso Lattissima One è possibile scegliere tra due offerte, entrambe personalizzabili con l’aggiunta di pacchetti extra e caratterizzate da un prezzo scontato per i primi 18 mesi, senza alcun vincolo di permanenza successivamente. Le due promozioni saranno disponibili, come detto, fino al 21 gennaio e possono essere attivate in esclusiva online.

Sky TV + Netflix + Sky Cinema

La prima promozione da considerare include:

Sky TV , con tutte le serie TV e gli show di Sky

Netflix con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare al piano Standard oppure al Premium pagando la differenza di prezzo; per passare a Standard servono 4 euro in più al mese mentre per passare a Premium servono 8 euro in più al mese; l'offerta è attivabile anche dai già clienti Netflix che smetteranno di pagare il costo dell'abbonamento visto che il canone del servizio sarà incluso nel canone dell'abbonamento a Sky

Sky Cinema con tutti i contenuti dell'offerta Cinema di Sky (anche on demand) e accesso senza costi aggiuntivi a Paramount Plus

con tutti i contenuti dell’offerta Cinema di Sky (anche on demand) e accesso senza costi aggiuntivi a Paramount Plus Sky Go per accedere ai contenuti Sky anche da smartphone, tablet e computer

per accedere ai contenuti Sky anche da smartphone, tablet e computer possibilità di aggiungere Sky Calcio (+5 euro al mese), Sky Kids (+5 euro al mese) e/o Sky Sport (+16 euro al mese)

La promozione in questione prevede un costo di 29,90 euro al mese per 18 mesi e un contributo di attivazione di 9 euro, scegliendo Sky Q via Internet (99 euro con Sky Q via satellite). Per accedere alla promozione è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Sky TV + Sky Sport

La seconda opzione a disposizione degli utenti interessati a passare a Sky include:

Sky TV , con tutte le serie TV e gli show di Sky

, con tutte le serie TV e gli show di Sky Sky Sport con accesso completo a tutta l’offerta sportiva inclusa in questo pacchetto e, quindi, alla Champions League e alle altre coppe europee, alla Formula 1, alla Moto GP e molto altro ancora

con accesso completo a tutta l’offerta sportiva inclusa in questo pacchetto e, quindi, alla Champions League e alle altre coppe europee, alla Formula 1, alla Moto GP e molto altro ancora Sky Go per accedere ai contenuti Sky anche da smartphone, tablet e computer

per accedere ai contenuti Sky anche da smartphone, tablet e computer possibilità di aggiungere Sky Calcio (+5 euro al mese), Sky Kids (+5 euro al mese) e/o Sky Cinema con Paramount Plus (+10 euro al mese)

Il costo della promozione, in questo caso, è di 30,90 euro al mese, con canone scontato per 18 mesi e nessun vincolo alla fine del periodo promozionale. Anche per quest’offerta è previsto un costo iniziale di 9 euro, scegliendo Sky Q via Internet (99 euro con Sky Q via satellite). La promozione è attivabile tramite il box riportato qui di sotto.

