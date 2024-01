Conto deposito senza conto corrente è una soluzione vantaggiosa per far fruttare i propri risparmi. Il conto deposito con questa caratteristica permette di non avere due conti correnti (ne basta uno), semplificando la gestione del denaro e riducendo le spese bancarie. Le migliori offerte del momento su SOStariffe.it .

Conto deposito senza conto corrente (di solito) è un prodotto finanziario a zero spese, 100% digitale (si apre e si gestisce online) e che offre un tasso di interesse remunerativo (fino al 5% lordo annuo) anche per un investimento di breve durata, come per esempio un vincolo di 12 mesi.

Con il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it è possibile avere una panoramica delle alternative più redditizie di gennaio 2024, in quanto seleziona le offerte più vantaggiose. Per saperne di più, premi il pulsante verde di seguito:

Conto deposito senza conto corrente: le alternative di gennaio 2024

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE 1 X Risparmio di Banca AideXa 5% tasso lordo annuo

tasso lordo annuo 3,7% tasso netto

tasso netto 350,96 € guadagno netto vincolando per 12 mesi 10.000 € 2 Conto deposito di Banca CF+ 4,8% tasso lordo annuo

tasso lordo annuo 3,55% tasso netto

tasso netto 336,12 € guadagno netto vincolando per 12 mesi 10.000 € 3 Conto Yes di Solution Bank 4,75% tasso lordo annuo

tasso lordo annuo 3,52% tasso netto

tasso netto 332,41 € guadagno netto vincolando per 12 mesi 10.000 € 4 Deposito a interessi anticipati di BPL Banca 4,4% tasso lordo annuo

tasso lordo annuo 3,26% tasso netto

tasso netto 306,44 € guadagno netto vincolando per 12 mesi 10.000 €

Prima di analizzare le quattro offerte di conto deposito senza conto corrente più vantaggiose selezionate dal comparatore di SOStariffe.it, c’è da notareche il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) offre la copertura e la garanzia dei conti depositi per una somma di 100.000 euro in caso di fallimento di una banca, uno strumento finanziario che rende sicuri gli investimenti in questi prodotti finanziari.

Un utile consiglio da tenere presente prima di sottoscrivere questo tipo di investimento è il fatto che il risparmiatore possa scegliere tra conto deposito vincolato, con tassi più alti, considerato che la somma non può essere svincolata, a meno di non perdere la rendita e di pagare eventuali penali; oppure optare per un conto non vincolato (detto anche a deposito libero), con un tasso meno remunerativo ma potendo rientrare in possesso in qualsiasi momento delle giacenze depositate, beneficiando degli interessi maturati.

X Risparmio di Banca AideXa

X Risparmio è il conto deposito online vincolato a zero spese di Banca AideXa. Per un vincolo da 3 mesi a 36 mesi mesi, il tasso d’interesse è sempre del 5% (3,7% netto). Per esempio, con un investimento di 10.000 euro per 12 mesi di vincolo, il guadagno netto è di 350,96 euro. Queste le principali caratteristiche dell’offerta:

liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo;

somma minima di investimento di 1.000 euro;

importo massimo di investimento di 100.000 euro.

C’è notare che, se si decidesse di recuperare la somma depositata entro 32 giorni dalla scadenza del vincolo, i soldi saranno restituiti al risparmiatore insieme al tasso di rendimento maturato, che è calcolato in base al periodo di vincolo.

Conto deposito di Banca CF+

Il Conto deposito non svincolabile di Banca CF+ propone un rendimento del 4,8% lordo annuo (3,55% netto) per un vincolo di 12 mesi. Se si decidesse di investire una somma pari a 10.000 euro, il rendimento sarebbe di 336,12 euro netti. Altre caratteristiche dell’offerta sono:

attivazione e gestione interamente online;

capitalizzazione a 12 mesi ;

; zero spese di apertura, gestione ed estinzione;

di apertura, gestione ed estinzione; remunerazione della giacenza libera, con un tasso dello 0,20%.

Infine da c’è notare che Banca CF+ permette ai propri clienti di vincolare i propri risparmi con scadenze da 12 a 60 mesi e di scegliere tra una linea svincolabile e una non svincolabile.

Conto Yes di Solution Bank

Conto Yes di Solution Bank offre il 4,75% lordo annuo (3,52% netto) per un vincolo 12 mesi. Con un investimento di 10.000 euro, il guadagnano netto è di 332,41 euro. Questo conto deposito, che prevede un importo minimo di 5.000 euro per l’apertura, è:

completamente a zero spese;

100% digitale.

La liquidazione degli interessi è a 12 mesi. Conto Yes, inoltre, permette di sottoscrivere vincoli anche a 6 mesi (tasso lordo 4%), oppure di più lunga durata: 18, 24, 36, 48 o 60 mesi sempre con un rendimento del 4,75% lordo annuo.

Deposito a interessi anticipati di BPL Banca

Con un rendimento del 4,4% lordo annuo (3,26% netto) per un vincolo di 12 mesi, il conto deposito Fast a interessi anticipati di BPL Banca permette, con un investimento di 10.000 euro, di guadagnare 306,44 euro. La liquidazione degli interessi è a 12 mesi. Altre soluzioni per far crescere i propri risparmi sempre con un conto deposito non svincolabile di BPL Banca sono:

conto deposito Flash , vincolo di 6 mesi con tasso lordo del 4,25%;

, vincolo di 6 mesi con tasso lordo del 4,25%; conto deposito Smart, vincolo di 24 mesi con tasso lordo del 4,5%;

vincolo di 24 mesi con tasso lordo del 4,5%; conto deposito Best, vincolo di 36 mesi con tasso lordo del 4,5%.

Le alternative di conto deposito di BPL Banca sono tutte senza nessuna spesa di apertura, gestione ed estinzione. Per la sottoscrizione la procedura è completamente online.

