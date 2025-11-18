Il Black Friday è ormai alle porte ma già diversi operatori di telefonia mobile hanno reso disponibili le proprie promozioni per la settimana degli sconti che precede il Natale. Le offerte Black Friday mobile sono un’occasione imperdibile per avere tanti Giga inclusi a basso prezzo, spesso senza particolari vincoli o costi nascosti.

Cliccando sul tasto di seguito avete la possibilità di confrontare tra le loro le migliori proposte degli operatori per il Black Friday tramite il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro servizio è totalmente gratuito e vi consente di selezionare la soluzione più economica per le vostre esigenze e attivarla poi comodamente onlin in pochi clic.

Offerte Black Friday mobile: le più convenienti a meno di 5 euro al mese a novembre 2025

Offerte mobile per il Black Friday Costi Minuti, SMS e Gigabyte Spusu 1 3,98 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € 100 minuti e 100 SMS + 1 GB in 4G+ fino a 300 Mbps + 2 GB di riserva EVO 30 di CoopVoce 4,90 €/mese per sempre

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 1000 SMS + 30 GB in 4G fino a 150 Mbps Super Mobile Smart di Optima Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione 5G fino a 2 Gbps a 1,95 €/mese ma primo mese gratis Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile 4,99 €/mese

Attivazione a 10 € minuti e SMS illimitati + 50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps opzione 5G fino a 2 Gbps a 3 €/mese Spusu 10 4,98 €/mese

Attivazione a 9,90 € 1000 minuti e 200 SMS + 10 GB in 4G+ fino a 300 Mbps + 20 GB di riserva 4,99 Special 150GB di Kena Mobile

4,99 €/mese

Attivazione 5 € + 1 cent per una ricarica minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione 5G fino a 250 Mbps a 99 cent/mese

Con meno di 5 euro al mese si possono attivare offerte Black Friday mobile con inclusi minuti illimitati e fino a 150 GB. Molti operatori, poi, attivando le apposite opzione permettono di includere anche la navigazione in 5G alla massima velocità.

Chi deve cambiare operatore ma vuole mantenere il numero di telefono può fare richiesta al nuovo gestore di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che la eseguirà gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Sul comparatore di SOStariffe.it potete scegliere tra:

Spusu 1

100 minuti e 100 SMS in Italia, Ue e UK

1 GB in 4G+ fino a 300 Mbps sulla rete di WindTre

fino a 300 Mbps sulla rete di WindTre 2 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 1 GB per navigare in roaming in Ue e UK

Per l’offerta di Spusu il prezzo è di 3,98 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi l’operatore low cost vi permette di richiedere un’eSIM anche online e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non hanno scadono e diventano disponibili a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dall’offerta.

CoopVoce EVO 30

minuti illimitati e 1000 SMS

30 GB in 4G fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk

fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni sono disponibili tutti i Giga in roaming, poi 9 GB al mese

Per l’offerta di CoopVoce il prezzo è di 4,90 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID.

La promozione è disponibile, salvo proroghe, fino al 23/11/25.

I nuovi clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi nella propria offerta per il roaming in Ue per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione 9 GB per navigare in Europa. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue al costo di 16 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Con il servizio di Autoricarica con la spesa tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa vengono convertiti in automatico in ricariche telefoniche.

Super Mobile Smart di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in Ue

5 euro di ricarica per ogni amico che passa a Optima Mobile

Per l’offerta di Optima Mobile il prezzo è di 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis.

Attivando l’opzione 5G potete aumentare la velocità in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 1,95 euro al mese ma con primo mese gratis.

Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile

minuti e SMS illimitati

50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 300 Mbps sulla rete di Vodafone 8,81 GB per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di PosteMobile il prezzo è di 4,95 euro al mese, invece di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro, a cui aggiungere altri 10 euro di ricarica comprensiva del primo canone. L’operatore consente poi di richiedere un’eSIM anche online ed effettuare la verifica dell’identità tramite SPID. La promozione è disponibile solo online per i nuovi clienti entro il 7/12/25, salvo proroghe.

Attivando l’apposita opzione 5G potrete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 3 euro al mese.

Vi ricordiamo che i nuovi e già clienti di PosteMobile dal 2026 chiameranno e navigheranno su Internet sulla rete di TIM.

Spusu 10

1000 minuti e 200 SMS in Italia, Ue e Uk

10 GB in 4G+ fino a 300 Mbps sulla rete di WindTre

fino a 300 Mbps sulla rete di WindTre 20 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 6,28 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Per l’offerta di Spusu il prezzo è di 4,98 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Anche in questo caso si può cambiare offerta una volta al mese o richiedere un’eSIM online senza costi aggiuntivi.

4,99 Special 150GB di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di TIM

fino a 60 Mbps sulla rete di TIM 7 GB per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di Kena Mobile il prezzo è di 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 5 euro più 1 cent per una prima ricarica mentre SIM e attivazione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità è possibile autenticarvi tramite SPID.

L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attivando l’opzione 5G potete navigare in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload in tutte le principali città italiane al costo di 99 cent al mese. Le prestazioni offerte sono le stesse previste dalle promozioni “base” di TIM con incluso il 5G.

Altre offerte interessanti a basso prezzo (anche con 5G incluso) a novembre 2025

Offerte a meno di 6 €/mese Costi Minuti, SMS e Gigabyte ho. 5,95 di ho. Mobile 5,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese Very 5,99 di Very Mobile 5,99 €/mese per sempre

un mese in omaggio

Attivazione gratis minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps 5,99 Special 2 Mesi Gratis di Kena Mobile primi 2 mesi gratis , poi 5,99 €/mese

, poi Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica

In questo periodo sono disponibili altre offerte Black Friday mobile dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Con meno di 6 euro al mese potete avere inclusi minuti illimitati e fino a 150 GB in 5G alla massima velocità e attivazione gratis. Ecco alcune delle migliori che potete attivare comodamente dal comparatore di SOStariffe.it:

ho. 5,95 di ho. Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone ho. Il Turbo per navigare in 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per navigare in a 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di ho. Mobile il prezzo è di 5,95 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 4/12/25.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con l’operatore low cost oppure richiedere il recesso direttamente online senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri. Per i clienti di TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb Mobile o Very Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con ricarica automatica. SIM e spedizione sono gratis ma in alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.

Acquistando l’opzione ho. Il Turbo potrete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane e in 4G fino a 300 Mbps in upload al costo di 1,29 euro al mese. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ insieme a vantaggi come sconti e promozioni al costo di 1,99 euro al mese.

Very 5,99 di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo per l’offerta di Very Mobile è di 5,99 euro al mese fisso per sempre acquistandola, salvo proroghe, entro il 4/12/25. Avete incluso anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è gratis mentre SIM e spedizione sono gratis. Potete poi richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi ed effettuare la verifica dell’identità con SPID.

L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 250 Mbps sulla rete di TIM (+ 100 GB con autoricarica)

fino a 250 Mbps sulla rete di TIM (+ 100 GB con autoricarica) 8 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese ma i primi 2 mesi sono gratis. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione.

L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile.

