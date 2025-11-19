Vodafone lancia nuove offerte con SIM dati e tanti Giga: ecco le promo Giga Speed

Telefonia Mobile
di Matteo Testa

Le nuove offerte Vodafone della famiglia Giga Speed permettono di avere anche Giga illimitati in 5G alla massima velocità a partire da 9,95 euro al mese per chi cerca una SIM/eSIM solo dati

In 30 sec.
Le nuove offerte solo dati di Vodafone a novembre 2025
  1. Con Giga Speed avete inclusi fino a 300 GB in 5G fino a 2 Gbps a partire da 9,95 €/mese
  2. Con Giga Speed Pack avete inclusi anche Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps per 3 mesi a partire da 19,95
Vodafone lancia nuove offerte con SIM dati e tanti Giga: ecco le promo Giga Speed

Vodafone da pochissimi giorni ha reso disponibili alcune nuove tariffe di telefonia mobile chiamate Giga Speed, pensate per coloro che hanno bisogno di tanti Giga al giusto prezzo o cercano un’alternativa più economica alla rete fissa. Le nuove offerte Vodafone sono disponibili nella versione ricaricabile mensile ma anche con pagamento trimestrale.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte solo dati dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e trovare la soluzione più conveniente in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivare la promozione perfetta per voi direttamente online in pochi clic.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

Nuove offerte Vodafone solo dati anche con Giga illimitati in 5G a novembre 2025

Offerte solo dati di Vodafone Costi Gigabyte inclusi
Giga Speed Start
  • 9,95 €/mese
  • Attivazione a 10
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 17 GB in roaming in Ue, Svizzera e Uk
Giga Speed Pro
  • 11,95 €/mese
  • Attivazione a 10
  • 300 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 20 GB in roaming in Ue, Svizzera e Uk
Giga Speed Pack Start
  • 19,95 senza rinnovo automatico
  • Attivazione a 10
  • 300 GB in 5G in totale per 3 mesi fino a 2 Gbps
  • 33 GB in totale per 3 mesi in roaming in Ue, Svizzera e Uk
Giga Speed Pack Ultra
  • 49,95 senza rinnovo automatico
  • Attivazione a 10
  • Giga illimitati in 5G per 3 mesi fino a 2 Gbps
  • 82 GB in totale per 3 mesi in roaming in Ue, Svizzera e Uk

Le nuove offerte Vodafone solo dati permettono di avere anche Giga illimitati in 5G alla massima velocità a partire da 9,95 euro al mese. Le promozioni, come indicato nella sintesi contrattuale, sono attivabili solo su una SIM dati o eSIM e utilizzabili ufficialmente tramite un modem portatile, chiavetta Internet o tablet. Nel dettaglio:

Giga Speed Start

  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 17 GB per navigare in roaming in Ue, Svizzera e Uk

Il prezzo è di 9,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro o 22,50 euro per i già clienti, salvo sconti o promozioni. SIM e spedizione sono gratis.

Giga Speed Pro

  • 300 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 20 GB per navigare in roaming in Ue, Svizzera e Uk

Il prezzo è di 11,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro o 22,50 euro per i già clienti, salvo sconti o promozioni. SIM e spedizione sono gratis.

Giga Speed Pack Start

  • 300 GB in 5G in totale per 3 mesi fino a 2 Gbps
  • 33 GB in totale per 3 mesi per navigare in roaming in Ue, Svizzera e Uk

Il prezzo è di 19,95 euro, senza rinnovo automatico. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione.

Giga Speed Pack Ultra

  • Giga illimitati in 5G per 3 mesi fino a 2 Gbps
  • 82 GB in totale per 3 mesi per navigare in roaming in Ue, Svizzera e Uk

Il prezzo è di 49,95 euro, senza rinnovo automatico. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. Alla scadenza dei 3 mesi si può decidere se:

  • rinnovare Giga Speed Pack Ultra per 3 mesi
  • attivare Giga Speed Pack Ultra Mensile con 300 GB in 5G fino a 2 Gbps a 27,95 euro al mese
  • attivare Giga Speed Pack Ultra Extra con 300 GB in 5G in totale per un mese fino a 2 Gbps a 27,95 euro, senza rinnovo automatico

Potete navigare in 4G o in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, come conferma il bollino verde richiesto dall’AGCOM. Per poter navigare in 5G serve, oltre alla copertura, anche un dispositivo compatibile e una SIM da almeno 128K.

Per navigare in alcuni Paesi extra Ue è possibile attivare il servizio Internet Passport+ con incluso 1 GB al giorno al costo di 6 euro, che vi errà addebitato solo in caso di utilizzo.

Con Giga Speed Start, Giga Speed Pro e Giga Speed Start Pack, una volta esaurito il traffico dati incluso, la velocità di navigazione viene ridotta fino a 64 Kbps ma non sono previsti costi aggiuntivi legati al consumo. Potete verificare in qualsiasi momento il traffico residuo e gestire l’offerta tramite l’app Vodafone o dall’Area Clienti sul sito dell’operatore.

Per quanto riguarda invece Giga Speed Ultra Pack, l’utilizzo dei Giga illimitati è soggetto alla condizioni di uso corretto e lecito descritte nelle Condizioni Generali di Contratto di Vodafone, ovvero in “in presenza di volumi di traffico dati mensili inferiore a cinque volte il consumo medio di Clienti con offerte omogenee o analoghe“.

Alle offerte Giga Speed potete abbinare l’acquisto di un dispositivo a rate a listino o con pagamento in un’unica soluzione. Per le offerte Giga Speed Pack è previsto esclusivamente l’acquisto in un’unica soluzione. Potete scegliere tra:

  • router portatile ZTE MF920 a 32,99 euro in un’unica soluzione oppure 1 euro al mese per 24 rate più 5 euro una tantum di anticipo
  • modem Huawei B311 a 50 euro in un’unica soluzione oppure 2 euro al mese per 24 rate più 1,99 euro una tantum di anticipo
  • modem Huawei B530 (dal 4/12/25, salvo cambiamenti)

Con acquisto a rate è previsto un vincolo di permanenza di 24 mesi. In caso di recesso anticipato, il cliente dovrà corrispondere le eventuali rate residue con la stessa cadenza e metodo di pagamento inizialmente scelte oppure in un’unica soluzione.

Nuove offerte Vodafone tutto incluso di novembre 2025

Le offerte di Vodafone e Fastweb Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Vodafone Mobile Start
  • 9,95 €/mese
  • Attivazione a 10
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • Giga illimitati in 5G per i già clienti fisso
Vodafone Mobile Pro
  • 11,95 €/mese
  • Attivazione a 10
  • minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • Giga illimitati in 5G per i già clienti fisso
Vodafone Mobile Ultra
  • 19,95 €/mese
  • Attivazione a 10
  • minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps

Vodafone propone anche offerte di telefonia mobile tutto incluso. L’operatore vi consente anche di acquistare un’eSIM e di effettuare la verifica dell’identità tramite SPID.

Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro massimo di tre giorni lavorativi.

Potete scegliere tra le seguenti offerte:

Vodafone Mobile Start

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 5G
  • 17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra
  • Wi-Fi Calling per chiamare e riceverete telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi
  • corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Vodafone Mobile Start »

Vodafone Mobile Pro

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 250 GB in 5G
  • 20 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 25 GB extra

Il prezzo è di 11,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Vodafone Mobile Pro »

Vodafone Mobile Ultra

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • Giga illimitati in 5G utilizzabili in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 5 GB e 1000 minuti extra Ue
  • Assistenza Cane e Gatto con Quixa
  • Rete Sicura
  • Vodafone Club

Il prezzo è di 19,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Vodafone Mobile Ultra »

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione per la SIM/eSIM è di 10 euro e la spedizione è gratis.

Assistenza Cane e Gatto include un’assicurazione sanitaria per cani e gatti (età compresa tra 3 mesi e 10 anni di età non compiuti) insieme alla disponibilità di servizi come telemedicina h24 con un veterinario, consegna a domicilio dei medicinali e rimborso delle spese per la ricerca in caso di smarrimento.

Rete Sicura vi protegge dalle principali minacce online e include anche il servizio di Parental Control al prezzo di 3 euro al mese.

I vantaggi per i clienti mobile di Vodafone

Attivando le offerte Vodafone con Telepass sono inclusi anche 2 mesi di canone in regalo, 3 mesi di abbonamento a Telepass Sempre e 6 mesi di Assistenza stradale europea, fino a 100 euro sul pedaggio in Italia (massimo 10 euro al mese per 10 mesi).

Chi passa a Vodafone può avere anche Giga illimitati in 5G convincendo un amico ad attivare una delle offerte dell’operatore utilizzando in fase di acquisto online il proprio codice personale.

Avete accesso anche a uno sconto di 18 euro al mese sull’offerta Fastweb Energia Flat con inclusi fino a 4.000 kWh all’anno e canone bloccato 24 mesi.

Con Vodafone Smartphone Easy fino al 30/11/25, in occasione del Black Friday, potete acquistare in negozio uno smartphone a prezzo scontato con rateizzazione fino a 48 mesi e finanziamento a tasso zero. Ad esempio, sono disponibili Samsung Galaxy S25 a partire da soli 9 euro al mese per 48 rate o iPhone 17 Pro a partire da 14 euro al mese per 48 rate dando in permuta un vecchio dispositivo di Apple.

Non dimentichiamo poi che i clienti di Vodafone per la telefonia mobile hanno accesso alla fibra a prezzo scontato. Al costo di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, potete infatti attivare Casa Start con inclusi una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH (Fiber to the Home), chiamate illimitate e un modem con Wi-Fi ottimizzato. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Con l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Casa Start per clienti mobile »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Vodafone lancia nuove offerte con SIM dati e tanti Giga: ecco le promo Giga Speed
Telefonia Mobile
angle-right
Le migliori offerte mobile del Black Friday: tanti Giga a meno di 5 euro al mese
Telefonia Mobile
angle-right
PosteMobile su TIM: il passaggio è ufficiale
Postemobile
angle-right
Sky Mobile sarà un operatore Full MVNO: cosa cambierà per gli utenti
Telefonia Mobile
angle-right
Passa a Iliad a novembre 2025: ecco le nuove promo
Iliad
angle-right
Bollette troppo alte: l'UE sta cercando un modo per ridurle
Energia
angle-right
Pagamenti con carta: cosa cambierà dal 2026 per consumatori ed esercenti
Carte di Credito
angle-right
Bonus Bollette si cambia: addio al contributo straordinario dal 2026
Energia
angle-right
ContoTe: interessi al 3,2% per 5 anni e nessuna imposta di bollo per il conto deposito
Conti deposito
angle-right
Moto GP a Valencia: quando si corre e come vedere la gara in TV e streaming
NOW TV
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a novembre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a novembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di novembre 2025
di Davide Raia
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Cosa succede se non si ricarica KENA mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Come aumentare Giga con Iliad?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.