Vodafone da pochissimi giorni ha reso disponibili alcune nuove tariffe di telefonia mobile chiamate Giga Speed, pensate per coloro che hanno bisogno di tanti Giga al giusto prezzo o cercano un’alternativa più economica alla rete fissa. Le nuove offerte Vodafone sono disponibili nella versione ricaricabile mensile ma anche con pagamento trimestrale.

Nuove offerte Vodafone solo dati anche con Giga illimitati in 5G a novembre 2025

Offerte solo dati di Vodafone Costi Gigabyte inclusi Giga Speed Start 9,95 €/mese

Attivazione a 10 200 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 17 GB in roaming in Ue, Svizzera e Uk Giga Speed Pro 11,95 €/mese

Attivazione a 10 300 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 20 GB in roaming in Ue, Svizzera e Uk Giga Speed Pack Start 19,95 € senza rinnovo automatico

senza rinnovo automatico Attivazione a 10 300 GB in 5G in totale per 3 mesi fino a 2 Gbps

in totale per 3 mesi fino a 2 Gbps 33 GB in totale per 3 mesi in roaming in Ue, Svizzera e Uk Giga Speed Pack Ultra 49,95 € senza rinnovo automatico

senza rinnovo automatico Attivazione a 10 Giga illimitati in 5G per 3 mesi fino a 2 Gbps

per 3 mesi fino a 2 Gbps 82 GB in totale per 3 mesi in roaming in Ue, Svizzera e Uk

Le nuove offerte Vodafone solo dati permettono di avere anche Giga illimitati in 5G alla massima velocità a partire da 9,95 euro al mese. Le promozioni, come indicato nella sintesi contrattuale, sono attivabili solo su una SIM dati o eSIM e utilizzabili ufficialmente tramite un modem portatile, chiavetta Internet o tablet. Nel dettaglio:

Giga Speed Start

200 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 17 GB per navigare in roaming in Ue, Svizzera e Uk

Il prezzo è di 9,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro o 22,50 euro per i già clienti, salvo sconti o promozioni. SIM e spedizione sono gratis.

Giga Speed Pro

300 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 20 GB per navigare in roaming in Ue, Svizzera e Uk

Il prezzo è di 11,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro o 22,50 euro per i già clienti, salvo sconti o promozioni. SIM e spedizione sono gratis.

Giga Speed Pack Start

300 GB in 5G in totale per 3 mesi fino a 2 Gbps

in totale per 3 mesi fino a 2 Gbps 33 GB in totale per 3 mesi per navigare in roaming in Ue, Svizzera e Uk

Il prezzo è di 19,95 euro, senza rinnovo automatico. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione.

Giga Speed Pack Ultra

Giga illimitati in 5G per 3 mesi fino a 2 Gbps

per 3 mesi fino a 2 Gbps 82 GB in totale per 3 mesi per navigare in roaming in Ue, Svizzera e Uk

Il prezzo è di 49,95 euro, senza rinnovo automatico. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. Alla scadenza dei 3 mesi si può decidere se:

rinnovare Giga Speed Pack Ultra per 3 mesi

attivare Giga Speed Pack Ultra Mensile con 300 GB in 5G fino a 2 Gbps a 27,95 euro al mese

con fino a 2 Gbps a attivare Giga Speed Pack Ultra Extra con 300 GB in 5G in totale per un mese fino a 2 Gbps a 27,95 euro, senza rinnovo automatico

Potete navigare in 4G o in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, come conferma il bollino verde richiesto dall’AGCOM. Per poter navigare in 5G serve, oltre alla copertura, anche un dispositivo compatibile e una SIM da almeno 128K.

Per navigare in alcuni Paesi extra Ue è possibile attivare il servizio Internet Passport+ con incluso 1 GB al giorno al costo di 6 euro, che vi errà addebitato solo in caso di utilizzo.

Con Giga Speed Start, Giga Speed Pro e Giga Speed Start Pack, una volta esaurito il traffico dati incluso, la velocità di navigazione viene ridotta fino a 64 Kbps ma non sono previsti costi aggiuntivi legati al consumo. Potete verificare in qualsiasi momento il traffico residuo e gestire l’offerta tramite l’app Vodafone o dall’Area Clienti sul sito dell’operatore.

Per quanto riguarda invece Giga Speed Ultra Pack, l’utilizzo dei Giga illimitati è soggetto alla condizioni di uso corretto e lecito descritte nelle Condizioni Generali di Contratto di Vodafone, ovvero in “in presenza di volumi di traffico dati mensili inferiore a cinque volte il consumo medio di Clienti con offerte omogenee o analoghe“.

Alle offerte Giga Speed potete abbinare l’acquisto di un dispositivo a rate a listino o con pagamento in un’unica soluzione. Per le offerte Giga Speed Pack è previsto esclusivamente l’acquisto in un’unica soluzione. Potete scegliere tra:

router portatile ZTE MF920 a 32,99 euro in un’unica soluzione oppure 1 euro al mese per 24 rate più 5 euro una tantum di anticipo

a in un’unica soluzione oppure più una tantum di anticipo modem Huawei B311 a 50 euro in un’unica soluzione oppure 2 euro al mese per 24 rate più 1,99 euro una tantum di anticipo

a in un’unica soluzione oppure più una tantum di anticipo modem Huawei B530 (dal 4/12/25, salvo cambiamenti)

Con acquisto a rate è previsto un vincolo di permanenza di 24 mesi. In caso di recesso anticipato, il cliente dovrà corrispondere le eventuali rate residue con la stessa cadenza e metodo di pagamento inizialmente scelte oppure in un’unica soluzione.

Nuove offerte Vodafone tutto incluso di novembre 2025

Le offerte di Vodafone e Fastweb Costi Minuti, SMS e Gigabyte Vodafone Mobile Start 9,95 €/mese

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps Giga illimitati in 5G per i già clienti fisso Vodafone Mobile Pro 11,95 €/mese

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps Giga illimitati in 5G per i già clienti fisso Vodafone Mobile Ultra 19,95 €/mese

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps

Vodafone propone anche offerte di telefonia mobile tutto incluso. L’operatore vi consente anche di acquistare un’eSIM e di effettuare la verifica dell’identità tramite SPID.

Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro massimo di tre giorni lavorativi.

Potete scegliere tra le seguenti offerte:

Vodafone Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G

17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra

Wi-Fi Calling per chiamare e riceverete telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

Vodafone Mobile Pro

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 5G

20 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 25 GB extra

Il prezzo è di 11,95 euro al mese senza vincoli.

Vodafone Mobile Ultra

minuti illimitati e 200 SMS

Giga illimitati in 5G utilizzabili in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 5 GB e 1000 minuti extra Ue

utilizzabili in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 5 GB e 1000 minuti extra Ue Assistenza Cane e Gatto con Quixa

Rete Sicura

Vodafone Club

Il prezzo è di 19,95 euro al mese senza vincoli.

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione per la SIM/eSIM è di 10 euro e la spedizione è gratis.

Assistenza Cane e Gatto include un’assicurazione sanitaria per cani e gatti (età compresa tra 3 mesi e 10 anni di età non compiuti) insieme alla disponibilità di servizi come telemedicina h24 con un veterinario, consegna a domicilio dei medicinali e rimborso delle spese per la ricerca in caso di smarrimento.

Rete Sicura vi protegge dalle principali minacce online e include anche il servizio di Parental Control al prezzo di 3 euro al mese.

I vantaggi per i clienti mobile di Vodafone

Attivando le offerte Vodafone con Telepass sono inclusi anche 2 mesi di canone in regalo, 3 mesi di abbonamento a Telepass Sempre e 6 mesi di Assistenza stradale europea, fino a 100 euro sul pedaggio in Italia (massimo 10 euro al mese per 10 mesi).

Chi passa a Vodafone può avere anche Giga illimitati in 5G convincendo un amico ad attivare una delle offerte dell’operatore utilizzando in fase di acquisto online il proprio codice personale.

Avete accesso anche a uno sconto di 18 euro al mese sull’offerta Fastweb Energia Flat con inclusi fino a 4.000 kWh all’anno e canone bloccato 24 mesi.

Con Vodafone Smartphone Easy fino al 30/11/25, in occasione del Black Friday, potete acquistare in negozio uno smartphone a prezzo scontato con rateizzazione fino a 48 mesi e finanziamento a tasso zero. Ad esempio, sono disponibili Samsung Galaxy S25 a partire da soli 9 euro al mese per 48 rate o iPhone 17 Pro a partire da 14 euro al mese per 48 rate dando in permuta un vecchio dispositivo di Apple.

Non dimentichiamo poi che i clienti di Vodafone per la telefonia mobile hanno accesso alla fibra a prezzo scontato. Al costo di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, potete infatti attivare Casa Start con inclusi una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH (Fiber to the Home), chiamate illimitate e un modem con Wi-Fi ottimizzato. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Con l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

