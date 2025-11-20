Il Black Friday è l'occasione giusta per risparmiare sulle bollette puntando su nuove offerte luce e gas a prezzo fisso , in grado di garantire una spesa contenuta anche nel lungo periodo. Andiamo a scoprire quali sono le offerte più vantaggiose disponibili in questo momento.

Luce e gas: con le offerte del Black Friday è il momento giusto per bloccare il prezzo

Il periodo del Black Friday è iniziato e anche quest’anno non mancano le offerte luce e gas da tenere d’occhio per ridurre il costo dell’energia e, quindi, ottenere bollette più leggere. In questo momento, in particolare, sono le offerte a prezzo fisso a rappresentare la soluzione giusta, grazie alla possibilità di abbinare un costo ridotto dell’energia a una protezione dai rincari nel lungo periodo.

Per scegliere offerte vantaggiose è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Basta indicare una stima del proprio consumo annuo oppure caricare una copia digitale della bolletta per ottenere preventivi “su misura” e scegliere la promozione migliore da sfruttare oggi. Per assistenza nella scelta (gratuita e senza alcun impegno) è possibile chiamare al numero 02 5005 111.

Per accedere subito alla comparazione basta premere sul box qui di sotto. Ricordiamo che per attivare una nuova tariffa (operazione sempre gratuita e che avviene senza interruzione dell’energia) è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario e quelli della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas, riportati in bolletta).

Scegli qui le offerte luce e gas »

Le migliori offerte luce e gas del Black Friday

Analizzando le opzioni disponibili su SOStariffe.it è possibile individuare le offerte luce e gas più vantaggiose da attivare in questo momento. Qui di seguito vi proponiamo i risultati di una simulazione effettuata in data 19 novembre per un “cliente tipo” (consumo annuo di 2.000 kWh per la luce e 1.000 Smc per il gas).

LE OFFERTE SELEZIONATE TIPOLOGIA DI TARIFFA CONDIZIONI DI FORNITURA Energia Punto Fisso di Engie Prezzo fisso per 24 mesi 0,1015 €/kWh per la luce

per la luce 0,387 €/Smc per il gas

per il gas quota fissa di 6 euro al mese per fornitura Pulsee Luce e Gas Fix Prezzo fisso per 24 mesi 0,096 €/kWh per la luce

per la luce 0,301 €/Smc per il gas

per il gas quota fissa di 12 euro al mese per fornitura

sconto di 72 euro per fornitura sul primo anno con il codice SOS72 Next Energy Smart di Sorgenia Prezzo fisso per 12 mesi 0,1 €/kWh per la luce

per la luce 0,33 €/Smc per il gas

per il gas quota fissa di 9 euro al mese per la luce e di 13 euro al mese per il gas

sconto di 50 euro per fornitura sul primo anno

Energia Punto Fisso di Engie

Con Engie è possibile accedere a una promo da cogliere al volo, con prezzo fisso per 24 mesi per luce e gas. Scegliendo Energia Punto Fisso, infatti, è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica: costo dell’energia pari a 0,1015 €/kWh con costo di commercializzazione di 6 euro al mese

con costo di commercializzazione di 6 euro al mese Gas naturale: costo dell’energia pari a 0,387 €/Smc con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

Le offerte sono disponibili tramite il box qui di sotto:

Attiva qui l’offerta di Engie »

Pulsee Luce e Gas Fix

Una delle offerte più interessanti del momento è Pulsee Luce e Gas Fix. Si tratta di una tariffa a prezzo fisso per 24 mesi che propone:

Energia elettrica: costo dell’energia pari a 0,096 €/kWh con costo di commercializzazione di 12 euro al mese

con costo di commercializzazione di 12 euro al mese Gas naturale: costo dell’energia pari a 0,301 €/Smc con un costo di commercializzazione di 12 euro al mese oltre a una quota variabile di 0,042 €/Smc

Con il codice SOS72 è possibile ottenere uno sconto di 72 euro a fornitura, per il primo anno. Per attivare la promozione di Pulsee basta premere sul box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Pulsee »

Next Energy Smart di Sorgenia

Con Sorgenia è possibile puntare sulla promo Next Energy Smart. Si tratta di una promo a prezzo fisso per 12 mesi che prevede le seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica: costo dell’energia pari a 0,1 €/kWh con costo di commercializzazione di 9 euro al mese

con costo di commercializzazione di 9 euro al mese Gas naturale: costo dell’energia pari a 0,33€/Smc con un costo di commercializzazione di 13 euro al mese

Scegliendo questa promo è possibile ottenere 50 euro di sconto per fornitura, per il primo anno di contratto. La promozione è disponibile tramite il box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Sorgenia »

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’

