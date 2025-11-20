Il periodo del Black Friday è iniziato e anche quest’anno non mancano le offerte luce e gas da tenere d’occhio per ridurre il costo dell’energia e, quindi, ottenere bollette più leggere. In questo momento, in particolare, sono le offerte a prezzo fisso a rappresentare la soluzione giusta, grazie alla possibilità di abbinare un costo ridotto dell’energia a una protezione dai rincari nel lungo periodo.
Per scegliere offerte vantaggiose è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Basta indicare una stima del proprio consumo annuo oppure caricare una copia digitale della bolletta per ottenere preventivi “su misura” e scegliere la promozione migliore da sfruttare oggi. Per assistenza nella scelta (gratuita e senza alcun impegno) è possibile chiamare al numero 02 5005 111.
Per accedere subito alla comparazione basta premere sul box qui di sotto. Ricordiamo che per attivare una nuova tariffa (operazione sempre gratuita e che avviene senza interruzione dell’energia) è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario e quelli della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas, riportati in bolletta).
Scegli qui le offerte luce e gas »
Le migliori offerte luce e gas del Black Friday
Analizzando le opzioni disponibili su SOStariffe.it è possibile individuare le offerte luce e gas più vantaggiose da attivare in questo momento. Qui di seguito vi proponiamo i risultati di una simulazione effettuata in data 19 novembre per un “cliente tipo” (consumo annuo di 2.000 kWh per la luce e 1.000 Smc per il gas).
|
LE OFFERTE SELEZIONATE
|
TIPOLOGIA DI TARIFFA
|
CONDIZIONI DI FORNITURA
|
Energia Punto Fisso di Engie
|
Prezzo fisso per 24 mesi
|
- 0,1015 €/kWh per la luce
- 0,387 €/Smc per il gas
- quota fissa di 6 euro al mese per fornitura
|
Pulsee Luce e Gas Fix
|
Prezzo fisso per 24 mesi
|
- 0,096 €/kWh per la luce
- 0,301 €/Smc per il gas
- quota fissa di 12 euro al mese per fornitura
- sconto di 72 euro per fornitura sul primo anno con il codice SOS72
|
Next Energy Smart di Sorgenia
|
Prezzo fisso per 12 mesi
|
- 0,1 €/kWh per la luce
- 0,33 €/Smc per il gas
- quota fissa di 9 euro al mese per la luce e di 13 euro al mese per il gas
- sconto di 50 euro per fornitura sul primo anno
Energia Punto Fisso di Engie
Con Engie è possibile accedere a una promo da cogliere al volo, con prezzo fisso per 24 mesi per luce e gas. Scegliendo Energia Punto Fisso, infatti, è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:
- Energia elettrica: costo dell’energia pari a 0,1015 €/kWh con costo di commercializzazione di 6 euro al mese
- Gas naturale: costo dell’energia pari a 0,387 €/Smc con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese
Le offerte sono disponibili tramite il box qui di sotto:
Attiva qui l’offerta di Engie »
Pulsee Luce e Gas Fix
Una delle offerte più interessanti del momento è Pulsee Luce e Gas Fix. Si tratta di una tariffa a prezzo fisso per 24 mesi che propone:
- Energia elettrica: costo dell’energia pari a 0,096 €/kWh con costo di commercializzazione di 12 euro al mese
- Gas naturale: costo dell’energia pari a 0,301 €/Smc con un costo di commercializzazione di 12 euro al mese oltre a una quota variabile di 0,042 €/Smc
Con il codice SOS72 è possibile ottenere uno sconto di 72 euro a fornitura, per il primo anno. Per attivare la promozione di Pulsee basta premere sul box qui di sotto.
Attiva qui l’offerta di Pulsee »
Next Energy Smart di Sorgenia
Con Sorgenia è possibile puntare sulla promo Next Energy Smart. Si tratta di una promo a prezzo fisso per 12 mesi che prevede le seguenti condizioni di fornitura:
- Energia elettrica: costo dell’energia pari a 0,1 €/kWh con costo di commercializzazione di 9 euro al mese
- Gas naturale: costo dell’energia pari a 0,33€/Smc con un costo di commercializzazione di 13 euro al mese
Scegliendo questa promo è possibile ottenere 50 euro di sconto per fornitura, per il primo anno di contratto. La promozione è disponibile tramite il box qui di sotto.
Attiva qui l’offerta di Sorgenia »