Luce e gas: con le offerte del Black Friday è il momento giusto per bloccare il prezzo

Energia
di Davide Raia

Il Black Friday è l'occasione giusta per risparmiare sulle bollette puntando su nuove offerte luce e gas a prezzo fisso, in grado di garantire una spesa contenuta anche nel lungo periodo. Andiamo a scoprire quali sono le offerte più vantaggiose disponibili in questo momento.

In 30 sec.
  • Il periodo di Black Friday è l'occasione giusta per attivare offerte luce e gas a prezzo fisso
  • Le opportunità non mancano: le migliori proposte arrivano da Engie, Pulsee e Sorgenia
  • Tramite SOStariffe.it è possibile scegliere le migliori offerte luce e gas
Il periodo del Black Friday è iniziato e anche quest’anno non mancano le offerte luce e gas da tenere d’occhio per ridurre il costo dell’energia e, quindi, ottenere bollette più leggere. In questo momento, in particolare, sono le offerte a prezzo fisso a rappresentare la soluzione giusta, grazie alla possibilità di abbinare un costo ridotto dell’energia a una protezione dai rincari nel lungo periodo.

Per scegliere offerte vantaggiose è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Basta indicare una stima del proprio consumo annuo oppure caricare una copia digitale della bolletta per ottenere preventivi “su misura” e scegliere la promozione migliore da sfruttare oggi. Per assistenza nella scelta (gratuita e senza alcun impegno) è possibile chiamare al numero 02 5005 111.

Per accedere subito alla comparazione basta premere sul box qui di sotto. Ricordiamo che per attivare una nuova tariffa (operazione sempre gratuita e che avviene senza interruzione dell’energia) è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario e quelli della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas, riportati in bolletta).

Scegli qui le offerte luce e gas »

 Le migliori offerte luce e gas del Black Friday

Analizzando le opzioni disponibili su SOStariffe.it è possibile individuare le offerte luce e gas più vantaggiose da attivare in questo momento. Qui di seguito vi proponiamo i risultati di una simulazione effettuata in data 19 novembre per un “cliente tipo” (consumo annuo di 2.000 kWh per la luce e 1.000 Smc per il gas).

LE OFFERTE SELEZIONATE TIPOLOGIA DI TARIFFA CONDIZIONI DI FORNITURA
Energia Punto Fisso di Engie Prezzo fisso per 24 mesi
  • 0,1015 €/kWh per la luce
  • 0,387 €/Smc per il gas
  • quota fissa di 6 euro al mese per fornitura
Pulsee Luce e Gas Fix Prezzo fisso per 24 mesi
  • 0,096 €/kWh per la luce
  • 0,301 €/Smc per il gas
  • quota fissa di 12 euro al mese per fornitura
  • sconto di 72 euro per fornitura sul primo anno con il codice SOS72
Next Energy Smart di Sorgenia Prezzo fisso per 12 mesi
  • 0,1 €/kWh per la luce
  • 0,33 €/Smc per il gas
  • quota fissa di 9 euro al mese per la luce e di 13 euro al mese per il gas
  • sconto di 50 euro per fornitura sul primo anno

Energia Punto Fisso di Engie

Con Engie è possibile accedere a una promo da cogliere al volo, con prezzo fisso per 24 mesi per luce e gas. Scegliendo Energia Punto Fisso, infatti, è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: costo dell’energia pari a 0,1015 €/kWh con costo di commercializzazione di 6 euro al mese
  • Gas naturale: costo dell’energia pari a 0,387 €/Smc con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

Le offerte sono disponibili tramite il box qui di sotto:

Attiva qui l’offerta di Engie »

Pulsee Luce e Gas Fix

Una delle offerte più interessanti del momento è Pulsee Luce e Gas Fix. Si tratta di una tariffa a prezzo fisso per 24 mesi che propone:

  • Energia elettrica: costo dell’energia pari a 0,096 €/kWh con costo di commercializzazione di 12 euro al mese
  • Gas naturale: costo dell’energia pari a 0,301 €/Smc con un costo di commercializzazione di 12 euro al mese oltre a una quota variabile di 0,042 €/Smc

Con il codice SOS72 è possibile ottenere uno sconto di 72 euro a fornitura, per il primo anno. Per attivare la promozione di Pulsee basta premere sul box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Pulsee »

Next Energy Smart di Sorgenia

Con Sorgenia è possibile puntare sulla promo Next Energy Smart. Si tratta di una promo a prezzo fisso per 12 mesi che prevede le seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: costo dell’energia pari a 0,1 €/kWh con costo di commercializzazione di 9 euro al mese
  • Gas naturale: costo dell’energia pari a 0,33€/Smc con un costo di commercializzazione di 13 euro al mese

Scegliendo questa promo è possibile ottenere 50 euro di sconto per fornitura, per il primo anno di contratto. La promozione è disponibile tramite il box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Sorgenia »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
