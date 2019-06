Le migliori offerte luce e gas per chi passa al mercato libero a luglio 2019

Con l’arrivo del mese di luglio ed il recente aumento delle tariffe luce per il mercato tutelato (+1.9% rispetto al trimestre precedente), passare al mercato libero dell’energia conviene sempre di più. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte luce e gas attualmente disponibili per chi vuole passare al mercato libero nel corso del mese di luglio 2019.

Scegliere il mercato libero dell’energia conviene. Anche a luglio 2019, infatti, attivare una delle migliori offerte luce ed una delle migliori offerte gas permette di dare un taglio deciso alle bollette energetiche risparmiando centinaia di Euro all’anno sulle forniture di energia elettrica e gas naturale.

Per poter sottoscrivere una delle tariffe del mercato libero e risparmiare è sufficiente affidarsi all’attivazione online, che non comporta costi aggiuntivi per il cliente. Da notare, inoltre, che il passaggio al mercato libero non comporta l’interruzione della fornitura (elettricità e gas continueranno ad essere disponibili per tutta la fase di passaggio) e non prevede il cambio del contatore.

Per quantificare, in modo preciso, le opportunità di risparmio garantite dalle offerte luce e gas del mercato libero individuiamo un profilo di “cliente tipo” ipotizzando un valore realistico di consumo annuo. Ecco i dettagli:

Energia elettrica: potenza impegnata di 3 KW, uso domestico e un consumo annuo di 3300 kWh (famiglia di tre persone che utilizza elettrodomestici come il forno elettrico, il frigorifero, la lavastoviglie, la lavatrice ed il condizionatore);

Gas naturale: consumo annuo di 1410 m³ (utilizzo tipo di una famiglia di tre persone che sfrutta il gas per cucinare, per l'acqua calda e per il riscaldamento);

Una volta fissato il profilo di “cliente tipo”, vediamo quali sono le migliori offerte luce e gas di luglio 2019 e come fare per attivarle in modo da poter risparmiare sulle bollette da subito.

Offerte luce luglio 2019

Per quanto riguarda l’energia elettrica, una delle tariffe più convenienti di questo mese è rappresentata da Luce Web, un’offerta davvero molto vantaggiosa proposta da Illumia. La tariffa in questione è di tipo monorario e, quindi, il prezzo dell’energia elettrica è completamente indipendente dall’orario e dal giorno di utilizzo.

Scegliendo Luce Web, quindi, si potrà sfruttare un prezzo dell’energia elettrica pari a 0.03900 €/kWh. Da notare, inoltre, che il prezzo in questione è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Solo al termine del periodo promozionale, Illumia proporrà al cliente un nuovo prezzo per l’elettricità, che sarà basato sulle nuove condizioni del mercato, ed il cliente avrà facoltà di accettare il nuovo prezzo o di passare ad un altro operatore senza costi di alcun tipo.

Con le condizioni di “cliente tipo” indicate in precedenza, la tariffa Luce Web di Illumia comporta una spesa annuale di circa 645 Euro per l’elettricità garantendo così un risparmio annuo di oltre 65 Euro rispetto ad un’analoga tariffa del mercato tutelato. Da notare, inoltre, che la tariffa in questione non prevede alcun deposito cauzionale e permette al cliente di pagare le fatture con pagamento automatico tramite RID bancario.

Attiva Luce Web di Illumia

Un’altra ottima offerta luce del mese di luglio è SCELTASICURA di Eni Gas e Luce. Questa tariffa, a differenza di quella di Illumia vista in precedenza, non presenta un costo fisso dell’energia elettrica ma garantisce uno sconto fisso del 20% rispetto al prezzo praticato nel mercato tutelato. Ricordiamo che il prezzo dell’energia per i clienti in regime di Maggior Tutela viene aggiornato ogni tre mesi dall’ARERA.

Eni Gas e Luce, quindi, sulla base dei prezzi comunicati da ARERA proporrà un prezzo scontato del 20% al suo cliente che, quindi, potrà sfruttare un notevole risparmio in bolletta rispetto ad un utente ancora in regime di Maggior Tutela. Da notare, inoltre, che al termine del mercato tutelato, che cesserà di esistere nel mese di luglio del prossimo anno, il cliente che sceglie SCELTASICURA oggi potrà contare su altri 6 mesi di prezzo bloccato.

Attivando SCELTASICURA, quindi, la spesa annuale per le bollette della luce sarà di circa 648 Euro. In questo caso, quindi, il risparmio annuale garantito dalla tariffa sarà di circa 63 Euro. A rendere ancora più conveniente l’offerta c’è la possibilità di sfruttare la promozione Prova Sky che permette di provare gratuitamente un abbonamento a Sky per ben 6 settimane.

SCELTASICURA di Eni Gas e Luce è disponibile sia in versione monoraria che in versione bioraria. A seconda di come vengono realizzati i consumi di energia elettrica, una versione della tariffa potrebbe risultare più conveniente di un’altra.

Attiva SCELTASICURA monoraria

Attiva SCELTASICURA bioraria

Tra le offerte luce più convenienti del mese di luglio troviamo anche Next Energy Luce di Sorgenia. La tariffa in questione è di tipo monorario e si caratterizza per un prezzo dell’energia elettrica pari a 0.05221 €/kWh. Il prezzo dell’energia anche in questo caso è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione.

Solo al termine del periodo promozionale, Sorgenia proporrà un nuovo prezzo al cliente che sarà libero di accettarlo o di passare ad un altro fornitore. Scegliendo Sorgenia, la spesa annuale per l’energia elettrica sarà di 655 Euro all’incirca con un risparmio annuale pari a circa 57 Euro rispetto ad una tariffa analoga del mercato tutelato.

A rendere ancora più vantaggiosa l’offerta di Sorgenia sono i bonus riservati ai nuovi clienti. Attivando Next Energy Luce, infatti, si riceveranno 1800 punti per il programma Italo Più. Con i punti è possibile ottenere biglietti gratis per viaggiare con Italo Treno. I punti offerti da Sorgenia permettono di riscattare gratuitamente un biglietto per una tratta breve come, ad esempio Napoli – Roma, risparmiando così diverse decine di Euro.

Da notare, inoltre, che attivando anche una fornitura di gas naturale con Sorgenia si riceverà un bonus aggiuntivo. Attualmente, il bonus disponibile è un buono Amazon da 30 Euro ma nel corso del mese di luglio potrebbe cambiare con diversi premi aggiuntivi. A completare i vantaggi offerti da Sorgenia c’è la possibilità di sfruttare la promozione Porta un amico che permette di ottenere un buono sconto in bolletta di 30 Euro per ogni amico invitato che passa a Sorgenia. Anche l’amico invitato riceverà lo sconto sulla prima bolletta. Sorgenia permette ai suoi clienti di accumulare punti con il programma fedeltà Payback.

Attiva Next Energy Luce di Sorgenia

Tra le migliori tariffe del mese segnaliamo anche Energia 3.0 Light di Engie. Questa tariffa presenta un prezzo dell’energia elettrica pari a 0.04490 €/kWh. Il prezzo in questione è fisso e bloccato per 24 mesi, garantendo al cliente una protezione aggiuntiva contro i futuri rincari grazie alla possibilità di poter contare sul prezzo fisso per un periodo di tempo doppio rispetto a quanto avviene nella maggior parte dei casi.Con quest’offerta di Engie la spesa annuale per la bolletta della luce sarà di 657 Euro ed il risparmio annuale sarà di circa 53 Euro.

Attiva Energia 3.0 Light di Engie

Offerte gas luglio 2019

Per quanto riguarda le migliori offerte gas del mese di luglio 2019, segnaliamo l’offerta Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. L’offerta in questione mette a disposizione del cliente un prezzo della materia prima gas pari a 0,1699 €/smc. Tale prezzo è fisso e bloccato per 12 mesi. Scegliendo questa tariffa, la spesa annuale per il gas, con le condizioni di cliente “tipo” fissate in precedenza, sarà di 951 Euro.

Per chi sceglie l’offerta gas di wekiwi ci sarà, quindi, la possibilità di risparmiare circa 150 Euro all’anno rispetto ad un’analoga tariffa del mercato tutelato. Da notare, inoltre, che per chi attiva anche una fornitura luce con wekiwi c’è la possibilità di ottenere anche un buono spesa da 30 Euro in regalo oltre che un’assicurazione salute.

Attiva Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Tra le migliori offerte gas del mese troviamo anche Prezzo Netto Special Web Casa Gas di HeraComm. Questa tariffa si caratterizza per un prezzo della materia prima gas pari a 0,1913 €/smc. Per i nuovi clienti c’è anche uno sconto di benvenuto pari a 30 Euro che verrà riconosciuto sulla prima bolletta. Con le condizioni di “cliente tipo” riportate in precedenza, l’offerta gas di HeraComm comporta una spesa annuale di gas pari a circa 973 Euro ed un risparmio annuale pari a 133 Euro circa.

Attiva Prezzo Netto Special Web Casa Gas di HeraComm

Un’altra ottima opzione da tenere in forte considerazione per poter risparmiare sulla bolletta del gas è rappresentata da Next Energy Gas di Sorgenia. L’offerta in questione prevede un prezzo per la materia prima gas pari a 0,2200 €/smc. Tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Solo al termine del periodo promozionale, Sorgenia proporrà un nuovo prezzo al suo cliente che sarà libero di accettare o meno le nuove condizioni.

Con quest’offerta, il “cliente tipo” pagherà ogni anno circa 1001 Euro di gas naturale con un risparmio annuale di 104 Euro rispetto ad un’analoga tariffa nel mercato tutelato. Come visto in precedenza per l’offerta luce di Sorgenia, chi sceglie il fornitore otterrà come bonus di benvenuto 1.800 punti per il programma Italo Più (attivando sia luce che gas con Sorgenia il premio di benvenuto sarà uno solo ed i punti non si sommano).

Come sottolineato in precedenza, scegliendo Sorgenia sia per la luce che per il gas naturale si riceverà un regalo aggiuntivo che, attualmente, è un buono Amazon da 30 Euro. A completare i vantaggi garantiti dall’offerta c’è la possibilità di sfruttare la promozione Porta un Amico e di aderire al programma fedeltà Payback.