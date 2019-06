Scegliendo le migliori offerte luce e gas del mercato libero dell’energia è possibile dare un deciso taglio alle bollette energetiche andando a risparmiare più di 200 Euro all’anno rispetto ai prezzi del mercato tutelato. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte luce e gas di giugno 2019 e come fare ad attivarle per iniziare a risparmiare da subito.

Per risparmiare sulle bollette di luce e gas, senza andare a tagliare i consumi energetici, la soluzione migliore è rappresentata dall’attivazione delle migliori offerte del mercato libero. Nel corso del mese di giugno 2019, sono disponibili un gran numero di ottime soluzioni in grado di garantire un risparmio considerevole alle famiglie italiane.

Per quantificare al meglio l’effettivo risparmio disponibile ed illustrare, di conseguenza, le migliori offerte del mese andiamo ad ipotizzare un profilo di “cliente tipo”:

consumo annuale di energia elettrica pari a 3300 kWh (potenza impegnata di 3 kW, uso Domestico, Residenti e distribuzione dei consumi per fasce pari al 40% in F1 e al 60% in F2/F3);

consumo annuale di gas naturale pari a 1410 m³;

Il profilo di “cliente tipo” si riferisce ad una famiglia di tre persone residente in un appartamento da 100 m2 a Milano che utilizza regolarmente diversi elettrodomestici (frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, forno elettrico e condizionatore) ed utilizza il gas per cottura, acqua calda e riscaldamento.

Per creare il proprio profilo cliente (impostando una stima del consumo annuo di luce e gas della propria famiglia) è possibile utilizzare il comparatore di SosTariffe.it per offerte luce e offerte gas che, in base ai dati inseriti dall’utente, proporrà le migliori soluzioni tariffarie da attivare per risparmiare.

Ricordiamo che tutte le offerte del mercato libero dell’energia sono attivabili direttamente online. Il cliente può richiedere l’attivazione delle tariffe che riterrà più convenienti, in relazione alle proprie esigenze, direttamente dal comparatore di SosTariffe.it, senza alcun costo aggiuntivo.

Le offerte del mercato libero sono disponibili con attivazione gratuita. Tutto il processo di attivazione della nuova fornitura viene gestito, integralmente, dal venditore e dal distributore dell’energia. Il cliente deve solo richiedere l’attivazione e attendere il completamento del processo. Non è prevista l’interruzione della fornitura o il cambio del contatore.

Per completare la sottoscrizione di una delle offerte del mercato libero è necessario assicurarsi di avere a disposizione tutte le informazioni personali ed un documento di identità dell’intestatario della fornitura e l’indirizzo dove verrà attivata la fornitura stessa.

Da notare, inoltre, che è necessario avere a disposizione una bolletta precedente per recuperare velocemente il codice POD ed il codice PDR che permettono di identificare, rispettivamente, una fornitura elettrica ed una fornitura di gas naturale. Molte tariffe sono disponibili esclusivamente con pagamento automatico su conto corrente e, quindi, sarà necessario avere a disposizione un IBAN per completarne l’attivazione.

Ecco, invece, le migliori offerte del mese di giugno:

Migliori offerte luce di giugno 2019

Tra le migliori offerte di giugno 2019 troviamo la tariffa Luce Web di Illumia. Si tratta di una tariffa monoraria (il prezzo dell’energia elettrica è fisso e indipendente dall’orario di utilizzo della stessa) che garantisce un risparmio annuale considerevole rispetto al mercato tutelato.

Con il profilo di cliente “tipo” ipotizzato, infatti, Luce Web di Illumia permette di risparmiare 86 Euro all’anno sulla bolletta della luce con una spesa complessiva di circa 625 Euro all’anno. Questa tariffa presenta un prezzo della componente energia pari a 0.03900 €/kWh. Tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Solo dopo un anno dall’attivazione, quindi, Illumia proporrà un nuovo prezzo al cliente che sarà libero di scegliere se restare con l’operatore o se cambiare offerta, passando ad un altro fornitore senza costi aggiuntivi.

Attiva Luce Web di Illumia

Tra le offerte luce del mese di giugno segnaliamo anche SCELTASICURA di Eni Gas e Luce. A differenza della tariffa precedenza, questa soluzione presenta un prezzo dell’energia legato al prezzo praticato nel mercato tutelato. Con SCELTASICURA, infatti, l’utente può contare su di uno sconto del 20% sul prezzo del mercato tutelato aggiornato da ARERA ogni tre mesi.

Rispetto ad un’analoga tariffa del mercato libero, con le condizioni di cliente tipo fissate, questa tariffa garantisce un risparmio annuale di circa 69 Euro. A completare i vantaggi connessi all’attivazione di quest’offerta troviamo la possibilità di ottenere 2 mesi di abbonamento gratuito a Fit Prime e 6 settimane di prova gratuita con Sky.

Attiva SCELTASICURA di Eni Gas e Luce

Da notare che SCELTASICURA è disponibile anche in versione Bioraria per i clienti che concentrano i propri consumi nelle ore serali e nei week end. Ecco il link per l’attivazione:

Attiva SCELTASICURA Bioraria di Eni Gas e Luce

Un’altra ottima tariffa luce di giugno 2019 è Next Energy Luce di Sorgenia. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una tariffa monoraria. Il prezzo della componente energia della bolletta è pari a 0.05221 €/kWh. Rispetto ad una tariffa analoga del mercato tutelato, questa tariffa garantisce un risparmio annuale di circa 57 Euro. Da notare che il prezzo dell’energia è fisso e bloccato per 12 mesi.

A completare i vantaggi per il cliente che sceglie Sorgenia troviamo la possibilità di ottenere 1800 punti per il programma Italo+, il programmata fedeltà di Italo Treno. Con questi punti è già possibile acquistare un biglietto gratuito per un viaggio su di una tratta breve (come Napoli-Roma).

Per chi sceglie Sorgnia anche per il gas naturale, inoltre, l’operatore offre un bonus aggiuntivo. Attualmente, il bonus incluso per chi sceglie Sorgenia per luce e gas è un buono Amazon di 50 Euro. Da notare, infine, che con Sorgenia è possibile ottenere un buono sconto di 30 Euro in bolletta per ogni amico invitato che passa a Sorgenia. Con la promozione porta un amico è possibile azzerare completamente la bolletta.Attiva Next Energy di Sorgenia

Per proteggersi contro i rincari tariffari futuri è possibile scegliere una tariffa luce con prezzo bloccato per due anni invece che per un solo anno. La migliore soluzione di questo tipo è Energia 3.0 Light di Engie. Questa tariffa presenta un costo dell’energia pari a 0.04490 €/kWh e garantire un risparmio di circa 53 Euro all’anno, con le condizioni di cliente tipo fissate in precedenza. La presenza di un prezzo bloccato per 24 mesi rappresenta un’importante garanzia contro un eventuale incremento generalizzato dei prezzi dell’energia per i prossimi mesi.

Attiva Energia 3.0 Light di Engie

Migliori offerte gas di giugno 2019

Una delle migliori offerte gas del mese di giugno 2019 è ECOCLICK PROMO Gas di Iberdrola. Questa tariffa presenta un costo della materia prima pari a 0,2300 €/smc. Il prezzo è bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Da notare, inoltre, che è prevista l’erogazione di uno sconto extra di 25 Euro in bolletta per i nuovi clienti.

Considerando il prezzo e lo sconto extra, questa tariffa gas di Iberdrola garantisce un risparmio annuale di 188 Euro rispetto ad una tariffa analoga del mercato tutelato. La spesa annuale per il gas, per chi sceglie questa tariffa, sarà pari a circa 917 Euro (con le condizioni di cliente tipo fissate in precedenza).

Attiva ECOCLICK PROMO Gas di Iberdrola

Una delle migliori tariffe del mese per risparmiare sulla bolletta del gas arriva da wekiwi con la sua Gas Prezzo Fisso 12 mesi. Questa tariffa presenta un prezzo del gas pari a 0,1699 €/smc. Tale prezzo è bloccato e fisso per 12 mesi. Rispetto al mercato tutelato, scegliendo quest’offerta si otterrà un risparmio annuale di 155 Euro.

Attiva Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Tra le offerte gas più vantaggiose di giugno troviamo Next Energy Gas di Sorgenia. Questa tariffa include un prezzo della materia prima gas pari a 0,2200 €/smc. Tale prezzo è scontato per 12 mesi. Scegliendo quest’offerta si otterrà un risparmio in bolletta pari a 57 Euro rispetto al mercato tutelato.

Anche in questo caso, per chi sceglie Sorgenia, troviamo diversi bonus aggiuntivi a partire da 1800 punti per il programma Italo+ di Italo Treno. Scegliendo di attivare le offerte luce e gas di Sorgenia insieme, si otterrà, come detto, un bonus aggiuntivo che, attualmente, è un buono Amazon da 50 Euro. Anche con Next Energy Gas è possibile sfruttare la promozione “Porta un amico” per avere un bonus di 30 Euro in bolletta per ogni amico invitato che passa a Sorgenia.

Attiva Next Energy Gas di Sorgenia

Una delle migliori tariffe del mese di giugno per chi cerca la sicurezza di un prezzo bloccato per un lungo periodo di tempo è Energia 3.0 Light di Engie. Quest’offerta, infatti, include un prezzo del gas naturale bloccato per 24 mesi invece che per 12 mesi garantendo un livello di protezione superiore al cliente contro futuri incrementi tariffari.

La tariffa di Engie presenta un prezzo della materia prima gas pari a 0,2265 €/smc e garantisce un risparmio annuale di 80 Euro rispetto ad una tariffa analoga del mercato tutelato. Dopo il primo anno, il prezzo del gas resterà lo stesso eliminando il rischio di rincari.

Attiva Energia 3.0 Light di Engie