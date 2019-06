Offerte luce e gas giugno 2019: le promo Illumia, Iberdrola ed Eni Gas e Luce a confronto

Entro giugno 2020 il mercato a Tutela per gas e luce sarà ufficialmente in pensione e lascerà spazio al libero mercato, ma perché aspettare un anno per iniziare a risparmiare? Scoprite le migliori offerte di Eni, Illumia e Iberdrola a giugno 2019

Secondo le stime del comparatore di SosTariffe.it se vi trovare in servizio di tutela gas e consumate ogni anno 1410 m3 spendete 1.106 € in 12 mesi, con alcune delle offerte di cui vi parleremo tra poco potreste ridurre la spesa di oltre 180 euro.

E per la luce la bolletta può arrivare a spendere fino a 619.26€ al mese. La stima si basa su un consumo annuo di 2900 kWh per uso domestico concentrato al 40% in F1 e al 60% in F2/F3. Significa che la famiglia presa ad esempio concentra i suoi consumi principalmente nelle ore serali o nei week end. Le offerte che propongono in questo mese alcuni dei principali fornitori del mercato libero potrebbero farvi risparmiare più di 47 € in un anno.

Le tariffe per risparmiare sul gas

Iniziamo a vedere le migliori promozioni proposte da Iberdrola, Eni Gas e Luce e Illumia per risparmiare sulle bollette del gas. Ecco le condizioni proposte e le offerte di giugno.

1. IBERDROLA ECOCLICK PROMO Gas a 76.44€ al mese

Il costo finale della vostra bolletta è composto da voci differenti, alcune fisse e altre variabili:

Spesa per la materia prima

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore

Spesa per gli oneri di sistema

E poi ci sono le tasse divide tra imposte e Iva

In genere la voce che pesa di più sulle utenze è la prima cioè il costo del gas. Con questa promozione Iberdrola blocca per un anno il prezzo della materia prima a 0,2300 €/smc. Con queste condizioni poste e ponendo un consumo di 1410 m3 all’anno il risparmio annuo sarebbe di 188.74 €. Incluso nell’offerta iniziale anche uno sconto in bolletta di 25 €.

2. GAS WEB ILLUMIA a 82.08 € al mese

Anche Illumia propone un prezzo fisso per il gas per un anno (0,2000 €/smc) ma non ha lo sconto di 25 € che rende l’altra l’offerta più conveniente al momento. Il risparmio stimato con le condizioni proposte da questo fornitore sarebbe di 121.10€ l’anno, il costo infatti (sempre per i consumi considerati nell’esempio) dovrebbe raggiungere circa i 985€ in 12 mesi.

3. Eni Gas e Luce LinkPlus Gas a 88.15€ al mese

Il costo complessivo annuale con questa tariffa sarebbe di 1.057.79 €. Il risparmio rispetto ai prezzi praticati al momento nel mercato tutelato è di 48.26 € all’anno. Il prezzo della materia prima bloccato per un anno in questo caso è di 0,2790 €/smc.

4. Link Basic Gas a 89.57 € al mese

Con uno sconto del 10% sul prezzo del gas con questa seconda proposta di Eni gas e luce si pagherebbero 31 € in meno che con le tariffe del servizio di Tutela. Il prezzo del gas è fissato a 0,2430 €/smc.

Per questo il fornitore aggiunge al pacchetto anche:

Prova Sky: 6 settimane gratis

Sconto con domiciliazione

Check up energetico gratuito

5. Sconto Certo Eni Gas e Luce a 94.47 € al mese

In questo caso Eni fissa il prezzo del gas per 12 mesi a 0.2990 €/smc e include una serie di sconti e premi per i clienti che scelgano questa tariffa:

Prova Sky: 6 settimane gratis

Sconto 5% se attivi la domiciliazione

se attivi la domiciliazione Sconto speciale dal secondo anno: 10% del prezzo energia

Le promo luce di giugno

Come accennato non è solo nel mercato del gas ma anche in quello dell’energia elettrica che si avvicina il momento in cui si passerà dal mercato tutelato a quello libero. Ci sono già offerte interessanti per chi voglia approfittarne, ecco cosa propongono a giugno 2019 Eni gas e luce, Illumia e Iberdrola.

I prezzi stimati per confrontare la stima annuale di spesa per famiglia si basano su un consumo annuo di 2900 kWh, potenza 3KW, utilizzati principalmente per uso domestico e non nelle fasce di punta.

1. IBERDROLA ECOCLICK PROMO a 47.98 € al mese

Anche in questo caso vale quanto detto per le offerte gas, nella bolletta energetica sono presenti le stesse voci che in quella del gas: costi di trasporto e di gestione del contatore, gli oneri di sistema le tasse e l’iva. Ma a fare la differenza è sempre il prezzo a cui viene venduta la materia prima.

Iberdrola fissa il costo dell’energia elettrica della vostra bolletta a 0.0550 € /kWh e aggiunge uno sconto fino a 25 €, questo vi permetterebbe in un anno di risparmiare 43.45 € rispetto ai prezzi del mercato tutelato.

2. Illumia LUCE WEB a 45.5 € al mese

In assoluto il risparmio annuo maggiore è quello che viene proposto con questa tariffa di Illumia, potete spendere 75.01 € in meno in 12 mesi. Una riduzione dei costi che può aumentare se si sceglie di pagare in RID.

La tariffa di 0.0390 €/kWh è monoraria per 1 anno, questo vuol dire che l’energia elettrica avrà lo stesso prezzo a qualsiasi orario la userete.

3. Eni Gas e Luce SCELTA SICURA a 46.58 € al mese

Con questa offerta monoraria con un costo dell’energia di 0.0434 €/kWh pagherete 60.35 € in meno che con un’offerta del servizio di Tutela.

Se non siete quasi mai a casa durante la mattina e il pomeriggio in settimana, potrebbe però essere più conveniente pensare alla soluzione bioraria offerta da Eni gas e luce. In questo tipo di tariffe i prezzi della materia prima sono differenti a seconda del periodo del giorno e della settimana. Ad esempio, con F1 si indicano le ore di punta, quelle in cui di solito c’è maggior consumo e che hanno il prezzo più alto per l’uso.

Eni fissa i prezzi orari a:

F1 (orario di punta) 0.044 €/kWh

F2 (dalle 7 alle 8 am, dalle 7 alle 11 pm dal lunedì al venerdì e dalle 7 am alle 11 pm sabato, i festivi sono esclusi) 0.043 €/kWh

F3 (serali e weekend) 0.043 €/kWh

Sia con l’offerta mono che bioraria Eni Scelta Sicura include:

20% di sconto sul prezzo dell’autorità fino alla fine della Tutela fino al 30/06/2020 con rinnovo al prezzo dell’autorità fino al 31/12/2020

sul prezzo dell’autorità fino alla fine della Tutela fino al con rinnovo al prezzo dell’autorità fino al 31/12/2020 Prova Sky: 6 settimane gratis

4. Eni Gas e Luce LinkBasic Luce a 53.01€ al mese

Un’offerta monoraria con prezzo della luce bloccato per 1 anno a 0.0585 €/kWh.

Anche questa promozione include dei benefit:

Prova Sky: 6 settimane gratis

Sconto con bolletta web

Check up energetico gratuito

Servizio Genius: il cliente ottiene una guida per usare meglio l’energia

5. Eni Gas e Luce Link Plus Bioraria a 53.74 al mese

In questo caso sarà necessario sceglie l’abbinamento tra le varie fasce in base alle vostre abitudini di consumo. I prezzi che Eni propone attivando Link Plus sono:

F1: 0,07980 € / kWh

F2: 0,07000 € / kWh

F3: 0,07000 € / kWh

Oltre all’immancabile abbonamento di 6 mesi a Sky, la promozione prevede:

Sconto speciale: fino a 40€ se attivi luce e gas

Sconto con domiciliazione e bolletta web

Buono Sconto e-store Eni: 50€

e-store Eni: 50€ Check up energetico gratuito

La guida Genius per usare meglio l’energia

6. FASTENERGY Luce a 57.28 € al mese

Con questa offerta arrivereste a pagare in un anno 687.31€, quindi di più degli attuali 619 € stimati con i prezzi attuali praticati dal mercato a Tutela. Il mercato libero a differenza del servizio a Tutela non subisce le oscillazioni di prezzo imposte dall’ARERA sui prezzi di gas e luce, quindi le offerte non variano nel corso dell’anno cosa che può accadere con gli aumenti che possono subire energia e gas.

L’offerta FastEnergy è riservata solo ai nuovi clienti e se si attiva la combo gas e luce si può ottenere uno sconto di 240 € in 24 mesi.

Se poi avete anche Fastweb potrete approfittare di uno bonus ulteriore nella bolletta telefonica, uno sconto di 2,5 € al mese su ciascuna delle forniture per due anni.

7. Eni Gas e Luce Sconto Certo a 57.32 al mese

Il prezzo dell’energia con questa promozione è fissato a 0.07900 €/kWh per 2 anni. Arrivereste a pagare, sui consumi ipotizzati, 687.89 € in un anno.

Per incentivare i clienti ad attivare questa soluzione Eni offre anche il solito abbonamento di 6 mesi a Sky, incluso nel prezzo, e poi:

Sconto dal secondo anno: 10% del prezzo energia

Sconto 5% se attivi la domiciliazione

8. ILLUMIA Relax a 60.47 € al mese

La soluzione bioraria di Illumia applica i seguenti prezzi della materia prima:

F1: 0.08800 €/kWh

F2: 0.08800 €/kWh

F3: 0.07400 €/kWh

Stando alla stima fatta dal comparatore di SosTariffe.it su un consumo annuale di 2900 kWh concentrati per il 60% in F2/F3 e un 40% in F1 la vostra bolletta dovrebbe essere di 725.64€.

Con questa promozione che garantisce che l’energia che utilizzate è prodotta da fonti rinnovabili llumia vi permette anche di scegliere un pacchetto di lampadine a LED pagandolo in 36 rate.

E con 4 € in più al mese include anche l’ottimizzazione dei consumi: consiste nel fatto che vi sarà applicato in automatico il prezzo più conveniente tra quello monorario e biorario in base ai vostri consumi.