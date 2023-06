Offerte in evidenza Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PosteCasa Ultraveloce Start 23,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Fino a qualche anno fa era necessario avere attiva una linea telefonica fissa per connettersi a Internet con il PC e altri dispositivi con la propria offerta Internet casa. Oggi però la tecnologia è decisamente evoluta e questa condizione è venuta meno. Non solo, le prestazioni in alcuni casi sono del tutto simili a quelle della fibra ottica. Di seguito abbiamo selezionato le migliori offerte Internet casa per navigare anche senza una linea fissa attiva.

Le migliori offerte Internet anche senza linea fissa di giugno 2023

Offerte Internet senza linea fissa Navigazione Costo mensile 1 PosteMobile Casa Web fino a 300 Mbps in FWA 19,90 €/mese 2 Super Internet Casa di WindTre fino a 300 Mbps in FWA 22,99 €/mese per i già clienti di WindTre 3 Linkem 5G Senza Limiti fino a 1 Gbps in FWA+ 24,90 €/mese 4 TIM Wi-Fi Power FWA fino a 100 Mbps in FWA 24,90 €/mese 5 Fastweb Casa Light FWA fino a 1 Gbps in Ultra FWA 24,95 €/mese 6 Casa Wireless+ di Vodafone fino a 300 Mbps in FWA 27,90 €/mese

Le migliori offerte Internet casa per avere una connessione anche senza la linea fissa sono quelle che prevedono un collegamento in fibra misto rame. Questa tipologia di reti prevede che il segnale inizialmente si muova sulla fibra ottica mentre nell’ultimo tratto raggiunga il modem finale dell’utente viaggiando sulle frequenze del 4G/5G. Le offerte FWA sono quindi perfette per chi non è raggiunto dalle più tradizionali connessioni terrestri o abita nei piccoli Comuni e località remote.

Per il collegamento alla fibra misto rame è necessaria l’installazione di un apparato da interno o da esterno in base alla copertura. Nel primo caso il dispositivo fornito dall’operatore viene collegato direttamente al router. Nel secondo invece un tecnico vi installerà un’apposita antenna, che solitamente viene posizionata nella parte più alta dell’abitazione. Entrambi gli apparati in tutti i casi vengono forniti in comodato d’uso gratuito ma potrebbe essere previsto un costo per l’installazione. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Alcune delle migliori offerte Internet casa senza linea fissa disponibili a giugno sono:

1. PosteMobile Casa Web di Postemobile con navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download sulla rete FWA e con incluso un modem autoinstallante e trasportabile che viene spedito gratuitamente. Il prezzo è di 19,90 euro al mese. Basta collegare il router a una presa di corrente per iniziare a navigare anche fuori casa. Il costo per l’installazione è di 29 euro.

2. Super Internet Casa FWA di WindTre con navigazione senza limiti fino a 100 Mbps in download sulla rete FWA e con inclusi un modem Wi-Fi 6 e antenna, Giga illimitati per le SIM di WindTre di tutta la famiglia e 12 mesi di Amazon Prime. Il prezzo è di 22,99 euro al mese per i già clienti dell’operatore. Il costo per l’installazione di 99,99 euro si può dividere in 24 rate da 3,99 euro al mese chiamando il servizio clienti al 159. Al costo di 4,99 euro al mese potete aggiungere anche l’opzione Assistenza Facile per disporre di 6 interventi l’anno da parte di professionisti come idraulico, elettricista, tecnico per elettrodomestici e PC.

3. Linkem 5G Senza Limiti di Linkem con navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FWA+ e con incluso un apparato MyLink Box da esterno o interno a seconda della copertura. Il prezzo è di 24,90 euro al mese. L’attivazione è di 29,90 euro. Al costo di 2 euro al mese si può aggiungere l’opzione Parla & Naviga con chiamate illimitate da fisso verso numeri nazionale tramite tecnologia VoIP.

4. Fastweb Casa Light FWA di Fastweb con navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download sulla rete Ultra FWA e con inclusi un modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata, installazione dell’antenna e i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per ottenere nuove competenze digitali che vi renderanno più appetibili sul mercato del lavoro. Il prezzo è di 24,95 euro al mese.

Al costo di 3 euro al mese potete aggiungere l’opzione Plus per avere:

Assistenza Plus per un contatto più semplice e veloce con l’operatore

per un contatto più semplice e veloce con l’operatore FastwebUP Plus che ogni mese include un codice per noleggiare un film su CHILI, 2 biglietti al prezzo di uno degli UCI Cinema, un mese di abbonamento a Corriere.it e a Fitprime Smart

Si può anche abbinare un amplificatore Wi-Fi Booster a 3 euro al mese o una SIM mobile dell’operatore con offerte come:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB per navigare anche in 5G a 7,95 euro al mese. Sono inclusi anche 8 GB per la navigazione in roaming in Ue

Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB per navigare anche in 5G a 11,95 euro al mese. Sono inclusi anche 10 GB per la navigazione in roaming in Ue

Per entrambe le offerte mobile l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 10 euro e vi verrà spedita gratuitamente a casa entro 5 giorni lavorativi.

5. TIM Wi-Fi Power FWA di TIM con navigazione senza limiti fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload sulla rete FWA e con inclusi kit FWA indoor od outdoor e chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta). Il prezzo è di 24,90 euro al mese per i nuovi clienti. Si può aggiungere un modem TIM Hub+ in vendita opzionale a 240 euro, rateizzabile in 48 rate da 5 euro al mese, con intervento del tecnico gratuito. L’attivazione è di 39,90 euro. Al costo di 2 euro al mese si possono avere chiamate illimitate verso fissi e mobili entro il 10/6/23.

6. Casa Wireless+ di Vodafone con navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download sulla rete FWA e con inclusi modem con Wi-Fi Optimizer con apparato indoor od outdoor a seconda della copertura, chiamate illimitate, IP privato dinamico (da richiedere al servizio clienti al 190). Il prezzo è di 27,90 euro al mese senza vincoli. L’attivazione è di 96 euro una tantum o da dividere in 4 euro al mese per 24 rate.

Le offerte di telefonia mobile alternative alla rete fissa di giugno 2023

Offerte mobile con tanti Giga Giga inclusi Costo mensile Per chi arriva da… 1 Flash 200 di Iliad 200 GB anche in 5G 9,99 €/mese Qualsiasi operatore 2 ho. 9,99 di ho. Mobile 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 €/mese Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità 3 Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica 9,99 €/mese Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità 4 Creami Extra WOW 300 di PosteMobile 300 GB in 4G+ 11,99 €/mese Qualsiasi operatore 5 Dati 300 di Iliad 300 GB in 4G/4G+ 13,99 €/mese Qualsiasi operatore

Se non avete la linea fissa a casa potete acquistare una SIM con un’offerta di telefonia mobile da abbinare a un modem Wi-Fi 4G o una chiavetta Internet. In questo modo potete connettervi su più dispositivi anche fuori casa. Oggi ci sono diverse offerte con tanti Giga a prezzi convenienti che potete confrontare tra loro con il comparatore di SOStariffe.it. Grazie al nostro strumento gratuito potete avere tutte le informazioni necessarie per scegliere la proposta più economica in base alle vostre esigenze di connettività e abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul bottone che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore dove completare l’acquisto.

Tra le migliori offerte del mese abbiamo:

1. Flash 200 di Iliad con 200 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 9,99 euro mentre la SIM è gratuita. In Ue avete a disposizione fino a 10 GB per navigare in roaming. L’offerta, salvo proroghe, è attivabile solo fino al 15 giugno 2023.

Uno degli aspetti più interessanti di questa tariffa, se cercate un’offerta fisso a prezzi convenienti, è che se scegliere di attivarla e pagare con addebito automatico su conto corrente o carta di credito/debito avete incluso uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra ottica di Iliad. Al costo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, avrete una connessione fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON e con inclusi anche chiamate illimitate, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il costo per l’installazione è di 39,99 euro.

Si possono aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender per potenziare il segnale e raggiungere ogni angolo della casa (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione di McAfee a 2,99 euro al mese.

2. ho. 9,99 di ho. Mobile con 200 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 9,99 euro al mese più 10 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. In Ue avete a disposizione fino a 9,1 GB per navigare in roaming. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. Possono attivare questa offerta chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri.

3. Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile con 230 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 9,99 euro al mese. Se attivate il pagamento automatico entro il 10 settembre 2023 avere inclusi ogni mese altri 50 GB gratis a partire dal primo rinnovo. In Ue avete a disposizione fino a 9,5 GB per navigare in roaming. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. Possono attivare questa offerta chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri.

4. Creami Extra WOW 300 di PosteMobile con 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 11,99 euro al mese. La SIM costa a 10 euro più 15 euro per una prima ricarica. In Ue avete a disposizione fino a 10,92 GB per navigare in roaming.

5. Dati 300 di Iliad con 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 9,99 euro mentre la SIM è gratuita. In Ue avete a disposizione fino a 13 GB per navigare in roaming.

