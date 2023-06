Offerte in evidenza Carta Prepagata Mastercard QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Con l’avvicinarsi dell’estate, delle vacanze e dei viaggi, è corsa verso l’attivazione di una carta di credito. Meglio se con un plafond mensile fino a 3.000 euro, una cifra che permette una forbice di spesa sufficientemente ampia. Senza dimenticare che i pagamenti effettuati tramite carte di credito sono addebitati sul proprio conto corrente d’appoggio alla metà del mese successivo.

Ma quali sono le carte di credito più vantaggiose di giugno 2023 proposte dalle banche? Con il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it sono state trovate le migliori soluzioni disponibili attualmente sul mercato.



Carte di credito con fido massimo di 3.000 euro: le offerte di Giugno 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Cartaimpronta One di Webank fido mensile da un minimo di 500€/mese a un massimo di 7.800€/mese

a un massimo di canone annuale gratuito 2 Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum fido a partire da 1.500 €/mese

canone annuale di 12€ 3 Carta Classic Widiba di Banca Widiba fido di 1.500€/mese

canone annuale di 20€ 4 Carta Gold Widiba di Banca Widiba fido di 3.000€/mese

canone annuale di 50€ 5 Carta YOU di Advanzia Bank fido mensile variabile in base al reddito del richiedente

canone annuo gratuito

I conti correnti online offrono anche l’attivazione di una carta di credito (con esito immediato e disponibile anche in versione digitale per pagamenti da Internet e mobile) con un limite massimo di spesa di 3.000 euro al mese. Queste carte sono abbinate a un conto bancario 100% digitale e hanno di solito anche costi di mantenimento molto bassi. Ecco quelle che sono state individuate a giugno 2023 tramite il comparatore di SOStariffe.it.

Cartaimpronta One di Webank

Essendo a canone annuo gratuito, Cartaimpronta One di Webank è una carta di credito (disponibile sia in versione virtuale sia in versione fisica) molto conveniente. Si contraddistingue poi per avere un plafond mensile da un minimo di 500 euro a un massimo di 7.800 euro. Altre sue caratteristiche sono:

addebito a saldo ;

; appartenenza ai circuiti Visa/MasterCard;

zero commissioni sui pagamenti in area Euro, in valuta diversa maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese;

sui pagamenti in area Euro, in valuta diversa maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese; tecnologia contactless;

importi fino a 25 euro senza necessità di inserire il PIN.

Cartaimpronta One è legata al conto corrente online di Webank che è a canone gratuito fino al 30 giugno 2025 per coloro che lo apriranno entro il 21 giugno 2023. Questo conto offre anche:

carta di debito internazionale (con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay);

(con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay); prelievo di contante gratuito da tutti gli ATM in Italia e area Euro;

bonifico ordinario in Italia e area SEPA senza commissioni;

in Italia e area SEPA senza commissioni; pagamenti MAV e RAV senza costi;

ricarica cellulare gratuita;

gratuita; domiciliazione delle utenze incluse.

Per conoscere altri dettagli dell'offerta di Webank, clicca al link:



Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum

Mediolanum Credit Card è una carta di credito vantaggiosa perché ha un fido a partire da 1.500 euro al mese e un canone annuo conveniente di 12 euro (in pratica 1 euro al mese). Questa soluzione è offerta da Banca Mediolanum ed è abbinata al conto corrente online SelfyConto.

Appartenente ai circuiti Visa o MasterCard, Mediolanum Credit Card è una carta personalizzabile (si può scegliere il colore e inserire foto del titolare) con le seguenti caratteristiche:

dilazionamento dei pagamenti degli acquisti superiori a 250 euro e fino a un massimo di 2.400 euro.

e fino a un massimo di 2.400 euro. tecnologia contactless;

collegamento ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay per pagamenti online facili e sicuri;

servizio di Spending Control per scegliere quali pagamenti abilitare o escludere dalla carta, stabilire un limite di acquisto, selezionare le aree geografiche dove abilitare i pagamenti;

per scegliere quali pagamenti abilitare o escludere dalla carta, stabilire un limite di acquisto, selezionare le aree geografiche dove abilitare i pagamenti; servizio Alert per il controllo delle proprie spese;

blocco temporaneo della carta di 48 ore in caso di smarrimento eseguibile tramite App.

Questa carta di credito ha come conto corrente d’appoggio SelfyConto che offre:

canone gratuito per il primo anno per i nuovi clienti, poi prevede un costo di 3,75 euro al mese, ma azzerabile con una serie di promozioni;

per il primo anno per i nuovi clienti, poi prevede un costo di 3,75 euro al mese, ma azzerabile con una serie di promozioni; canone sempre gratuito per gli under 30;

carta di debito senza spese;

bonifico online senza commissioni;

prelievo bancomat da altra banca gratuito in zona Euro;

trading online con collegamenti ai principali mercati;

servizio “SelfyCredit Instant”, cioè prestiti personali richiedibili via App in tempo reale.

Inoltre, per i nuovi clienti che aprono SelfyConto, con la promozione valida fino al 31 luglio 2023, c’è la possibilità di ricevere in regalo un prodotto Samsung Galaxy portando nuovi amici in Banca Mediolanum.

Per conoscere maggiori dettagli dell'offerta di Banca Mediolanum segui il link qui sotto:



Carta Classic/Gold Widiba di Banca Widiba

Sono due le carte di credito vantaggiose proposte da Banca Widiba: Carta Classic Widiba con fido mensile fino a 1.500 euro e un canone annuo di 20 euro e Carta Gold Widiba con plafond mensile di 3.000 euro e un canone annuo di 50 euro. Entrambe sono legate al conto corrente online Widiba Start che se lo si apre entro il 28 giugno 2023 è a canone gratuito per i primi due anni, mentre dal terzo anno si paga un canone di 3 euro al mese, ma la banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi offre ai clienti la possibilità di azzerarne i costi con una serie di promozioni. Mentre per gli under 30, Widiba Start è sempre gratuito.

Le due carte credito di Banca Widiba hanno le seguenti caratteristiche:

appartenenza ai circuiti Visa/MasterCard ;

; tecnologie contactless;

servizio di SMS Alert e 3D Secure.

Come detto le due carte hanno come conto d’appoggio Widiba Start, che può essere aperto in 5 minuti con SPID o webcam e che ai nuovi clienti offre:

carta di debito inclusa con collegamento ai principali wallet digitali;

inclusa con collegamento ai principali wallet digitali; bonifico ordinario online gratuito;

prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro in tutte le banche in Italia;

PEC e firma digitale gratuite fino a quando si è clienti della banca.

Per i nuovi clienti di Widiba Start, Banca Widiba offre anche un rendimento annuo lordo del 2,5% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi. Banca Widiba ricorda che le somme vincolate possono essere svincolate anticipatamente rispetto alla scadenza e che con il vincolo deve essere attivato entro 30 giorni dalla data di apertura del conto.

Per conoscere maggiori dettagli dell'offerta di Banca Widiba segui il link qui sotto:



Carta YOU di Advanzia Bank

Premesso che non è necessario aprire un conto corrente direttamente in abbinamento alla carta stessa, la banca lussemburghese Advanzia Bank offre Carta YOU, la quale è una carta di credito gratuita, a canone zero, senza costi fissi e senza commissioni.

Appartenente al circuito Mastercard e con addebito a saldo, Carta YOU si caratterizza per:

fido mensile variabile in base al reddito del richiedente , ma di solito il plafond mensile varia da un minimo di 300 euro e un massimo di 3.000 euro, anche se quest’ultimo a volte è estendibile addirittura fino a 5.000 euro. Inoltre, nel tempo, pagando con regolarità le spese sostenute con la carta, il cliente potrà richiedere un aumento del tetto mensile , estendendo così il massimale di spesa;

, ma di solito il plafond mensile varia da un minimo di 300 euro e un massimo di 3.000 euro, anche se quest’ultimo a volte è estendibile addirittura fino a 5.000 euro. Inoltre, nel tempo, pagando con regolarità le spese sostenute con la carta, , estendendo così il massimale di spesa; pagamenti e prelievi gratuiti in Italia e all’estero;

collegamenti con Google Pay o Apple Pay;

o app dedicata per smartphone Android e iPhone per controllare l’uso della carta sempre e ovunque.

La procedura per richiedere Carta YOU è completamente online ed è richiesto solamente un documento di identità (carta d’identità o passaporto) in corso di validità.

Per saperne di più dell'offerta di Carta YOU, clicca il link qui sotto:



