Quali aspetti considerare nella scelta di un conto corrente per chi abbia meno di trent’anni e una selezione delle migliori proposte delle banche per i più giovani a giugno 2023 , selezionate dal comparatore di SOStariffe.it .

Conti correnti per giovani: le promozioni più convenienti per gli under 30 di Giugno 2023

Le banche, generalmente, propongono offerte vantaggiose ai propri clienti che abbiano un’età inferiore ai 30 anni: di solito, infatti, il profilo ribattezzato “giovani” prevede un canone di tenuta del conto azzerato, così da assicurare un conto corrente zero spese a tutti gli effetti.

Inoltre, affinché sia appetibile a un target under 30, il conto corrente deve:

poter contare su un’ operatività online , garantendo i servizi di home banking e mobile banking senza costi aggiuntivi;

, garantendo i servizi di home banking e mobile banking senza costi aggiuntivi; mettere a disposizione almeno una carta di debito gratuita con collegamento ai principali wallet digitali come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay;

con collegamento ai come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay; garantire l’accesso a carte prepagate e carte di credito, oltre al prelievo gratuito in area Euro.

Come trovare i conti correnti più vantaggiosi per i più giovani a giugno 2023? La risposta a questa domanda arriva dal comparatore di SOStariffe.it per conti correnti, il tool gratuito e digitale che mette a confronto le offerte attualmente disponibili sul mercato e trova quelle con il miglior rapporto qualità/prezzo. Per avere una panoramica delle alternative di giugno 2023, clicca sul bottone verde qui sotto:

Conti corrente online: i più economici per i giovani a Giugno 2023

NOME DEL CONTO E BANCA CARATTERISTICHE IN PILLOLE 1 Conto Corrente Arancio di ING con Modulo Zero Vincoli canone annuo gratuito per 12 mes i, poi azzerabile con accredito di stipendio o entrate mensili di almeno 1.000€

i, poi azzerabile con accredito di stipendio o entrate mensili di almeno 1.000€ carta di debito Mastercard inclusa con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay

con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay carta prepagata Mastercard in versione virtuale inclusa

prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi 2 Conto My Genius Green di Unicredit canone annuo gratuito a tempo indeterminato

carta di debito My One inclusa

servizio Banca Multicanale incluso

bonifici online SEPA e giroconti gratuiti

prelievo contante a costo zero da sportelli ATM di UniCredit 3 Conto BBVA canone annuo gratuito per sempre

carta di debito (fisica e virtuale) inclusa

prelievi gratis in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro

bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni

deposito senza vincoli con rendimento del 2% annuo

Sono 3 i conti correnti online più “appetibili” per gli under 30 a giugno 2023 scovati dal comparatore di SOStariffe.it. Qui di seguito, vediamo in dettaglio i vantaggi di ciascuna offerta.

Conto Corrente Arancio di ING

Sul primo gradino del podio della convenienza sale il Conto Corrente Arancio del gruppo bancario olandese ING, la cui formula (opzionale ma più ricca di servizi) “Modulo Zero Vincoli” è a zero spese per i primi 12 mesi, ma azzerabile anche successivamente purché i giovani under 30:

accreditino sul conto lo stipendio ;

; oppure abbiano entrate mensili di almeno 1.000 euro.

In assenza di queste condizioni, al termine dei 12 mesi, si pagherà un canone di 2 euro al mese. La formula “Modulo Zero Vincoli” è vantaggiosa perché offre i seguenti benefici senza dover pagare costi aggiuntivi:

carta di debito Mastercard, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay per i pagamenti online;

Mastercard, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay per i pagamenti online; carta prepagata Mastercard , a canone gratuito in versione virtuale e ricaricabile da App, per effettuare acquisti online e in negozi in tutta sicurezza;

, a canone gratuito in versione virtuale e ricaricabile da App, per effettuare acquisti online e in negozi in tutta sicurezza; prelievo di contante da sportello ATM in Italia e in Europa senza commissioni;

da sportello ATM in Italia e in Europa senza commissioni; principali pagamenti MAV, F24, RAV gratuiti;

un modulo di assegni all’anno gratis;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi.

Ad orientare il radar della convenienza dei giovani su Conto Corrente Arancio è anche il fatto che si tratta di un prodotto finanziario 100% digitale: le operazioni possono essere effettuate da remoto sia dalla App ING sia dall’home banking ING.

Altro punto di forza di questa proposta è anche la possibilità di beneficiare, con l’apertura e l’attivazione di Conto Corrente Arancio entro il 5 agosto 2023, del conto deposito “Conto Arancio” che offre un rendimento del 3% lordo senza vincoli per i primi 12 mesi sulle somme depositate fino ad un massimo di 100.000 euro. Alla fine dei 12 mesi, il tasso di interesse applicato sarà pari allo 0,5% annuo lordo.

Ulteriori dettagli sull’offerta di Conto Corrente Arancio di ING sono disponibili cliccando al link qui sotto:

Conto My Genius Green di UniCredit

Vantaggiosa per gli under 30 è anche l’offerta di UniCredit che propone My Genius Green. Si tratta di un conto corrente a canone zero che ha cuore la salvaguardia del Pianeta: infatti, questo prodotto bancario azzera l’utilizzo di carta, proponendo solo comunicazioni in formato elettronico ed eliminando il carnet di assegni.

Ecco cosa offre questo conto, che può essere aperto solo dai giovani fino ai 30 anni che risiedono in Italia e non siano già già titolari di alcun altro prodotto o servizio di banca UniCredit:

la carta di debito My One (circuito Visa/MasterCard), con possibilità di scegliere la versione fisica (in materiale ecosostenibile) o il formato digitale;

(circuito Visa/MasterCard), con possibilità di scegliere la versione fisica (in materiale ecosostenibile) o il formato digitale; i collegamenti ai principali wallet digitali per pagamenti online;

prelievo contante a costo zero da sportelli ATM di UniCredit;

da sportelli ATM di UniCredit; i bonifici ordinari online SEPA senza commissioni;

i giroconti online gratis.

Gli under 30 possono gestire il conto tramite Internet, App e telefono grazie al servizio Banca Multicanale, mentre per l’apertura online bisogna dotarsi di:

un documento di identità o SPID;

una webcam o una fotocamera;

un cellulare con numero italiano;

un indirizzo e-mail.

Cliccando al link di seguito, è possibile conoscere maggiori informazioni sull’offerta di UniCredit:

Conto BBVA

Tra le proposte bancarie più appetibili a giugno 2023 per i giovani spicca anche il conto corrente online di BBVA, il conto 100% online, con codice IBAN italiano, messo a punto dalla divisione italiana del gruppo bancario spagnolo (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria).

Gratuito per sempre per gli under 30 (cosi come per gli over 30) e attivabile online in poco più di 5 minuti, questo prodotto finanziario include:

carta di debito (fisica e virtuale) senza spese con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay;

(fisica e virtuale) senza spese con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay; prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM se pari o superiore a 100 euro;

ricarica del conto senza costi;

senza costi; pagamenti con lo smartphone online o in negozi a costo zero;

trasferimento del conto e dei pagamenti in BBVA gratuito;

bonifico ordinario gratuito fino a un massimo di 6.000 euro d’importo in area SEPA;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro in area SEPA.

Il conto BBVA è un magnete per i giovani anche per le seguenti promozioni:

Gran Cashback 20% BBVA : il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto;

: il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto; Cashback 5% Shopping BBVA , con rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sulle migliori marche. L’acquisto deve avvenire presso: Conad, Lidl, Carrefour, Zara, Zalando, Amazon e Aliexpress;

, con rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sulle migliori marche. L’acquisto deve avvenire presso: Conad, Lidl, Carrefour, Zara, Zalando, Amazon e Aliexpress; Passaparola: un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a un massimo di 200 euro. A sua volta, la persona portata in BBVA beneficerà di un benefit di 10 euro.

Inoltre, dal 1° giugno 2023 e fino al 31 gennaio 2025, la banca multinazionale spagnola offre:

un rendimento dell’ 1% lordo effettuando un acquisto con la carta di debito BBVA ;

effettuando un acquisto con la ; un rendimento del 2% lordo accreditando lo stipendio o altre entrate per almeno 800 euro al mese.

BBVA mette a disposizione dei titolari del conto anche i seguenti servizi pay per-use:

stipendio accreditato in anticipo sul proprio conto: se lo si richiede da 1 a 5 giorni prima della data di accredito non si pagano commissioni;

sul proprio conto: se lo si richiede da 1 a 5 giorni prima della data di accredito non si pagano commissioni; servizio Pay&Plan per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro;

per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro; “Prestito Immediato” con cui richiedere un prestito personale a prezzi competitivi;

Infine, l’apertura del conto BBVA è anche la porta di accesso a “Deposito flessibile”: si tratta di un conto deposito libero con un rendimento del 2% annuo sulla somma depositata. È possibile richiedere la cancellazione anticipata (che avviene gratuitamente e senza penali): in questo caso è comunque garantito un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

Per avere una panoramica dell’offerta di BBVA, il link di riferimento è il seguente:

