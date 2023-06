Offerte in evidenza Conto Deposito Premium - non svincolabile Tasso netto: 4.75% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Deposito 102 Tasso netto: 4.70% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Key non Svincolabile Tasso netto: 4.50% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il conto deposito è un investimento sicuro, con zero rischi e con un rendimento elevato e garantito nell’arco del tempo. Attualmente le banche offrono tassi di interesse più alti rispetto al passato, con punte anche superiori al 4% per depositi non svincolabili della durata di 12 mesi o 24 mesi, i più gettonati dai risparmiatori.

Con il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it, ecco una panoramica delle soluzioni più remunerative di giugno 2023. Prima di passare all’analisi delle offerte più fruttuose, occorre però chiarire la distinzione tra conto deposito svincolato e vincolato e spiegare perché è un investimento a rischio zero.

Conto deposito: meglio svincolabile o non svincolabile?

Prima di sottoscrivere un conto deposito, è bene che il risparmiatore tenga presente una differenza fondamentale, la quale è sempre riportata nel contratto che la banca chiede di firmare al momento di attivare il deposito. Ed è la seguente:

conto deposito vincolato : con questa formula si intende che la somma non può essere svincolata durante l’arco di tempo della durata del vincolo (per esempio, 12 mesi), a meno di non perdere l’interesse maturato e di pagare eventuali penali. Questo tipo di conti deposito pagano tassi di interesse più alti;

: con questa formula si intende che la somma non può essere svincolata durante l’arco di tempo della durata del vincolo (per esempio, 12 mesi), a meno di non perdere l’interesse maturato e di pagare eventuali penali. Questo tipo di conti deposito pagano tassi di interesse più alti; conto deposito non vincolato (o a deposito libero): il tasso è meno remunerativo ma il risparmiatore può rientrare in possesso in qualsiasi momento delle giacenze depositate, beneficiando degli interessi maturati.

Com’è noto, inoltre, il conto deposito è un investimento sicuro. L’unico rischio che si corre è in caso di fallimento della banca con cui si è attivato il deposito. Ma anche qualora si verificasse un default della banca, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi garantisce ai risparmiatori il risarcimento della somma investita fino a un massimo di 100 mila euro. Oltre questo “tetto”, invece, si corre il pericolo di perdere i propri risparmi.

Conto deposito a 12 mesi: le offerte con i tassi più alti a Giugno 2023

NOME DELL’OFFERTA VINCOLO DI 12 MESI, TASSO DI INTERESSE 1 Conto deposito non svincolabile del conto Premium di illimity Bank 4,5% 2 Conto deposito non svincolabile del conto Classic di illimity Bank 4% 3 Conto deposito non svincolabile di Banca CF+ 3,9% 4 SI Conto! Deposito di Banca Sistema 3,7% 5 Time Deposit di Conto Twist di Banca Valsabbina 3,65%

Con il comparatore di SOStariffe.it sono stati selezionati i quattro conti deposito che offrono a giugno 2023 i rendimenti più alti con un vincolo di 12 mesi. Ecco in dettaglio che cosa prevedono le singole proposte di investimento.

Conto deposito del conto corrente Premium di illimity Bank

Per i clienti del conto corrente Premium di illimity Bank, c’è la possibilità di far fruttare i propri risparmi grazie al conto deposito non svincolabile dello stesso istituto bancario, con tassi promozionali fino al 29 giugno 2023 e a zero spese (zero costi di apertura, estinzione, liquidazione e canone annuo). A carico del cliente c’è soltanto l’imposta di bollo pari allo 0,20% sulle somme depositate. L’importo minimo è di 1.000 euro.

Questi i vincoli proposti e i rispettivi tassi di rendimento:

6 mesi di vincolo, tasso di interesse dell’1,50%;

12 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,50% ;

; 24 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,50%;

36 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,50%;

48 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,50%;

60 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,75%.

La liquidazione degli interessi è alla scadenza del vincolo per le soluzioni da 6 a 18 mesi, per periodi superiori la liquidazione degli interessi è annuale.

Per i clienti di conto corrente Premium di illimity bank è possibile anche sottoscrivere un conto deposito svincolabile che però ha tassi di interesse più bassi. Per esempio, per un vincolo di 12 mesi, il rendimento è del 3,5%.

C’è inoltre da notare che la versione Premium del conto corrente di illimity Bank (con canone annuo di 84 euro) offre anche una giacenza sul conto remunerata (senza vincoli), se si apre il conto entro il 29 giugno 2023, con un tasso del 2,50% annuo lordo fino al 31 dicembre 2024, poi il rendimento sarà dello 0,5%.

Per saperne di più dell’offerta del conto Premium di illimity Bank, clicca al link qui sotto:

SCOPRI CONTO DEPOSITO PREMIUM NON SVINCOLABILE DI ILLIMITY BANK »

Conto deposito del conto corrente Classic di illimity Bank

Aprendo il conto corrente Classic di illimity Bank, c’è la possibilità di beneficiare (fino al 29 giugno 2023) di un conto deposito non svincolabile con una serie di tassi promozionali molto vantaggiosi, con liquidazione degli interessi annuale per le periodicità da 24 mesi in avanti, mentre per i vincoli da 6 a 18 mesi, la liquidazione è alla scadenza del vincolo stesso.

Con importo minimo di 1.000 euro, l’offerta prevede:

vincolo di 6 mesi, tasso di interesse dell’1,30%;

vincolo di 12 mesi, tasso di interesse del 4% ;

; vincolo di 18 mesi, tasso di interesse del 4%;

vincolo di 24 mesi, tasso di interesse del 4%;

vincolo di 36 mesi, tasso di interesse del 4%;

vincolo di 48 mesi, tasso di interesse del 4%;

vincolo di 60 mesi, tasso di interesse del 4,50%.

Questo conto deposito non svincolabile è a zero spese, quindi con canone annuo gratuito, nessuna spesa di apertura e chiusura. A carico del cliente c’è soltanto l’imposta di bollo dello 0,20% sulla somma depositata.

Per i titolari di conto corrente Classic di illimity bank è possibile anche sottoscrivere un conto deposito svincolabile, il quale però offre rendimenti inferiori. Per esempio, per un vincolo di 12 mesi, il rendimento è del 3,25%.

Per conoscere nei dettagli l’offerta del conto corrente Classic di illimity Bank, clicca sul link qui sotto:

SCOPRI CONTO DEPOSITO CLASSIC NON SVINCOLABILE DI ILLIMITY BANK »

Conto deposito di Banca CF+

Per un vincolo di 12 mesi, con l’importo minimo di 10.000 euro, il rendimento è del 3,90%, un tasso di interesse che rende il conto deposito non svincolabile di Banca CF+ fra i più appetibili sul mercato. Banca CF+ consente di vincolare i propri risparmi con scadenze da 12 a 60 mesi e di scegliere tra una linea svincolabile e una non svincolabile, con la prima opzione che offre tassi più alti a confronto della seconda. C’è inoltre da sottolineare che questo conto deposito a zero spese remunera anche la giacenza libera, con un tasso dello 0,20%.

Il conto deposito non svincolabile di Banca CF+ prevede:

vincolo di 12 mesi, tasso del 3,90% ;

; vincolo di 18 mesi, tasso del 4%;

vincolo di 24 mesi, tasso del 4,20%;

vincolo di 36 mesi, tasso del 4,25%;

vincolo di 48 mesi, tasso del 4,30%;

vincolo di 60 mesi, tasso del 4,30%.

Per quanto riguarda la linea svincolabile:

vincolo di 12 mesi, tasso del 2,60% ;

; vincolo di 18 mesi, tasso del 2,80%;

vincolo di 24 mesi, tasso del 3%;

vincolo di 36 mesi, tasso del 3,10%;

vincolo di 48 mesi, tasso del 3,25%;

vincolo di 60 mesi, tasso del 3,25%.

Gli interessi sono accreditati con cadenza trimestrale o annuale in base alla tipologia della cedola scelta, senza dover attendere la scadenza naturale del vincolo.

Per saperne di più dell’offerta di Banca CF+, clicca al link qui sotto:

SCOPRI CONTO DEPOSITO DI BANCA CF+ »

SI Conto! Deposito di Banca Sistema

Tra le soluzioni più redditizie del mercato c’è “SI Conto! Deposito” di Banca Sistema, il conto deposito vincolato a zero spese. È possibile sia aprirlo online che in filiale. La banca fa sapere che non è necessario avere un conto corrente di appoggio presso l’istituto stesso.

Con l’imposta di bollo (0,20% sulla somma depositata) a carico di Banca Sistema, l’offerta è così articolata:

vincolo di 3 mesi, il tasso di interesse è del 3,20%;

vincolo di 6 mesi, il tasso di interesse è del 3,40%;

vincolo di 9 mesi, il tasso di interesse è del 3,50%;

vincolo di 12 mesi, il tasso di interesse è del 3,70% ;

; vincolo di 18 mesi, il tasso di interesse è del 3,85%;

vincolo di 24 mesi, il tasso di interesse è del 4%;

vincolo di 30 mesi, il tasso di interesse è del 4,10%;

vincolo di 36 mesi, il tasso di interesse è del 4,25%;

vincolo di 42 mesi, il tasso di interesse è del 4,28%;

vincolo di 48 mesi, il tasso di interesse è del 4,30%;

vincolo di 54 mesi, il tasso di interesse è del 4,32%;

vincolo di 60 mesi, il tasso di interesse è del 4,35%;

vincolo di 120 mesi, il tasso di interesse è del 4,50%.

L’importo minimo è di 500 euro, anche se la Banca si riserva la facoltà di modificare questo limite minimo del vincolo e di prevedere un limite massimo delle somme depositate.

Per quanto riguarda la liquidazione degli interessi, essa è alla scadenza del vincolo. Il cliente non può svincolare, in tutto o in parte, prima della scadenza, le somme depositate.

Per avere una panoramica dell’offerta di Banca Sistema, vai al link qui sotto:

SCOPRI SI CONTO DEPOSITO »

Time Deposit di Banca Valsabbina

Nei piani alti della speciale graduatoria dei conti deposito più remunerativi con un vincolo a 12 mesi, c’è anche Time Deposit, un deposito vincolato a scadenza di Conto Twist, conto corrente online di Banca Valsabbina. Con un tasso di interesse del 3,65% per un anno di vincolo, l’importo minimo vincolabile è di 10.000 euro, mentre l’apertura del deposito avviene tramite Internet.

Senza possibilità di ridurre la durata del vincolo e senza estinzione anticipata parziale, Time Deposit offre i seguenti rendimenti:

6 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,10%;

12 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,65% ;

; 18 mesi di vincolo, tasso di interesse del 2,60%;

24 mesi di vincolo, tasso di interesse del 2,75%;

36 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,50%;

48 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,80%;

60 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,75%.

Per aprire Time Deposit, è necessario essere intestatario o cointestatario di un conto corrente già aperto presso la banca. Non sono previste spese di accensione e la liquidazione degli interessi avviene ogni mese per vincoli sino a 24 mesi, ogni tre mesi per vincoli superiori.

Per saperne di più dell’offerta di Banca Valsabbina, clicca al link sottostante:

SCOPRI TIME DEPOSIT »